Cómo es la particular competencia de congelarse el pelo en Canadá y por qué se canceló este año

Este año, el concurso fue cancelado porque el invierno no presentó temperaturas de al menos -20 °C necesarias para congelar el cabello (Eclipse Nordic Hot Springs/Hair Freezing Contest)

En un rincón del helado territorio de Yukón, en Canadá, un peculiar evento había logrado captar la atención de visitantes y locales: el concurso anual de peinados congelados en las Eclipse Nordic Hot Springs, llamado “Hair Freezing Contest”.

Este evento invitaba a los participantes a sumergirse en aguas termales naturalmente calientes para, al salir, permitir que sus cabellos mojados se congelaran en formas creativas y extravagantes, aprovechando las extremas temperaturas del Ártico.

Lo que comenzó en 2012 como una actividad curiosa pronto se convirtió en una tradición que atraía a decenas de competidores ansiosos por modelar las más sorprendentes figuras heladas en sus cabelleras.

Satyam Jain, portavoz de las aguas termales, indicó que el evento fue pospuesto debido a un invierno menos frío, atribuido al cambio climático (Eclipse Nordic Hot Springs/Hair Freezing Contest)

Sin embargo, este año, el concurso tuvo que ser cancelado debido a que las condiciones climáticas no alcanzaron las temperaturas necesarias. Para que el cabello se congelara de manera óptima, el termómetro debe marcar al menos -20 °C, una marca que el invierno pasado nunca logró sostener durante el tiempo suficiente.

Según Satyam Jain, portavoz de las aguas termales, explicó en New York Post por qué el evento fue pospuesto: “El invierno pasado no hizo suficiente frío durante un período prolongado, por eso pospusimos el concurso para este año. Tomamos algunas fotos el año pasado, pero no fueron suficientes para un concurso apropiado”.

Aunque se lograron capturar algunas fotografías, no fueron suficientes para justificar una competencia oficial. Jain también apuntó al cambio climático como un factor relevante. Indicó que este fenómeno dificultó cada vez más la posibilidad de alcanzar los fríos extremos que caracterizaban los inviernos en la región.

Según un informe de 2022 de la Universidad de Yukón, reportado por la cadena Fox News y la agencia británica de noticias SWNS, las temperaturas en la región podrían aumentar entre 0,7 y 3,7 grados Celsius en los próximos 50 años, lo que resultaría en inviernos significativamente más cálidos. Este calentamiento progresivo dificulta alcanzar las temperaturas extremas necesarias para eventos como el concurso, que dependen del frío extremo para su éxito.

Según la Universidad de Yukón, las temperaturas podrían aumentar hasta 3,7 grados Celsius en los próximos 50 años, afectando los inviernos en la región (Eclipse Nordic Hot Springs/Hair Freezing Contest)

Método y reglas para congelar el cabello

Este particular concurso es un espectáculo visual, pero también tiene un proceso meticulosamente planeado que convierte a los participantes en verdaderos artistas del hielo.

Según las instrucciones del sitio oficial del evento, todo comienza al sumergir la cabeza en las cálidas aguas termales. Es importante asegurarse de que el cabello quede completamente mojado. Posteriormente, los participantes deben dejar que el aire gélido congele lentamente su cabello.

Este proceso requiere paciencia, ya que incluso las cejas y pestañas pueden llegar a cubrirse de escarcha. Para evitar el frío extremo en otras partes del cuerpo, los concursantes pueden sumergir sus orejas en el agua caliente de manera periódica y regular la temperatura corporal.

Los participantes tocan una campana para que el personal tome fotografías de sus peinados congelados al finalizar el proceso (Eclipse Nordic Hot Springs/Hair Freezing Contest)

Una vez que el cabello está rígido y cubierto de una capa blanca de hielo, los participantes tocan una campana cerca de la entrada del recinto, lo que indica al personal del lugar que está listo para tomar una fotografía de su creación helada. Estas imágenes son las que, en años anteriores, se presentaban en la competencia oficial para seleccionar a los ganadores en distintas categorías.

Historia y categorías del concurso

Desde su inicio en 2012, este evento único se consolidó como una de las atracciones invernales más icónicas del Yukón. En sus primeras ediciones, el concurso atrajo la atención local, pero con el tiempo, las imágenes de los extravagantes peinados comenzaron a viralizarse, lo que impulsó a competidores de todo el mundo a querer participar.

Las categorías del concurso incluyen “Mejor masculino”, “Mejor femenina”, “Mejor grupo”, “Mejor vello facial” y “Elección del público”, con un premio de 2.000 dólares canadienses (Eclipse Nordic Hot Springs/Hair Freezing Contest)

Una de las ediciones más memorables ocurrió en 2020, cuando el evento logró el Récord Guinness por ser la “competencia de cabello congelado más grande”, con la participación de 288 personas.

El concurso se organiza en varias categorías. Incluye “Mejor masculino”, “Mejor femenina”, “Mejor grupo”, “Mejor vello facial” y el premio “Elección del público”, otorgado al diseño más popular entre los espectadores. Cada ganador recibía 2.000 dólares canadienses (1.400 dólares americanos) en efectivo y pases gratuitos a las aguas termales.