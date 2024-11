Duras críticas a Nueva Zelanda tras una disculpa “hueca y limitada” a los sobrevivientes de abusos en hogares de acogida

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, hace una disculpa "formal y sin reservas" en el Parlamento por el abuso, torturas y negligencia generalizados de cientos de miles de niños y adultos vulnerables bajo tutela del estado en Wellington, Nueva Zelanda, el martes 12 de noviembre de 2024. (Robert Kitchin/Stuff via AP)

Cientos de sobrevivientes de abusos en hogares estatales, de acogida y religiosos llegaron el martes al Parlamento de Nueva Zelanda en Wellington, cada uno en representación de miles más.

Vinieron para escuchar al gobierno disculparse formalmente por los horrores “inimaginables” que sufrieron cuando eran niños y adultos vulnerables, después de que una larga investigación publicara su informe final sobre la magnitud de los abusos en julio.

“Ustedes merecían mucho más y lamento profundamente que Nueva Zelanda no haya hecho algo mejor por ustedes”, les dijo el primer ministro Christopher Luxon en el Parlamento horas después.

“Fue horroroso. Fue desgarrador. Fue incorrecto. Y nunca debería haber ocurrido”, aseguró. “Para muchos de ustedes, esto cambió el curso de sus vidas, y por eso, el gobierno debe asumir la responsabilidad”.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, en el centro, habla con la sobreviviente Whiti Ronaki, a la izquierda, y Laura Cherrington luego de su disculpa "formal y sin reservas" en el Parlamento por el abuso generalizado, la tortura y el abandono de cientos de miles de niños y adultos vulnerables bajo tutela, en Wellington, Nueva Zelanda, el martes 12 de noviembre de 2024. (Monique Ford/Stuff vía AP)

Muchos tenían camisetas especialmente impresas. Algunos usaban bastones o sillas de ruedas debido al abuso que sufrieron en hospitales, instituciones y residencias de ancianos después de que los separaran de sus familias. Algunos eran rostros familiares de décadas de defensa y campañas, en su mayoría ignorados hasta hace unos años. La tribuna pública del Parlamento de Nueva Zelanda es pequeña (tiene capacidad para menos de 200 personas) y un total de 500 personas habían sido elegidas por sorteo para asistir.

Muchos se mostraron decepcionados porque el martes no se divulgaron los detalles de la compensación económica por su sufrimiento. Luxon prometió que el próximo año habrá un sistema de reparación.

Los hallazgos de la investigación de seis años, considerada la más amplia entre las investigaciones comparables a nivel mundial, mostraban una “desgracia nacional”, según el reporte de la investigación. La investigación de Nueva Zelanda siguió a dos décadas de pesquisas similares en todo el mundo mientras las naciones luchan por enfrentar las transgresiones de las autoridades contra niños alejados de sus familias y colocados en instituciones.

De los 650.000 niños y adultos vulnerables bajo tutela estatal, de acogida y eclesiástica en Nueva Zelanda entre 1950 y 2019, en un país que hoy tiene una población de 5 millones, casi un tercio sufrió abusos físicos, sexuales, verbales o psicológicos. Muchos más fueron explotados o descuidados.

Gina, a la derecha, y Tanya Sammons muestran una foto de su hermana fallecida, Alva, a su llegada al parlamento en Wellington, Nueva Zelanda, antes de una disculpa a los sobrevivientes de abusos en centros estatales, religiosos y de acogida durante un periodo de siete décadas. (AP Foto/Charlotte Graham-McLay )

Tu Chapman, un sobreviviente que asesoró a la investigación

“En este momento me siento sola y en total desesperación por la forma en que este gobierno ha asumido la tarea de reconocer a todas las sobrevivientes. Una vez más, como en nuestras décadas de lucha, estamos teniendo que validar nuestras experiencias de atención y nuestra existencia”.

“Seguimos viviendo con la destrucción de nuestras identidades, la violación y el saqueo de nuestras culturas a través de la toma de decisiones incompetentes y las medidas intencionales para invalidar nuestras experiencias. La destrucción clara y total de vidas no puede ser minimizada, ni puede ser barrida bajo la alfombra, como el estado, las iglesias y las organizaciones religiosas han hecho durante décadas”, dijo.

“Creo que fue una disculpa hueca y limitada. Parece que solo están considerando cosas con las que pueden seguir haciendo ajustes. Dejen de hacer ajustes y sigan adelante”.

Helen Beauchamp, que vivió en 20 hogares de acogida desde los 4 años

“En mis archivos, estaba escrito ‘no era lo suficientemente inteligente’ a los 4 años. Mi madre estuvo internada en una institución hospitalaria a los 12 años, internada por su padre. Así que ha sido una cuestión generacional”, comentó.

La sobreviviente de abuso, Tu Chapman, habla después de la disculpa "formal y sin reservas" del primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon. (Monique Ford/Stuff vía AP)

“Sobrevivir ha sido una montaña rusa y todavía no tenemos una idea del resultado. Es triste que nuestro sistema sea muy lento. Eso hace que sea muy difícil para muchos de nosotros tener la expectativa de un pequeño cierre, un poco de luz. Es un proceso largo y prolongado que debemos seguir atravesando. Tiene un precio”.

“Hoy se eligió a 189 sobrevivientes para que se sentaran en la tribuna pública y yo fui uno de ellos, así que tuve mucha suerte solo por eso. Venir aquí es una forma más amplia y significativa de disculparnos con nuestros hijos, con nuestras propias familias”.

Jazmine Te Hiwi, sobreviviente de dos campamentos para jóvenes con problemas

“Lo más difícil de estar aquí es que te reconozcan. ¿Cómo lo aceptas después de que te negaron algo durante 40 años de tu vida? Casi parece que te obligan a aceptar las disculpas”.

“Lo que me molesta es que todavía tenemos gente en puestos importantes que nos mira con desprecio, no tienen ninguna comprensión real de por qué somos así. Hay una razón por la que algunos de nuestros jóvenes están cometiendo delitos. Me veo reflejado en eso. Éramos solo niños inocentes de los que se aprovecharon”, aseguró.

Jazmine Te Hiwi, a la derecha, abraza a una amiga cuando llegan al Parlamento en Wellington, Nueva Zelanda, antes de la disculpa a los sobrevivientes de abusos en hogares estatales, religiosos y de acogida durante un período de siete décadas, el martes 12 de noviembre de 2024. (Foto AP/Charlotte Graham-McLay)

“Cuando oigo hablar de estos jóvenes que se meten en problemas, lo único que buscan es algún tipo de atención, algún tipo de amor. Pero nadie ve eso, y especialmente estas personas. Piensan que ‘la manera de arreglarlos es enviarlos a un campo de entrenamiento’. Pero eso es lo que nos hicieron. Y es por eso que estamos aquí hoy. Es como si les hubiera entrado por un oído y les hubiera salido por el otro”, sentenció.

(con información de AP)