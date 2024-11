Estados Unidos y el G7 condenaron el envío de tropas norcoreanas a Rusia y prometieron represalias

Kim Jong-un saluda al personal militar (Reuters)

Los representantes diplomáticos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y los países del G7, así como Corea del Sur, condenaron este miércoles la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia y el envío de soldados norcoreanos al frente de Ucrania, situación frente a la que prometieron una “respuesta coordinada”.

Varios miles de soldados norcoreanos han sido trasladados a Rusia, señalaron los representantes diplomáticos en un comunicado conjunto en el que advirtieron que un “apoyo directo” en la guerra rusa contra Ucrania “además de mostrar los desesperados esfuerzos de Rusia para compensar sus pérdidas, marcaría una peligrosa expansión del conflicto”.

Esta participación directa tendría “consecuencias serias” para la paz y la seguridad en Europa y en el Indo-Pacífico y además constituiría una violación del derecho internacional, incluidos los principios más fundamentales de la Carta de Naciones Unidas, afirmaron.

“Condenamos en los términos más severos posibles la creciente cooperación militar entre la República Popular de Corea del Norte y Rusia, incluida la exportación norcoreana y la adquisición ilegal por parte de Rusia de misiles balísticos norcoreanos, en violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU”, declararon.

Los representantes diplomáticos condenaron también el uso de estos misiles y municiones contra Ucrania.

Además, señalaron que cualquier adiestramiento de soldados norcoreanos en el uso de misiles balísticos u otras armas constituiría una violación directa de las resoluciones 1718, 1874 y 2270 del Consejo de Seguridad de la ONU y expresaron su preocupación por la posible transferencia de tecnología rusa de misiles rusa a Pyongyang.

“Instamos a la República Popular de Corea del Norte a dejar de proporcionar asistencia a la guerra de agresión rusa”, solicitaron, antes de reafirmar su “inquebrantable compromiso” con la lucha de Ucrania en defensa de su “libertad, soberanía, independencia e integridad territorial”.

“Estamos trabajando con nuestros socios internacionales para responder de forma coordinada a este nuevo acontecimiento”, remacharon.

Firmaron el comunicado los responsables de Exteriores de Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido, así como el alto representante de política exterior de la UE.

Kim Jong Un y su hija observan un lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico intercontinental (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de noticias de Corea via AP)

Rusia defendió el lanzamiento de misiles balísticos

Por otra parte, Rusia defendió el martes el lanzamiento de misiles balísticos hacia el mar de Japón por parte de Corea del Norte como un “legítimo” medio de defenderse de la amenaza occidental en la península coreana.

“Vemos el lanzamiento de estos misiles balísticos como un medio absolutamente legal y legítimo, como una respuesta a las crecientes amenazas contra Corea del Norte, contra toda la península coreana, debido a la política de EEUU y sus aliados”, dijo Mijaíl Rudenko, viceministro de Exteriores, a la prensa local.

Rudenko, cuyo país en el pasado criticó ese tipo de lanzamientos, subrayó que Pyongyang no está obligada a informar a Moscú, ya que se trata de un país soberano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano y el Ministerio de Defensa de Japón detectaron los lanzamientos norcoreanos que llegaron justo antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y después de que Pyongyang lanzara un misil balístico intercontinental (ICBM) el pasado jueves.

A su vez, Rudenko aseguró que el tratado de asociación estratégica integral firmado entre ambos países y ratificado por la Duma o cámara de diputados rusa “no contempla la creación de una alianza militar y no representa una amenaza para terceros países”, además de que respeta el derecho internacional, no tiene carácter de confrontación y no altera la arquitectura de seguridad en Asia Nororiental.

(Con información de EFE)