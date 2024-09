Por el estancamiento de la economía, China evalúa inyectar USD 142.000 millones a sus principales bancos estatales

China está evaluando la posibilidad de inyectar hasta 1 billón de yuanes en los principales bancos estatales del país (REUTERS/Dado Ruvic)

China está evaluando la posibilidad de inyectar hasta 1 billón de yuanes (USD 142.000 millones) en los principales bancos estatales del país, con el objetivo de fortalecer su capacidad para apoyar a la economía ante dificultades, según fuentes cercanas al asunto.

La financiación nacería principalmente de la emisión de nuevos bonos soberanos especiales, según fuentes que pidieron anonimato debido a la naturaleza privada del asunto. Los detalles del asunto aún no están completamente definidos y podrían cambiar. Esta sería la primera vez desde la crisis financiera global de 2008 que Beijing inyectaría capital en sus principales bancos estatales.

Li Yunze, el principal regulador bancario de China, mencionó en una conferencia de prensa en Beijing que las autoridades tomarían medidas para fortalecer el capital de nivel 1 de los seis principales bancos comerciales del país, entre ellos, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications y Postal Savings Bank of China.

Ministro Li Yunze en la conferencia de prensa. (REUTERS/Tingshu Wang)

Aunque los seis bancos fundamentales del país ya cumplen con los requisitos de capital, el gobierno está implementando medidas adicionales, como reducir las tasas hipotecarias y recortar la tasa de política monetaria. A pesar de su tamaño, bancos como Industrial & Commercial Bank of China y Bank of China enfrentan márgenes de beneficio mínimos, menores ganancias y un aumento en la deuda incobrable, tras años de ser usados para respaldar la economía.

“Se trata de un tipo diferente de estímulo”, dijo Hao Hong, economista jefe de Grow Investment Group. “Si se hace a través de una emisión especial de bonos es un estímulo fiscal y puede estabilizar a los bancos mientras los precios de la propiedad siguen bajando. Garantizará que la capacidad de préstamo de los bancos no se vea afectada”.

Los grandes bancos chinos han estado bajo mucha presión para apoyar una economía debilitada. Los reguladores les han solicitado que ofrezcan préstamos a tasas más bajas, incluso a prestatarios considerados de alto riesgo. Además, en un intento por estabilizar el mercado bursátil, algunos de estos bancos han accedido a pagar dividendos provisionales, a pesar de que sus ganancias están disminuyendo y sus márgenes se están reduciendo.

Agricultural Bank of China, en Beijing, China, uno de los seis bancos principales (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

El contexto de financiamiento es favorable para el gobierno chino, lo que le permite emitir deuda a tasas bajas. En mayo, se lanzó una emisión de bonos soberanos especiales a largo plazo por un valor de 1 billón de yuanes, con el objetivo de completar la venta antes de mediados de noviembre. En una subasta reciente, se colocó un bono a 30 años con un rendimiento promedio de 2,19%, el más bajo registrado desde 2007, según datos de Bloomberg que rastrean emisiones similares desde 2007.

Las ganancias conjuntas de los bancos comerciales chinos crecieron apenas un 0,4% en el primer semestre del año, marcando su ritmo más lento desde 2020. Al mismo tiempo, los márgenes netos de interés del sector continuaron disminuyendo, llegando a un mínimo histórico del 1,54% al cierre de junio, muy por debajo del 1,8%, nivel considerado esencial para garantizar una rentabilidad adecuada.

El aumento en la distribución de dividendos por parte de los bancos sistémicamente importantes podría poner en riesgo sus reservas de capital. Estos bancos están obligados a cumplir con requisitos de capital más estrictos debido al mecanismo global de capacidad total de absorción de pérdidas.

Banco de China en Beijing, China. (REUTERS/Tingshu Wang)

Los seis bancos han recurrido principalmente a las ganancias retenidas como estrategia para fortalecer sus reservas de capital.

El promedio del coeficiente de adecuación del capital básico nivel 1 de estos bancos había disminuido ligeramente, situándose en un 11,77% a finales de junio. Sin embargo, sigue superando el umbral del 8,5% requerido para los bancos de importancia sistémica en China.

“En teoría, los grandes bancos no necesitan más capital para mantener sus operaciones a menos que se les pida que asuman más riesgo crediticio”, dijo Francis Chan, analista senior de Bloomberg Intelligence. “En este caso, 1 billón de renminbi será más o menos para ese propósito”.

Banco Central de China en Beijing (REUTERS/Jason Lee)

No sería la primera ocasión en que Beijing interviene para respaldar a sus bancos, ya que la mayoría de estas entidades continúan bajo propiedad mayoritaria del Estado.

A finales de los 90, China rescató a sus cuatro grandes bancos tras dispararse el ratio de préstamos morosos al 40 por ciento. El gobierno emitió bonos especiales y creó bancos malos estatales que compraron 1,4 billones de yuanes en préstamos morosos a valor nominal. Esta medida fue un éxito, impulsando más de una década de rápido crecimiento y consolidando a China como la segunda economía mundial.

A principios de los 2000, el gobierno inyectó USD 60.000 millones de reservas extranjeras para recapitalizar ICBC, Bank of China y China Construction, que enfrentaban una crisis de préstamos morosos tras décadas de créditos dirigidos a empresas estatales no rentables. En 2008, el Agricultural Bank recibió un rescate de USD 19.000 millones, cerrando una década de reestructuración bancaria.

(Con información de Bloomberg News)