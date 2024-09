Desapareció un economista chino luego de criticar a Xi Jinping en un chat privado

FOTO DE ARCHIVO: el jefe del régimen chino, Xi Jinping, aplaude mientras pronuncia su discurso inaugural en la ceremonia de apertura de la novena Cumbre del Foro de Cooperación China-África (FOCAC), en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, China, el 5 de septiembre de 2024 (Reuters)

Zhu Hengpeng, un destacado economista chino vinculado a un influyente grupo de expertos del gobierno, ha desaparecido públicamente tras supuestamente criticar al jefe del régimen chino Xi Jinping en un chat privado en WeChat, según informó el diario The Wall Street Journal. Zhu, de 55 años, fue detenido en abril y puesto bajo investigación después de hacer comentarios despectivos sobre la economía de China y, posiblemente, sobre el líder del país en un grupo de discusión. No ha sido visto en público desde entonces.

Zhu trabajó durante más de 20 años en la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, por sus siglas en inglés), ocupando puestos como subdirector del Instituto de Economía y director del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Su última aparición pública registrada fue en abril, cuando participó en un evento organizado por el medio chino Caixin. Intentos de contacto por parte del periódico The Wall Street Journal no obtuvieron respuesta, y la CASS no ha ofrecido comentarios a The Guardian.

A principios de este mes, medios de Hong Kong informaron sobre cambios en la alta dirección de la CASS, con la destitución del director y el secretario al mismo tiempo que Zhu fue removido de su cargo. Mientras que los otros dos funcionarios fueron reasignados, Zhu no lo fue y ya no aparece en la página web de la institución. Además, sitios relacionados con su trabajo en la Universidad de Tsinghua también fueron eliminados.

La CASS es uno de los principales grupos de expertos de China, y reporta directamente al gabinete del Partido Comunista Chino (PCC), el Consejo de Estado. Aunque históricamente ha ofrecido análisis relativamente francos, bajo el gobierno cada vez más autoritario de Xi Jinping, las críticas hacia el partido y su liderazgo se han vuelto menos toleradas y severamente castigadas. Académicos en China han expresado temor a hablar sobre evaluaciones negativas del país, particularmente en espacios online, que están censurados y vigilados.

Informes en la web de la CASS han mostrado al personal participando en sesiones de educación política, centradas en la lealtad al partido y en el pensamiento de Xi, la ideología política del líder chino. Un informe de una reunión en julio, dirigida por el presidente de la institución, Gao Xiang, enfatizó la importancia de la lealtad política y la estricta disciplina partidaria. Gao, un leal a Xi, asumió el cargo en 2022 y ha liderado campañas para reforzar la lealtad al partido dentro de la institución.

Aunque no se conocen los detalles exactos de los comentarios de Zhu en el chat privado, el Sing Tao Daily mencionó que discutió de manera inapropiada las políticas centrales. Según The Wall Street Journal, también hizo referencia a la “mortalidad de Xi”.

La desaparición de Zhu se produce en un momento crítico para la economía de China, que enfrenta dificultades para alcanzar su objetivo de crecimiento anual del 5%. La crisis en el sector inmobiliario, que estalló tras medidas contra el endeudamiento excesivo, sigue afectando la economía, con desarrolladores que no pueden cumplir con sus obligaciones.