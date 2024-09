Un grupo de militares chavistas radicalizados le reclama a España que pague deudas de la colonia y la acusan de racista

Maduro se escuda en la cúpula militar para buscar defender la legitimidad del fraude que cometió en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio.

El MG Johan Alexander Hernández Lárez, jefe de la Región de Defensa Integral, reunió a un grupo de oficiales, casi todos de la Milicia Nacional, para hacer un video cuyo contenido está dirigido contra España, resaltando deudas desde la colonia, es decir, desde que Cristóbal Colón, el 12 de octubre 1492, llegó a América y más específicamente en 1498 en su tercer viaje cuando arriba a Venezuela. Amenazan al país europeo, que dio asilo al presidente electo Edmundo González Urrutia, de expulsarlos de Venezuela como durante la guerra de Independencia.

“En Venezuela, la carrera militar, es solo para los bien nacidos”, arranca diciendo el Mayor General Hernández Lárez, quien recientemente fue sancionado por los Estados Unidos, por ser uno de los oficiales comprometidos en la represión de la población civil que salió a reclamar por los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dio ganador a Nicolás Maduro.

Militares de las Fuerzas Armadas de Venezuela le remarcan deudas coloniales a España

El grupo radicalizado en ese video envía un mensaje más allá de las palabras altisonantes. La mayoría de ellos sentados frente a la cámara, como jefes sin liderazgo, pero con poder para matar y sembrar miedo, que actuarán sin marco legal alguno, como bandas: lo hacen sin tropas y sin armas.

Están diciendo que ellos son el poder dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), no las unidades regulares de la institución. En el video le sigue García, la única mujer del grupo, quien enfatiza “hombres y mujeres, fuertes moralmente para la defensa de la patria”, a quien secunda un general de división “hasta las últimas consecuencias”.

El Teniente coronel Viloria, en lenguaje coloquial, cita la frase de Simón Bolívar “¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve si estamos resueltos a ser libres?”

Capturas del video en dónde los militares venezolanos amenazan a España.

El general de división J. Rivas A. agregó “siguiendo el pensamiento del padre Libertador: lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende”.

Aseguró otro de los oficiales que “si una vez ya vimos la luz, jamás volveremos a ver las tinieblas”, secundado por otro que sentenció “300 años de calma no bastaron”, a lo que el Teniente coronel Zárate agregó “500 años de lucha no es suficiente”, más tajante otro dijo “para morir, nacimos” y la frase “quien tenga miedo a morir que no nazca”, dijo el coronel Gutiérrez.

El coronel García J. reflexionó en que “el valiente no es aquel que no siente miedo”, oración que completó el teniente coronel Simanca Ch. “sino el que, a pesar de tenerlo, actúa”.

Para el coronel Rodríguez “los hijos de la Patria no tienen más familia que la patria”, dijo a la par que dio un puñetazo sobre la mesa.

El Teniente coronel Terán H. dijo que “una vez fueron expulsados los españoles de la América Meridional y, si es necesario, los expulsaremos mil veces más”, mensaje que complementa lo dicho por el coronel García “¿Qué nos importa su opinión si ustedes son unos racistas, ultraderechistas, arrastrados”.

La respuesta de otro teniente coronel miliciano, con brazo izquierdo en alto, luego de empuñar la mano, fue “nosotros venceremos”, gesto que finalmente fue replicado por la decena de oficiales milicianos que se encontraban alrededor de la mesa.