En el norte de Israel, la tensión y la resignación aumentan mientras vuelan misiles

Con más comunidades israelíes en el punto de mira de Hezbollah a medida que Israel se adentra en El Líbano, algunos habitantes del norte israelí esperan que su país pueda acabar por fin con la amenaza del grupo armado libanés, mientras que otros contemplan con resignación el aumento de la violencia.

“Hay una sensación de que, por fin, estamos actuando para restablecer la paz aquí, lo que no ha sido el caso en el último casi un año”, dijo Barak Raz en la ciudad costera de Nahariya, en el norte de Israel.

Albina Chemodakov, dependienta de 22 años, dijo: “Da mucho miedo vivir así, pero vivimos en Israel. Es nuestra vida”.

En la última semana, Hezbollah, apoyada por Irán, ha disparado cientos de cohetes y misiles contra el norte de Israel y los Altos del Golán, ocupados por Israel, mientras que aviones israelíes han atacado más de 1.600 objetivos en el sur de Líbano y el valle de la Bekaa, más al norte.

El bombardeo del lunes se produjo después de semanas de creciente tensión en el norte, que durante casi un año ha sido testigo de un nivel constante y relativamente contenido de fuego transfronterizo que se ha visto eclipsado por la sangrienta guerra en Gaza, al sur.

Raz, diseñador gráfico de 32 años de Tel Aviv, acaba de terminar su segundo despliegue como reservista en el norte desde el pasado octubre, cuando Hezbollah lanzó su primera andanada de cohetes en apoyo al ataque dirigido por Hamas contra el sur de Israel.

“Espero que las cosas mejoren pronto. No quiero volver para un tercer despliegue”, dijo.

Los meses de lanzamiento de cohetes han obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, una situación que se repite en El Líbano, y han dejado grandes franjas de las zonas fronterizas casi desiertas.

A medida que los combates en las ruinas de Gaza han disminuido, el foco militar se ha desplazado al norte, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha visto sometido a una creciente presión política para que los residentes evacuados regresen a sus hogares.

En Nahariya, que en tiempos normales es una animada ciudad costera de unos 60.000 habitantes a pocos kilómetros de la frontera con El Líbano, las órdenes de defensa civil han cerrado las playas y el bulevar principal está tranquilo.

Días difíciles por delante

Israel no ha visto el nivel de destrucción presenciado en El Líbano, donde más de 500 personas murieron y más de 1.800 resultaron heridas en el bombardeo más intenso de Israel en dos décadas. Pero tanto Netanyahu como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, han advertido de que se avecinan días difíciles y han hecho un llamamiento a la calma.

“En los últimos días, Hezbollah ha disparado cientos de cohetes contra Israel. En la última semana, más de 700 misiles y cohetes hacia Israel, causando daños en muchísimas casas y comunidades”, dijo Nadav Shoshani, portavoz militar.

Hasta ahora no se ha informado de víctimas graves, pero los hospitales han elaborado planes de emergencia para tratar casos traumáticos y la tensión ha hecho mella en muchos residentes.

“Estoy estresada. Tengo un soldado en el ejército y está muy estresado y me preocupo por él, porque toda la gente que conozco, mi familia, todos están estresados”, dijo Alona Dazhalvili, trabajadora sanitaria de 47 años. “La gente está muy asustada por la situación. No es fácil. No es fácil”.

Los residentes de todo el norte pudieron ver el lunes estelas de humo y trazadores cuando las baterías de defensa aérea dispararon contra los misiles entrantes, y las alarmas siguieron sonando el martes.

Las sirenas antiaéreas sonaron con regularidad el martes, y muchas compañías aéreas cancelaron sus vuelos. Pero las operaciones portuarias continuaron con normalidad en Haifa, el mayor puerto industrial del país, mientras las autoridades trataban de mantener el ritmo de la economía a pesar de las perturbaciones bélicas.

También se han cerrado las escuelas y las autoridades de defensa civil han dado instrucciones a la población para que siga las advertencias y busque refugio cuando suenen los avisos de ataque aéreo.

“¿Qué se puede decir? Estamos acostumbrados”, dijo Uri Hayo, un jubilado de 76 años. “Cada diez años, 15 años, cinco años, otra vez una guerra. Esto es Israel”.

