Un mujer fue mordida y aprisionada por una enorme pitón que la retuvo dos horas en su cocina hasta que fue socorrida

Rescatan a una mujer tailandesa que estuvo atrapada durante dos horas en los anillos de una serpiente pitón

Una mujer de 64 años se disponía a lavar los platos de la noche en su casa en las afueras de Bangkok cuando sintió un dolor agudo en el muslo y miró hacia abajo para ver una enorme pitón atrapándola.

“Estaba a punto de sacar un poco de agua y cuando me senté me mordió inmediatamente”, dijo Arom Arunroj al periódico tailandés Thairath. “Cuando miré, vi que la serpiente me estaba envolviendo”.

La pitón, de entre cuatro y cinco metros de largo (entre 13 y 16 pies de largo), se enroscó alrededor de su torso, apretándola contra el suelo de su cocina.

“Lo agarré por la cabeza, pero no me soltó”, dijo. “Solo se apretó”.

Las pitones son constrictoras no venenosas que matan a sus presas quitándoles gradualmente el aliento.

Lugar dónde fue mordida por la pitón.

Apoyada contra la puerta de su cocina, gritó pidiendo ayuda, pero no fue hasta que un vecino pasó por allí aproximadamente una hora y media después y escuchó sus gritos que se llamó a las autoridades.

El oficial de policía Anusorn Wongmalee dijo a The Associated Press el jueves que cuando llegó la mujer todavía estaba apoyada contra su puerta, luciendo exhausta y pálida, con la serpiente enrollada a su alrededor.

La policía y los agentes de control de animales utilizaron una palanca para golpear a la serpiente en la cabeza hasta que soltó su agarre y se deslizó antes de que pudiera ser capturada.

En total, Arom pasó aproximadamente dos horas el martes por la noche en las garras de la pitón antes de ser liberada.

La mujer recibió tratamiento por varias mordeduras, pero por lo demás parecía estar ilesa en los vídeos en los que habla con los medios tailandeses poco después del incidente.

La víctima fue atendida por los médicos.

Los encuentros con serpientes no son raros en Tailandia y, según las estadísticas del gobierno, el año pasado 26 personas murieron por mordeduras de serpientes venenosas. En 2023, un total de 12.000 personas fueron tratadas por mordeduras venenosas de serpientes y otros animales.

La pitón reticulada es la serpiente más grande que se encuentra en Tailandia y suele medir entre 1,5 y 6,5 metros (5 y 21 pies) y pesar hasta unos 75 kilogramos (165 libras). Se han encontrado ejemplares de hasta 10 metros (33 pies) de largo y 130 kilogramos (287 libras).

Las pitones más pequeñas se alimentan de pequeños mamíferos como ratas, pero las serpientes más grandes se alimentan de cerdos, ciervos e incluso perros y gatos domésticos. Los ataques a humanos no son comunes, aunque ocurren ocasionalmente.

(con información de AP)