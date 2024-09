Israel dijo que sus fuerzas probablemente mataron involuntariamente a una activista estadounidense en Cisjordania

Aysenur Ezgi Eygi, la activista estadounidense que fue asesinada por las fuerzas israelies en Cisjordania. (International Solidarity Movement/Handout via REUTERS/File Photo)

El ejército israelí dijo el martes que una activista estadounidense que fue asesinada en Cisjordania la semana pasada probablemente recibió un disparo “indirecto y no intencionado” de las fuerzas israelíes que apuntaban a otra persona.

Aysenur Ezgi Eygi, un activista de 26 años de Seattle, murió el viernes tras una manifestación contra los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, según Jonathan Pollak, un manifestante israelí que presenció el tiroteo.

El ejército declaró que su investigación “determinó que es muy probable que fuera alcanzada de forma indirecta y no intencionada por disparos (del ejército israelí) que no iban dirigidos contra ella, sino contra el principal instigador de los disturbios”.

La Casa Blanca se había declarado anteriormente “profundamente consternada” por el asesinato de Eygi, que también tenía nacionalidad turca, y había pedido a Israel que investigara lo ocurrido. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, “este es el segundo caso de un ciudadanos estadounidense muerto por disparos de las fuerzas de Israel y no es aceptable”.

El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, condenó el asesinato de la activista turco-estadounidense y calificó el hecho como “inaceptable”. (EFE/Orlando Barría)

En su relato a la AP, Pollak dijo que el tiroteo se produjo una media hora después de que se hubieran calmado los enfrentamientos entre palestinos y fuerzas israelíes.

Eygi, voluntario del grupo activista Movimiento de Solidaridad Internacional, asistía a una manifestación semanal contra la expansión de los asentamientos que se celebra desde hace años y que a menudo ha provocado la represión israelí y el lanzamiento de piedras por parte de los manifestantes.

El homicidio se produjo en medio de un aumento de la violencia en Cisjordania desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre, con un incremento de las redadas israelíes, los ataques de militantes palestinos a israelíes, los ataques de colonos israelíes a palestinos y una mayor represión militar de las protestas palestinas. Según las autoridades sanitarias palestinas, han muerto más de 690 palestinos.

Las muertes de ciudadanos estadounidenses en Cisjordania han atraído la atención internacional, como el tiroteo mortal de una destacada periodista palestino-estadounidense, Shireen Abu Akleh, en 2022 en el campo de refugiados de Yenín.

Foto de archivo de unos artistas palestinos que pintan en la ciudad de Gaza en mayo de 2022 un mural en recuerdo para la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, muerta durante una incursión israelí en la ciudad de Jenin, en Cisjordania. (EFE/EPA/MOHAMMED SABER)

Varias investigaciones independientes y un reportaje de The Associated Press poco después del homicidio determinaron que Abu Akleh había muerto probablemente por fuego israelí. Meses después, el ejército declaró que existía una “alta probabilidad” de que uno de sus soldados la hubiera matado por error, pero que no se castigaría a nadie.

Anteriormente, en 2022, el ejército israelí dijo que castigaría a un oficial superior y apartaría a otros dos de sus puestos por la muerte de Omar Assad, palestino-estadounidense de 78 años, al que las tropas israelíes sacaron de un coche, ataron y vendaron los ojos tras detenerlo en un puesto de control.

El ejército declaró posteriormente que los soldados creían que Assad estaba dormido cuando le cortaron las cremalleras y lo dejaron boca abajo en un edificio abandonado donde había sido detenido con otros tres palestinos.

Una persona sostiene una imagen de la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi, asesinada a tiros por las fuerzas israelíes, mientras los palestinos marchan en su honor, en Nablus, en Cisjordania (REUTERS/Raneen Sawafta)

Los grupos de derechos humanos afirman que Israel rara vez responsabiliza a los soldados de las muertes de palestinos y que las investigaciones militares resultantes suelen reflejar un patrón de impunidad. B’Tselem, uno de los principales organismos de control israelíes, se sintió tan frustrado con el sistema que en 2016 tachó las investigaciones de encubrimiento y puso fin a su práctica de décadas de ayudar en las investigaciones.

Las autoridades de Estados Unidos habían pedido al Gobierno de Israel abrir una investigación sobre la muerte de la activista estadounidense de ascendencia turca Aysenur Ezgi Eygi (FDI)

El ejército afirma que investiga a fondo las acusaciones de asesinato de civiles y que sus fuerzas rinden cuentas. Dice que los soldados a menudo tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo mientras operan en zonas donde los militantes se esconden entre los civiles.

Pero incluso en los casos más escandalosos -y en los grabados en vídeo- los soldados suelen recibir condenas relativamente leves.