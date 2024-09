El momento de la ejecución de soldados ucranianos que se rindieron

Un video grabado desde un drone ucraniano ilustra la brutalidad de la invasión rusa. Filmado a finales de agosto cerca de la ciudad sitiada de Pokrovsk, en el este del país, las imágenes muestran a soldados rusos ejecutando a tres soldados ucranianos que se habían rendido después de que su trinchera fuera invadida. Las imágenes muestran a las tropas ucranianas arrodilladas, con las manos sobre la cabeza, antes de ser abatidas y quedar inmóviles en el suelo.

El video, que fue publicado por la cadena CNN, no es un caso aislado, sino parte de un patrón alarmante. Las fuentes de inteligencia de defensa ucranianas han documentado quince casos desde noviembre, en los cuales soldados ucranianos que se rindieron fueron asesinados en lugar de ser capturados. Estos hallazgos están respaldados principalmente por videos o audios interceptados por drones.

Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania, explicó a CNN que su oficina está investigando veintiocho incidentes similares desde el inicio de la guerra, con un total de 62 soldados ucranianos muertos. “Si los prisioneros de guerra se rinden, si demuestran que se rinden, si no tienen armas en sus manos, entonces la ejecución sumaria es un crimen de guerra”, afirmó Kostin.

Pero las evidencias no se detienen allí. Otros episodios han sido documentados en diferentes zonas del país, lo que refuerza la acusación de Kiev sobre una política sistemática y orquestada. CNN publicó unas transcripciones de audio proporcionadas por la inteligencia de defensa ucraniana, revelando órdenes directas de comandantes rusos. En uno de los audios, un comandante ruso conocido como “Turk” ordena a su subordinado “Maloy” matar a los prisioneros: “Tíralos al suelo, mátalos a cero, mátalos a cero”. El video del dron muestra claramente la ejecución de tres soldados ucranianos después de que fueran obligados a tumbarse boca abajo.

Sin embargo, la falta de respuesta y la multiplicidad de casos refuerzan las preocupaciones internacionales sobre las prácticas militares rusas. La Fiscalía de la región de Donetsk ya ha abierto una investigación sobre la “violación de las leyes y costumbres de la guerra, combinada con asesinato intencional”.

Esta táctica brutal presenta un grave dilema para los comandantes ucranianos, quienes, aunque advierten sobre la crueldad rusa, enfrentan el riesgo de minar la moral de una tropa ya exhausta. “Hay muchas. Hay un patrón. Sugiere complacencia, si no órdenes de no dar cuartel”, señaló una fuente investigadora de la ONU, refiriéndose a la práctica de no mostrar piedad.

Incluso el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Dr. Morris Tidball-Binz, visitó Ucrania en mayo para investigar estos incidentes. Los hallazgos preliminares indican que las ejecuciones extrajudiciales podrían ser crímenes aislados de guerra, pero en conjunto constituirían crímenes contra la humanidad.

Mientras el presidente ruso Vladimir Putin enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por su implicación en la deportación forzada de niños ucranianos a Rusia, Kiev está impulsando agresivamente las acusaciones de genocidio contra Moscú. Kostin sugirió que la naturaleza sistemática de estas ejecuciones en el campo de batalla podría hacerlas parte de un caso de genocidio.

Entre los casos más recientes está el de una unidad en Toretsk, que compartió un video en Telegram mostrando a tres soldados ucranianos rindiéndose y siendo abatidos a tiros por tropas rusas. Asimismo, en la región de Zaporizhzhia, un soldado ruso fue llevado a juicio acusado de disparar a un soldado ucraniano desarmado.

Este contenido abunda en acusaciones y evidencias gráficas sobre las violaciones de derechos humanos y leyes de guerra cometidas por tropas rusas en Ucrania. La situación presenta una imagen alarmante de la realidad en el campo de batalla y subraya la necesidad urgente de justicia y responsabilidad internacional.