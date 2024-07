Cómo es la ley que impulsa el gobierno británico para prohibir la venta de cigarrillos

El Gobierno del Reino Unido presentó una legislación para combatir el tabaquismo juvenil aumentando progresivamente la edad legal para fumar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno del Reino Unido propuso una legislación revolucionaria para enfrentar el consumo de tabaco y vaping entre los jóvenes. El proyecto de ley, conocido como “Tobacco and Vapes Bill”, contempla aumentar la edad legal para comprar cigarrillos en un año cada doce meses, lo que implica que los nacidos a partir del 1 de enero de 2009 nunca podrán adquirirlos legalmente.

Esta medida busca reducir las tasas de tabaquismo entre los jóvenes de 14 a 30 años a cero para el año 2040. El rey Carlos III destacó en su discurso ante el Parlamento que “el Gobierno aumentará progresivamente la edad a la que se puede comprar cigarrillos”.

La medida, impulsada fuertemente por Keir Starmer, intenta proteger a las futuras generaciones y prevenir que los jóvenes comiencen a fumar. Según documentos gubernamentales, el tabaquismo le cuesta al Reino Unido alrededor de 17 mil millones de libras al año, incluyendo 10 mil millones de libras en pérdida de productividad. Esta cifra contrasta con las 10 mil millones de libras recaudadas anualmente a través de impuestos sobre productos de tabaco.

El Profesor Chris Whitty, Jefe de Salud Pública de Inglaterra, expresó su apoyo a la legislación, indicando que “un país libre de humo prevendría enfermedades, discapacidades y muertes prematuras a largo plazo”. Afirmó además que el tabaquismo es responsable de diversos problemas de salud, incluyendo “nacimientos prematuros, asma en niños, cánceres, accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y demencia”.

La nueva ley llamada “Tobacco and Vapes Bill” busca eliminar el tabaquismo entre jóvenes nacidos desde 2009 (Imagen ilustrativa Infobae)

De manera similar, Sarah Sleet, directora ejecutiva de Asthma + Lung UK, describió la iniciativa como “legislación innovadora”. Según Sleet, “tomar el paso histórico de eliminar gradualmente el tabaquismo, la mayor causa de enfermedades pulmonares en el Reino Unido, reducirá las muertes por afecciones pulmonares y aliviará parte del costo de 2,5 mil millones de libras que el tabaquismo impone al NHS cada año”. También subrayó la necesidad de invertir más en servicios para dejar de fumar, para enfrentar el legado mortal del tabaquismo.

Cómo se llevará adelante la nueva ley anti-tabaquismo

La nueva ley contempla la creación de multas in situ para las personas que no tengan la edad suficiente para comprar tabaco. Un documento difundido inicialmente por el ex Primer Ministro Rishi Sunak declaraba que “no criminalizaremos el tabaquismo, ni impediremos que aquellos que actualmente pueden comprar cigarrillos de manera legal lo sigan haciendo en el futuro”.

Además, el proyecto de ley también propone restringir la forma en que se comercializan los vapes y otros productos de nicotina para evitar que resulten atractivos para los niños. Los ministros tendrán nuevos poderes para regular los sabores, el empaque y la exhibición de estos productos. Se estima que 6,4 millones de personas, alrededor del 12,7% de los adultos, fuman en el Reino Unido. Los expertos creen que medio millón de personas morirán para el 2030 si no se toman medidas para abordar este problema.

El tabaquismo cuesta al Reino Unido 17 mil millones de libras anuales, con grandes pérdidas en productividad y gastos médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el último día de la conferencia del partido conservador en Manchester el año pasado, Sunak reconoció la importancia de combatir el tabaquismo, describiéndolo como “la mayor causa totalmente evitable de mala salud, discapacidad y muerte”. Explicó su propuesta de aumentar la edad legal para comprar cigarrillos en un año cada año, y subrayó: “sabemos que esto funciona. Cuando aumentamos la edad de fumar a 18, la prevalencia del tabaquismo disminuyó en un 30% en ese grupo de edad”.

Sunak añadió que esta medida podría reducir en gran medida las muertes por cáncer y aliviar las presiones sobre el sistema de salud pública, protegiendo así a los niños del futuro. Además, el Reino Unido no es el único país que quiere establecer una ley anti-tabaco. Portugal, Canadá, Australia, Francia y México también tienen en cuenta este tipo de medidas en su agenda.