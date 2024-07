El pequeño problema en el pasaporte que dejó varada en Tailandia a una profesora de yoga

Rosina Viscomi quedó varada en Tailandia por una rasgadura en su pasaporte y la expiración de su visa

Una profesora de yoga británica llamada Rosina Viscomi, quedó varada en Tailandia debido a una rotura de un centímetro en su pasaporte. A Viscomi, de 27 años, le impidieron abordar su vuelo de regreso a Londres el jueves 4 de julio en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok. Los funcionarios de IndiGo Airlines alegaron que la rasgadura hacía inválido su pasaporte y que su visa había expirado, lo que la posicionaba en una situación ilegal en el país.

Viscomi había llegado a la isla de Koh Phangan en abril después de completar su calificación en yoga en la India. Durante su estancia, se dedicó a aprender más sobre yoga y a realizar trabajos voluntarios. Cuando decidió regresar al Reino Unido, reservó un vuelo con múltiples escalas desde Bangkok a Delhi, Turquía y finalmente Londres.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto, se encontró en una situación desesperante. Según relató, fue rechazada por el personal de IndiGo Airlines debido a una rasgadura de un centímetro en la página de la foto de su pasaporte, y además le informaron que “India no la dejaría entrar con ese pasaporte”. Viscomi comentó: “Cuando fui a abordar mi vuelo, dijeron ‘no vas a ningún lugar con eso’ refiriéndose a la pequeña rasgadura en mi pasaporte”.

Además del problema del pasaporte, la profesora fue informada que su visa había expirado, a pesar de que ella misma afirmó haberla extendido pocos días antes. “No tenía idea de que me encontraban ilegal porque pensé que tenía todos los documentos de visa correctos”, afirmó. Aterrorizada ante la posibilidad de ser arrestada, contactó a la inmigración tailandesa y la Embajada Británica para gestionar su regreso a casa, lo que le generó costos adicionales de cientos de dólares.

Rosina Viscomi había reservado otro vuelo directo de Bangkok a Londres y solicitado documentos de viaje de emergencia. “Todo esto es muy estresante. Solamente quiero regresar a casa, pero parece que los problemas siguen acumulándose”, afirmó la joven. Su hermana inició una página de recaudación de fondos para ayudar a cubrir los costos inesperados, que incluyen la tarifa de avión perdida y los costos del viaje de emergencia.

Un portavoz de IndiGo Airlines comentó: “El 4 de julio de 2024, una ciudadana extranjera que volaba en el vuelo 6E1054 de Bangkok a Delhi no pudo abordar porque su pasaporte estaba dañado”. La empresa siguió las directrices de las autoridades reguladoras y ofreció la asistencia necesaria al cliente. “Se recomienda a los viajeros que se familiaricen con estas pautas, que pueden variar de un país a otro”, agregó el portavoz de la aerolínea.

Viscomi manifestó que ya había viajado a Estados Unidos y Jamaica con el mismo pasaporte sin problemas previos: “Tuve una rasgadura en mi pasaporte cuando vine aquí. No estoy segura si ha crecido, pero no es tan malo. Fui a Estados Unidos y Jamaica con él y no hubo problemas”.

Además, mencionó que extendió su visa via para evitar problemas. Sin embargo, en el aeropuerto le informaron que no tenía los sellos correctos y que se encontraba ilegalmente en el país. La situación la dejó “desesperada y llorando en inmigración”.

El costo adicional para juzgar la duración de su estancia fuese de aproximadamente 370 libras esterlinas, es decir, USD 470 por el vuelo perdido y 320 libras, lo que se traduce a USD 390 adicionales por, supuestamente, exceder la duración de su visa. La víctima de la situación concluyó: “Es muy aterrador, no sabía qué hacer ni si me iban a arrestar. No cuento con el dinero extra para esto”.

Ahora, Rosina Viscomi ya se encuentra sana y salva en su casa de Reino Unido y continúa trabajando en sus clases de yoga y mostrando cómo fue su viaje por el sudeste asiático.