El insólito mensaje que envió la NASA a Venus con la voz de una rapera

La transmisión de la canción de Missy Elliott recorrió 254 millones de kilómetros hasta llegar a Venus (NASA)

La NASA, agencia espacial estadounidense, ha decidido transmitir un mensaje al espacio con una canción de hip-hop de la cantante Missy Elliott. La canción elegida, titulada “The Rain (Supa Dupa Fly)”, fue enviada desde el complejo de Goldstone de la Red del Espacio Profundo (DSN, por sus siglas en inglés), ubicado en California. Según un comunicado, esta transmisión recorrió aproximadamente 254 millones de kilómetros hasta llegar a su destino en el planeta Venus.

El comunicado de la NASA indica que “Las estrellas de la Tierra se alinearon para transmitir a Venus un mensaje inspirador y la letra de la canción «The Rain (Supa Dupa Fly)» de la artista de hip-hop Missy Elliott a través de la DSN (Red de Espacio Profundo) de la NASA”. La DSN es el mayor y más sensible servicio de telecomunicaciones del programa de Comunicaciones y Navegación Espaciales (SCaN) de la NASA. Este sistema se compone de un conjunto de enormes antenas de radio que permiten a las misiones espaciales rastrear, enviar órdenes y recibir datos científicos de las naves que se encuentran más allá de la Luna.

Esta iniciativa marca apenas la segunda vez que el sistema DSN transmite una canción al espacio, siendo esta la primera ocasión en que se escoge una canción de estilo hip-hop. Brittany Brown, directora de la División Digital y Tecnológica de la Oficina de Comunicaciones de la sede central de la NASA en Washington, comentó que “Tanto la exploración espacial como el arte de Missy Elliott se han basado en la superación de los límites”. Según NASA, Missy Elliott se destaca por infundir “la narración centrada en el espacio y visuales futuristas en sus videos musicales”, lo que hizo que su colaboración con la DSN resultara particularmente adecuada.

La Red del Espacio Profundo es el sistema de telecomunicaciones más sensible del programa SCaN de la NASA (REUTERS/Joe Skipper)

Transmitida a la velocidad de la luz el pasado viernes, la señal tardó casi 14 minutos en llegar a Venus. Missy Elliott, quien se mostró emocionada por este proyecto, expresó: “Todavía no me puedo creer que vaya a salir de este mundo con la NASA a través de la Deep Space Network cuando «The Rain» (Supa Dupa Fly) se convierta en la primera canción de hip-hop que se transmita al espacio”. Además, Elliott señaló que eligió Venus porque simbólicamente representa “la fuerza, la belleza y el empoderamiento”.

La transmisión de la canción también celebra los 30 años de carrera musical de Elliott, cuyo planeta favorito es precisamente Venus. Simultáneamente, el sistema DSN lleva más de 60 años comunicándose a través de naves espaciales. Con esta transmisión, la música de Elliott ha trascendido a sus seguidores terrestres, alcanzando un nuevo mundo.

Según NASA, dos misiones seleccionadas en 2021 explorarán Venus y enviarán datos a la Tierra utilizando la DSN. La misión DAVINCI (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging), que está dirigida desde el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA en Greenbelt, Maryland, tiene previsto su lanzamiento no antes de 2029. Por otro lado, la misión VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy), que será lanzada no antes de 2031, está supervisada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.

La misión DAVINCI de la NASA está planeada para lanzarse no antes de 2029 para explorar Venus (NASA)

Además, la NASA y la DSN colaboran con la misión Envision a Venus de la Agencia Espacial Europea (ESA), donde un equipo del JPL está desarrollando el radar de apertura sintética de Venus (VenSAR). Este radar, según declaraciones de la ESA, ya está en pleno desarrollo y es uno de los componentes clave para futuras investigaciones del planeta.

En el marco de estas misiones y con la reciente transmisión de la canción de Missy Elliott, la NASA continúa mostrando su capacidad de mezclar ciencia espacial y arte para inspirar tanto a la comunidad científica como al público en general. “Missy tiene un historial de infundir la narración centrada en el espacio y visuales futuristas en sus videos musicales por lo que la oportunidad de colaborar en algo fuera de este mundo es realmente apropiado”, refirió Brittany Brown en el comunicado de la NASA.

La NASA, con su Red del Espacio Profundo, sigue ampliando los límites de la comunicación espacial y, con esta innovadora transmisión, también permite que el hip-hop llegue a nuevos horizontes fuera de nuestro planeta. Según Missy Elliott, “Elegí Venus porque simboliza la fuerza, la belleza y el empoderamiento, ¡y me siento tan humilde de tener la oportunidad de compartir mi arte y mi mensaje con el universo!”.

Quién es Missy Elliot

Missy Elliott, nacida como Melissa Arnette Elliott el 1 de julio de 1971 en Portsmouth, Virginia, es una de las figuras más influyentes en la industria del hip hop y la música urbana. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Elliott ha dejado una huella imborrable en la música con su talento multifacético como rapera, cantante, compositora y productora.

Esta es la primera vez que se escoge una canción de hip-hop para una transmisión espacial de la NASA (REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde sus inicios, Missy mostró un profundo interés por la música. En los años 90, comenzó a ganar reconocimiento como miembro del grupo de R&B Sista. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó cuando comenzó a colaborar con el productor Timbaland, generando éxitos que revolucionaron el sonido del hip hop y el R&B contemporáneo.

Elliott lanzó su primer álbum de estudio, “Supa Dupa Fly”, en 1997, que incluye el éxito “The Rain (Supa Dupa Fly)”. Este trabajo fue un punto de inflexión en su carrera, consolidándola como una innovadora del género. A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes icónicos como “Da Real World”, “Miss E... So Addictive” y “Under Construction”. Muchos de estos álbumes han sido certificados platino y han incluido sencillos que han resistido la prueba del tiempo.

Además de su éxito como artista solista, Missy Elliott se ha destacado como una prolífica productora y compositora, colaborando con artistas de la talla de Aaliyah, Beyoncé y Katy Perry. Su capacidad para fusionar el hip hop con otros estilos musicales la ha convertido en una figura clave en la evolución de la música urbana.

Entre los numerosos premios y reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera, destacan múltiples Grammy Awards, MTV Video Music Awards y una inducción al Songwriters Hall of Fame en 2019. Este último honor subraya su impacto duradero y su contribución a la industria musical.