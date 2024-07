Una leona escapó de su recinto y atacó a un cuidador en un zoológico de India

La leona, llamada Sirisha, atacó a Syed Hussain causando heridas en la mano, algo similar a lo que pasó el año pasado en Yemen (REUTERS)

En un incidente alarmante en el Nehru Zoological Park de Hyderabad, una leona africana de ocho años llamada Sirisha logró escapar de su recinto y atacó a Syed Hussain, un cuidador de animales, causándole heridas en la mano. El suceso ocurrió días atras mientras el zoológico estaba cerrado al público, lo que evitó que los visitantes se vieran afectados, según la información del medio The Hindu Times.

La leona, que se está recuperando de una parálisis en las patas traseras, logró regresar al recinto nocturno sin que Hussain se percatara, debido a un “descuidado error en la seguridad” cometido por este al no cerrar correctamente la puerta entre los recintos adyacentes. “Mientras estaba limpiando, la leona regresó y Hussain se quedó atónito al verla justo frente a él”, comentó el cuidador del zoológico, Sunil S. Hiremath. La leona lo arañó en la mano antes de que pudiera escapar.

El personal veterinario tranquilizó a la leona en diez minutos, una rápida respuesta facilitada por su cercanía, ya que realizaban chequeos de salud en otros animales. Según indicaron las autoridades del parque, Hussain fue llevado al Hospital General de Osmania, donde fue tratado como paciente ambulatorio y dado de alta más tarde ese mismo día. “Sufrió algunos arañazos y está recibiendo tratamiento”, mencionaron los funcionarios del zoológico.

El zoológico formó un comité para investigar el incidente y mejorar la seguridad (hyderabad.telangana.gov.in)

Tras este incidente, se ha constituido un comité para llevar a cabo una investigación. “La investigación preliminar indicó que Hussain fue negligente al no cerrar las puertas del recinto correctamente”, señaló Hiremath, según publicó The New Indian Express. El comité también destacó la necesidad de mejorar la formación del personal en el manejo de animales peligrosos y en la reducción de posibles incidentes futuros mediante la implementación de “un programa de formación renovado para todos los empleados”.

En otros detalles revelados por India Today, se conoció que Sirisha ha estado en tratamiento en la zona de la Casa de Verano del zoológico, un área que se encuentra fuera de exhibición. La leona, que estaba mejorando en su condición, mostró una notable capacidad para moverse, lo que permitió que el incidente no tuviera consecuencias más graves. “Podía dar algunos pasos y luego tomaba un descanso sentándose”, explicó un funcionario del zoo.

El zoológico planea programas de formación para manejar animales peligrosos (hyderabad.telangana.gov.in)

Casos anteriores en el Nehru Zoological Park

The New Indian Express informó que el incidente se produjo solo días después de que otro asistente fuera mordido por una serpiente fuera del área del zoológico, resaltando ciertas deficiencias en la seguridad del parque. El Nehru Zoological Park ha tenido una serie de escapes de animales en el pasado, incluidos casos de una tigresa en 2015 y un oso malayo en 2022.

El zoológico reconoce la necesidad de mejorar las medidas de monitoreo y funcionamiento. “Estamos trabajando en mejorar los aspectos de monitoreo y funcionamiento del parque para evitar que estos incidentes vuelvan a ocurrir”, dijo un portavoz del zoológico.

La tigresa Kadamba escapó en 2015, requiriendo la evacuación del zoológico (hyderabad.telangana.gov.in)

El historial de incidentes también incluye eventos tan graves como la muerte de un cuidador de elefantes en octubre del año anterior y el escape de la tigresa Kadamba en 2015, lo que obligó a la policía a evacuar a los visitantes y asegurar el área durante un día entero. “La situación fue lo suficientemente seria como para que la policía impusiera la Sección 144 en el área”, recordó un funcionario del departamento forestal, en declaraciones recogidas por Deccan Chronicle.

“Ya se había decidido traer a expertos para capacitar al personal en la gestión de situaciones como esta”, reiteró el director del NZP, Dr. Sunil S. Hiremath. Este entrenamiento incluirá protocolos estrictos para evitar futuros errores humanos que pongan en riesgo tanto a los empleados del zoológico como a los propios animales.