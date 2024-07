Crisis en el mercado laboral y aumento de la criminalidad en la era de Xi Jinping

FOTO DE ARCHIVO: El jefe del régimen chino, Xi Jinping, asiste a la sesión de clausura de la Asamblea Popular Nacional (APN) en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el pasado 11 de marzo (Reuters)

Las cosas no iban bien para Hu. Cada madrugada se levantaba con la esperanza de encontrar trabajo en el mercado laboral de Houba, en Guiyang, pero regresaba a casa con las manos vacías. El sol aún no salía cuando cientos de trabajadores, todos con sus cascos de construcción, se agolpaban en busca de una oportunidad. Pero la ralentización del sector inmobiliario y la crisis financiera de los gobiernos locales había dejado sin empleo a la mayoría. “Los que no encuentran trabajo solo vuelven a casa a dormir o buscan pasar el tiempo, jugando cartas o bebiendo”, comentó Hu, con el casco blanco de la compañía estatal hidroeléctrica que lo había despedido. Calculaba que el 70% de los allí reunidos se irían sin trabajo ese día.

El caso de Hu no es aislado, de acuerdo a una investigación hecha por Financial Times. Alrededor de China, los indicadores de estrés laboral y desempleo están en aumento. La política económica del régimen conducido por Xi Jinping -que ha intentado redirigir recursos de la inversión inmobiliaria hacia la industria avanzada- ha dejado a millones sin empleo. Según el China Labour Bulletin, en 2023 se registraron casi 1.800 incidentes de protestas laborales, más del doble que en 2022. Los trabajadores del sector de la construcción son los más afectados, seguidos por los de manufactura.

Wang, otro trabajador en Houba, explicó la situación en términos crudos. “Cuando los jefes invierten dinero y no pueden recuperarlo, nosotros no cobramos”, dijo, mientras pensaba en cómo mantener a sus tres hijos y una hija que estudia en la universidad con su salario de apenas 2.000 a 3.000 yuanes al mes. Para Zeng, una mujer de sesenta años que cargaba todas sus pertenencias en una bolsa, la situación era aún más desesperada. “Siento que voy a morir aquí”, dijo, después de que su familia la abandonara tras la muerte de su esposo.

La crisis del mercado inmobiliario ha exacerbado estos problemas. Tres años después de que el gobierno chino restringiera el apalancamiento excesivo en el sector, los precios de las viviendas nuevas están cayendo al ritmo más rápido en casi una década, y las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 35% en el primer trimestre del año. Los datos oficiales indican que aproximadamente 10 millones de los 300 millones de trabajadores migrantes de China abandonaron la industria de la construcción en 2022 y 2023.

La situación económica se refleja también en el aumento de la criminalidad y la violencia. En 2023, los tribunales chinos recibieron un 16% más de casos que el año anterior. Los crímenes más comunes fueron conducción peligrosa, robos y fraudes, que aumentaron un 15%, 18% y 33% respectivamente. Además, hubo una serie de asesinatos aparentemente aleatorios, incluyendo ataques con cuchillos a nacionales chinos y extranjeros. En marzo, un estudiante frustrado arrolló a un grupo de estudiantes con su coche en Taizhou, Zhejiang, matando a tres e hiriendo a 16.

Los problemas de salud mental también han surgido como una preocupación crítica. Las búsquedas en internet relacionadas con la salud mental han aumentado un 35% cada año entre 2018 y 2023, y las visualizaciones de videos sobre el tema se dispararon un 83% en 2023. Aunque la tasa de suicidios generales ha disminuido, las tasas entre niños y adolescentes han aumentado significativamente.

FOTO DE ARCHIVO: Una persona trabaja en la construcción de un edificio residencial en Beijing, China el 6 de septiembre de 2023. El sector inmobiliario y de la construcción sufren una crisis severa (Reuters)

Minxin Pei, profesor de gobernanza en Claremont McKenna College, advirtió que el sistema de control social de China, que ha sido efectivo en tiempos tranquilos, podría no ser suficiente para manejar el creciente malestar. “Es difícil escalar el aparato de vigilancia”, señaló Pei, quien predice más incidentes de inestabilidad si no se abordan los problemas subyacentes de la economía.

Mientras tanto, el jefe del régimen Xi y la élite del Partido Comunista Chino (PCC) enfrentan presiones para fortalecer las provisiones de bienestar social y, a la vez, reforzar los controles sociales para mantener la estabilidad. En el reciente pleno del Comité Central, se discutió la necesidad de redirigir recursos hacia programas de bienestar como mejoras en las pensiones y la atención sanitaria, aunque las perspectivas económicas continúan siendo inciertas.

Las palabras de los autores del Financial Times, Joe Leahy y Kai Waluszewski, son claras: el crecimiento económico de China no está beneficiando a todos por igual, y la creciente desigualdad, junto con el malestar social, podría plantear desafíos sin precedentes para el régimen. “La situación del desempleo es muy grave comparada con las cifras oficiales”, afirmó un académico en un centro de estudios de Beijing, subrayando que las cifras oficiales no reflejan la verdadera magnitud del problema. A medida que China navega estos tiempos turbulentos, queda por ver si el liderazgo puede mantener la tapa sobre las crecientes tensiones sociales.