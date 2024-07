La emotiva razón por la que una estrella de televisión británica intentará correr 30 maratones en 30 días

Spencer Matthews honra la memoria de su hermano en un desafío extremo

Spencer Matthews, ex estrella de reality shows en Gran Bretaña y ahora atleta de resistencia, se embarca en una misión sin precedentes: correr 30 maratones en 30 días bajo las abrasadoras temperaturas del desierto de Jordania. Este desafío titánico consta de aproximadamente 1.266 kilómetros, sobre puro terreno arenoso, con temperaturas que oscilarán en los 40 grados Celsius.

Con 35 años, Matthews ha dejado atrás su vida de excesos en busca de superación personal y logros deportivos. Reconocido por su participación en el Maratón de las Arenas, conocido como “la carrera a pie más dura del planeta”, ahora planea llevar sus límites aún más lejos con esta nueva hazaña.

“Creo que saldré de esto bastante diferente”, contó Matthews en una entrevista con Sky News. En los programas más reconocidos que estuvo fueron Made in Chelsea, Five Star Hotel, The Bachelor y más programas del Reino Unido.

Spencer Matthews deja atrás una vida de excesos y busca inspirar a otros (Getty Images)

Inspiración y motivación

El desafío del desierto tiene una importancia particular para Matthews debido a su hermano mayor, Michael, quien falleció en 1999 mientras escalaba el Monte Everest.

“Michael me sirve de inspiración, especialmente cuando hago algo como esto. Pienso mucho en él y me siento cerca de él cuando hago este tipo de cosas”, reveló Matthews en una entrevista con Mail Online.

“Cuando hago este tipo de desafíos, a menudo me siento como si estuviera en un espacio diminuto, agotado, cansado, y puedo sentirme muy bello y transformado, y me siento cerca de él en esos momentos”, agregó.

El camino hacia este reto monumental está plagado de pruebas tanto físicas como emocionales. Matthews cita a atletas como Dan Lawson, Pete Kostelnick y Camille Herron como sus principales fuentes de inspiración.

Spencer Matthews honra la memoria de su hermano en un desafío extremo (Getty Images)

“Creo que al considerar un desafío como este, obviamente hay elementos muy personales... en este caso, también hay, con suerte, un gran elemento caritativo”, reflexionó Matthews, en referencia a sus problemas pasados con el alcohol durante su juventud, antes de saltar a la fama.

Preparación y cuidado médico

Este esfuerzo no es solo una proeza física. Matthews también prevé recaudar 1 millón de libras esterlinas para la organización benéfica Global’s Make Some Noise, que ayuda a otras organizaciones benéficas y a personas a cumplir desafíos.

Durante los 30 días, estará acompañado por un equipo de apoyo, que incluye un médico encargado de monitorear su ritmo cardíaco y temperatura corporal.

Su entrenamiento ha sido exhaustivo: carreras largas, entrenamiento con pesas y el uso de una cámara de calor para simular las duras condiciones del desierto. La dieta balanceada y los suplementos nutricionales, también son fundamentales en su estrategia de preparación.

Matthews recaudará £1 millón para Global’s Make Some Noise durante su travesía (Getty Images)

Un récord con trasfondo personal

El intento de lograr un Guinness World Records exige que Matthews corra cada maratón en menos de seis horas y que toda la ruta se complete exclusivamente sobre arena.

“He recorrido más de 2.000 kilómetros preparándome para el desafío, lo cual es un desafío en sí mismo, supongo”, dijo Matthews entre risas en la entrevista con Sky News.

“En los días más intensos quemas más de 7.000 calorías, por lo que debes reponerlas. Debes pensar en tu nutrición un poco más de lo que lo harías normalmente”, aseguró.

Más allá del récord mundial, Matthews busca también una transformación personal. Desde sus días como uno de los fiesteros más notorios de Londres, ha realizado un cambio radical en su vida.

Un reto sin precedentes: 1.266 kilómetros en arena para lograr un Guinness World Records (Getty Images)

Adoptó un estilo de vida saludable y libre de alcohol. Su esposa Vogue Williams y sus hijos Theodore, Gigi y Otto son su mayor motivación. Williams y sus hijos tienen planeado unirse a Matthews al final del trayecto en un emotivo reencuentro.

La magnitud de la tarea que Matthews enfrenta es inmensa, pero él está decidido a superarla por su propio bien y para inspirar a otros.

“Es una primicia mundial, no voy a intentar batir el récord de nadie más. Quiero poner un listón alto y animar a la gente a correr y demostrarles que es posible con un poco de determinación”, concluyó Matthews.