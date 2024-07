Israel anunció el envío de una delegación para negociar la liberación de los rehenes en Gaza

Un mural con fotos de los rehenes secuestrados durante el mortífero atentado del 7 de octubre perpetrado por Hamas (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que aceptó enviar una delegación para mantener conversaciones sobre la liberación de los rehenes capturados en los ataques de Hamas del 7 de octubre.

En una declaración después de conversaciones telefónicas con el presidente estadounidense, Joe Biden, la oficina de Netanyahu dijo: “El primer ministro actualizó al presidente Biden sobre su decisión de enviar una delegación que continuaría las negociaciones para la liberación de los rehenes”. Ambos mandatarios charlaron con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos.

No hubo indicación de dónde iría la delegación ni cuándo partiría. Se espera que el jefe del Mossad, David Barnea, salga pronto para mantener esas negociaciones, informó el Canal 13 israelí.

Según Times of Israel, Netanyahu saludó a Biden por el Día de la Independencia de Estados Unidos y le dijo que “sin Estados Unidos, no hay libertad en el mundo”. Por su parte, el mandatario demócrata respondió que “sin Israel, no hay seguridad para los judíos en el mundo”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (Miriam Alster/Pool vía REUTERS/Archivo)

Todo esto se dio luego de que el Ejército de Israel asegurara haber identificado más de 200 cohetes y unos 20 drones disparados contra el norte del país desde el Líbano, en el que es ya uno de los peores intercambios de fuego cruzado con la milicia libanesa Hezbollah desde el inicio de la guerra en Gaza.

Un soldado reservista israelí de 38 años murió en uno de estos ataques, según un comunicado castrense en el que no se señalaron las circunstancias ni el lugar del incidente.

La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por las defensas aéreas y aviones de combate, dijo hoy un comunicado castrense, mientras que algunos cayeron en espacio abiertos.

Israel informó también que sus aviones están en estos momentos atacando el sur de Líbano, en concreto “estructuras militares de Hezbollah en las zonas de Ramyeh y Houla”, tras una mañana de incesantes alarmas en las comunidades fronterizas, donde las sirenas sonaron sin cesar durante más de una hora.

Más de 200 cohetes y unos 20 drones fueron disparados por Hezbollah contra el norte del país desde el Líbano (REUTERS/Gil Eliyahu)

“Tras las sirenas que sonaron en el norte de Israel, numerosos proyectiles y objetivos aéreos sospechosos cruzaron desde el Líbano hacia territorio israelí. La defensa aérea interceptó con éxito muchos de ellos”, advirtió el Ejército israelí en un primer comunicado al mediodía.

Se trata de una ofensiva reivindicada por Hezbollah, en represalia por el asesinato ayer en un ataque selectivo aéreo israelí del comandante Mohamed Niamah Nasser en la localidad libanesa Al Housh, cerca de Tiro.

Agentes de la Policía israelí y expertos en desactivación de bombas fueron desplegados esta mañana en espacios abiertos del norte del país, según un comunicado, donde escanearon el impacto de algunos cohetes y advirtieron a la población en contra de tocar los restos de los cohetes, ya que pueden contener explosivos.

Las sirenas por cohetes comenzaron a sonar en las localidades -la mayoría evacuadas- en los ocupados Altos del Golán, pero luego se extendieron a ciudades más alejadas como Safed, en la región de la Alta Galilea; o en las ciudades costeras de Nahariya y Acre, donde también han lanzado drones cargados de explosivos.

(Con información de AFP y EFE)