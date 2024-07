El primer ministro de Francia pidió un frente unido para frenar el avance de la extrema derecha: “Es nuestra responsabilidad hacerlo”

El primer ministro francés Gabriel Attal (REUTERS/Yara Nardi)

El primer ministro francés instó el miércoles a los votantes a formar un frente unido para bloquear a la extrema derecha en las elecciones legislativas, advirtiendo de que el partido antiinmigración de Marine Le Pen era la única facción capaz de obtener la mayoría absoluta.

A cuatro días de la segunda vuelta electoral, el futuro político de Francia sigue en el aire, ya que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) busca hacerse con el control del gobierno por primera vez.

El RN dominó la primera vuelta de las elecciones, presentando al partido de Le Pen la perspectiva de formar gobierno y a su protegido Jordan Bardella, de 28 años, asumiendo el cargo de primer ministro en una tensa “cohabitación” con el presidente Emmanuel Macron.

Pero más de 200 candidatos de la izquierda y del centro han abandonado esta semana la carrera a tres bandas en la segunda vuelta de la contienda, con el objetivo de impedir que la RN se haga con el escaño.

Aunque la formación de este llamado “Frente Republicano” parece haber sido en general un éxito para el Gobierno, la cuestión clave ahora es si los propios votantes responderán a las peticiones de bloquear a RN.

“Hay un bloque que puede tener mayoría absoluta (en la Asamblea Nacional) y es la extrema derecha”, declaró el primer ministro Gabriel Attal a la radio France Inter.

“El domingo por la noche, lo que está en juego en la segunda vuelta es hacer todo lo posible para que la extrema derecha no tenga mayoría absoluta”, dijo.

“No es agradable para muchos franceses tener que bloquear (la RN)... depositando un voto que no querían”, añadió.

Pero “es nuestra responsabilidad hacerlo”.

Luchar por esto

En un ejemplo extremo de cómo funciona el frente unido, en una circunscripción del norte de Francia el candidato de la izquierda dura se retiró para dejar una contienda directa entre la extrema derecha y el Ministro del Interior Gerald Darmanin, de discurso duro, una figura odiada desde hace tiempo por algunos en la izquierda.

El ex primer ministro A cuatro días de la segunda vuelta de las legislativas, Gabriel Attal instó a los votantes a bloquear Agrupación Naciona de Marine Le Pen. La formación busca hacerse con el control del gobierno por primera vez, mientras más de 200 candidatos se apartaron de la carrera para evitarlo, que sigue siendo una voz influyente en el bando pro-Macron, declaró a la cadena de televisión TF1 que votaría a un candidato comunista para frenar a la extrema derecha en su circunscripción.

Se necesita una mayoría absoluta de 289 escaños en la Asamblea Nacional, de 577, para que un partido pueda formar gobierno en solitario.

Pero Le Pen ha dicho que el RN lo intentará, si consigue más de 270 escaños, ganándose entonces a otros legisladores.

“Al final de esta segunda vuelta, o el poder estará en manos de un gobierno de extrema derecha, o el poder estará en el Parlamento. Yo lucho por este segundo escenario”, dijo Attal.

Una opción que cada vez suscita más atención en los medios de comunicación es la posibilidad de que, en lugar de un gobierno de extrema derecha, Francia sea gobernada por una amplia coalición de centristas pro-Macron, la derecha tradicional, socialistas y verdes.

Pero Attal no se comprometió: “No he hablado de coalición. No quiero imponer a los franceses una coalición que no han elegido”.

“Imagen grotesca”

Philippe dijo que, tras las elecciones, apoyaría una nueva mayoría parlamentaria que podría abarcar desde “la derecha conservadora hasta los socialdemócratas”, pero sin incluir a la izquierda dura de La Fracia Insumisa (LFI).

Xavier Bertrand, un peso pesado de la derecha que fue ministro del Presidente Nicolas Sarkozy, también se hizo eco de sus comentarios. Pidió un “gobierno provisional” centrado en “reconstruir nuestro país”.

“Lo único posible es comprender que hay alternativas distintas a una mayoría con un gobierno de RN o una coalición de trastienda”, declaró a TF1.

Le Pen, por su parte, denunció airadamente los movimientos tácticos y las alianzas.

“La clase política está dando una imagen cada vez más grotesca de sí misma”, escribió en X.

Macron se ha mantenido al margen de la fase final de la votación, que revelará el resultado de su apuesta electoral que desconcertó incluso a sus colegas más cercanos.

No ha hablado en público desde la cumbre de la UE del jueves.

En una reunión de su gabinete, dijo que “no había duda” de que una coalición postelectoral podría incluir a LFI, según dijo un participante a AFP.