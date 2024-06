Un hombre recorre en bicicleta toda la India en un tiempo récord

Al completar su hazaña, Gopi no perdió mucho peso ni sufrió lesiones significativas (Guinness World Records)

Gopikrishnan Kesavan, un trabajador informático de India, ha establecido un nuevo récord mundial al recorrer en bicicleta la famosa ruta ‘K2K’ sin asistencia en un tiempo de solo 13 días, superando la marca anterior por un día. La hazaña de Gopi, de 27 años, consistió en un recorrido desde Cachemira, en el extremo norte de la India, hasta la playa de Kanyakumari, en el sur, y cubrió una distancia total de 3.641 km.

Su viaje sin asistencia significaba que Gopi no contaba con un equipo de apoyo que le proporcionara comida, transportara sus suministros o lo llevara a un lugar seguro al final de cada jornada. “Dependía solo de mí mismo, me detenía en restaurantes y tiendas de té al borde de la carretera para comer y a veces dormía dentro de ellos si no encontraba una habitación para pasar la noche”, expresó Gopi.

Cuando recibió el récord el 31 de diciembre de 2023, publicó en sus redes sociales: “Comencé este increíble viaje hace unos meses y estoy muy feliz de estar en este punto con un certificado de Guinness World Records. La increíble experiencia de recorrer el país, conocer gente, hacer nuevos amigos, probar nuevos alimentos y experimentar la amabilidad de las personas, permanecerá conmigo de por vida”.

El récord Guinness que batió Gopikrishnan Kesavan

Gopikrishnan comenzó su travesía en Lal Chowk (”Plaza Roja”) en Cachemira y recorrió varios terrenos y climas a lo largo de su ruta. Pasó por estados y ciudades notables como Punjab, Nueva Delhi, Uttar Pradesh, Nagpur, Hyderabad y su estado natal, Tamil Nadu, el ciclista enfrentó desafíos diversos. “Es increíble para cualquier ciclista cruzar ciudades con importancia histórica y monumentos dentro de la India durante el recorrido K2K”, explicó Gopi a los medios.

Los mayores retos del recorrido incluyeron enfrentar temperaturas gélidas en el norte y un calor sofocante en el sur. “Cada día me presentaba algo nuevo, como el sexto día, que pasé pedaleando cuidadosamente a través de un bosque brumoso por la mañana y luego evité un accidente de camión”, relató. “Terminé mi viaje de 17 horas durmiendo en una licorería”, añadió.

El presidente de la Asociación Mundial de Ciclismo Ultra, Larry Oslund, ha reconocido la hazaña de Gopikrishnan calificándola de increíble. Gopi apenas comenzó a practicar ciclismo de larga distancia en 2021 y expresó su emoción por este logro. “Después de leer sobre el K2K, estaba soñando con este viaje dentro de mí y estaba completamente sumergido en esa ambición,”, afirmó. “Es un momento prestigioso en mi vida como habitante de un pueblo como yo, que ostenta el título de Guinness World Records”, añadió.

El ciclista solía pedalear 18 horas al día, utilizando las restantes horas para dormir y comer. Según él: “Los mayores desafíos eran encontrar comida y lidiar con el clima”. Su recorrido sin asistencia y enfrentando diversas adversidades es notable.

Al completar su hazaña, Gopi no perdió mucho peso ni sufrió lesiones significativas. Sin embargo, mencionó que durante dos días después de su llegada, su cuerpo “alucinó” la sensación de llevar puesto su casco de bicicleta y sus gafas.

También Gopi cuenta con una cuenta en Strava, en dónde comparte sus rutas diarias, cuantos kilómetros hace y en cuanto tiempo, junto con la ruta recorrida en la que sus seguidores pueden chequear cuáles son sus objetivos actuales y acompañarlo en sus travesías.

Gopikrishnan Kesavan comenzó a practicar ciclismo de larga distancia recientemente, pero su determinación le permitió superar un récord mundial en una de las rutas más desafiantes de su país. La ruta ‘K2K’ no solo demanda resistencia física, sino también una capacidad mental fortaleza excepcional debido a las condiciones climáticas variables y la falta de apoyo.