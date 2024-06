Encontraron una serpiente venenosa en la cama de una niña en Australia

Una familia en Jimboomba, Australia, halló una serpiente venenosa en la cama de su hija el 15 de junio. (Facebook/Snake Catchers Brisbane & Gold Coast)

Una familia en Jimboomba, Queensland, Australia, vivió un evento inquietante el 15 de junio cuando descubrieron que una serpiente negra de vientre rojo, una especie venenosa, se encontraba entre los peluches en la cama de su hija pequeña. El incidente fue confirmado por CBS Miami. La serpiente, considerada una de las menos peligrosas entre las serpientes elápidas del país, fue retirada de la vivienda por un cazador profesional de serpientes.

Bryce Lockett, miembro del equipo de Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, respondió al llamado de emergencia que recibió la compañía. Lockett usó herramientas especializadas y sus manos para retirar el reptil de la cama. Un vídeo del procedimiento fue publicado en la página de Facebook de la compañía, según el artículo de People. En el vídeo, se observa cómo apartó suavemente los juguetes y maniobró la serpiente hasta introducirla en una bolsa. El cazador mencionó que la serpiente estaba a punto de mudar su piel.

Las serpientes negras de vientre rojo son comunes en el este de Australia, según información proporcionada por el Museo Australiano. A pesar de que sus mordeduras son venenosas y pueden resultar en síntomas como hinchazón, náuseas y dolor abdominal, estas serpientes son consideradas tímidas y únicamente atacan si se sienten provocadas. Los especialistas del museo subrayan que la probabilidad de morir por una mordedura de esta especie es baja, aunque recomiendan tratar todas las mordeduras con seriedad debido a la variabilidad en las reacciones individuales al veneno.

The New York Post informó que el cazador de serpientes se encontró con el reptil el domingo por la mañana en Jimboomba. Bryce Lockett se inclinó sobre la cama de la niña, apartó los juguetes y levantó la serpiente cerca de su cola. La serpiente fue llevada a una red cerrada ubicada en el piso del dormitorio, tal como reportó Storyful, citado por The New York Post. La serpiente negra de vientre rojo trató de mezclarse con los peluches de la niña, lo que inicialmente dificultó su localización.

Estos incidentes subrayan la frecuencia con la que los australianos se encuentran con fauna peligrosa en sus hogares. CBS Miami detalló que a principios de año, otra familia encontró una serpiente marrón oriental, altamente venenosa, en el cajón de la ropa interior de su hijo de tres años. Esta serpiente fue retirada por el especialista en control de plagas Mark Pelley, conocido como “El cazador de serpientes”. Pelley sugirió que la serpiente entró a la casa cuando la madre del niño llevó ropa desde una cuerda de tender al aire libre.

Según el Museo Australiano, las serpientes negras de vientre rojo, que tienen cuerpos negros, narices marrones y estómagos rojos, son responsables de numerosas mordeduras cada año en el país. Aunque estas mordeduras rara vez resultan en la muerte, pueden causar síntomas severos y hospitalización en algunos casos. Las serpientes generalmente intentan huir cuando se encuentran con humanos, pero pueden atacar si se sienten acorraladas o provocadas.

La noticia de la serpiente en la cama de la niña rápidamente se hizo viral, con numerosos medios cubriendo el incidente. CBS Miami, The New York Post y People incluyeron detalles del rescate llevado a cabo por Bryce Lockett y otros antecedentes relacionados con incidentes de serpientes en hogares australianos. Los informes mencionan que la presencia de estas serpientes en áreas habitadas está aumentando, lo cual resalta la necesidad de medidas proactivas para manejar y coexistir con la vida silvestre en Australia.

El Museo Australiano insiste en que, aunque las serpientes negras de vientre rojo son menos peligrosas en comparación con otras especies, cualquier mordedura debe ser tratada con precaución. Los síntomas pueden variar desde hinchazón y dolor hasta síntomas sistémicos graves como vómitos y hemorragias. Las instituciones de salud recomiendan buscar atención médica inmediata en caso de mordedura y observar cuidadosamente los síntomas que puedan desarrollarse.