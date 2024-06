Volodimir Zelensky: “Putin usa los mismos mensajes que Hitler”

Volodimir Zelensky (REUTERS/Denis Balibouse)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha desdeñado el nuevo “ultimátum” de su par ruso, Vladimir Putin -que pasa por la renuncia de Kiev a la OTAN y a su retirada del este y sur del país-, como parte de la “nueva ola del nazismo ruso”.

“¿Qué podemos decir de este ultimátum? No se diferencia de otros que haya dado antes”, desestimó un Zelensky, para quien las aspiraciones territoriales de Putin no son más que una “calumnia histórica” y advierte de que esta “nueva ola de nazismo ruso” se extenderá por todas partes si no es detenida.

“Se trata del renacimiento del nazismo. Es una nueva ola de este nazismo ruso. Todo lo que Putin dice, de darles parte de nuestros territorios que han ocupado e incluso no, (...) que parará y que no se congelará el conflicto, son los mismos mensajes que usó Hitler”, apuntó el presidente ucraniano.

“No nos podemos creer en estos mensajes. Hoy habla de cuatro regiones, antes sólo existían Crimea y Donbás”, ha dicho Zelensky durante una entrevista para la cadena italiana Sky TG24, en relación a las pretensiones de Putin para que Ucrania se retire de Donetsk y Lugansk, Kherson y Zaporiyia.

Volodimir Zelensky junto a la presidenta suiza, Viola Amherd, anfitriones de la cumbre por la paz en Ucrania (MICHAEL BUHOLZER/Pool via REUTERS

Con todo, Zelensky aseguró que “lo importante” es que a Putin “no le importa lo que le pase a su propio pueblo y a su propio Ejército” y esa es, ha subrayado, la “nueva cara del nazismo”.

Hay algunos “escépticos”, ha dicho, pero insiste: “El nazismo ya llegó y ahora tiene la cara de Putin”.

Antes de que Zelensky se haya referido por primera vez a esta propuesta de alto el fuego, el principal portavoz de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha señalado que el contenido de la misma no es más que la forma que tiene Putin de evitar pagar sus crímenes de guerra y seguir con ellos “en nuevos formatos”.

“No hay nuevas ‘propuestas de paz’ de Rusia. La entidad Putin sólo ha expresado el ‘conjunto estándar del agresor’, ya escuchado muchas veces”, dijo Podoliak, para quien esta propuesta es “altamente ofensiva para el Derecho Internacional”.

“No hay ningún novedad, ni propuestas de paz reales, ni deseo de poner fin a la guerra, pero existe el deseo de no pagar por esta guerra y seguirla en nuevos formatos. Es todo una completa farsa”, completó.

La presidenta suiza Viola Amherd junto a su par de Ucrania, Volodimir Zelenskiy (REUTERS/Denis Balibouse)

La cumbre por la paz

Unos 90 países y organizaciones internacionales se reúnen este sábado y domingo en Suiza en una cumbre alrededor del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, concebida como un “primer paso” para la paz, aunque no contará con Rusia y tampoco, en principio, con China.

Kiev confía en forjar un consenso mundial que vaya más allá de sus aliados occidentales y abarque también a países del Sur Global, a menudo cortejados por Moscú.

Rusia ha restado de antemano toda importancia a los resultados de esta conferencia que transcurrirá en el exclusivo resort suizo Bürgenstock, después de la cumbre del G7 en la vecina Italia.

En una entrevista con la agencia AFP en mayo, Zelensky subrayó “tres puntos” principales para esta reunión, los que generan más consenso de un plan de diez defendido por Kiev y Occidente desde 2022.

El primero concierne la libre navegación en el mar Negro para garantizar la seguridad alimentaria mundial permitiendo las exportaciones de cereales ucranianos, una cuestión relevante para los países del Sur Global.

El segundo trata sobre la seguridad nuclear y energética en Ucrania, donde los bombardeos rusos han destruido la infraestructura civil y donde persiste el riesgo de un gran incidente nuclear en la central de Zaporizhzhia ocupada por las tropas de Moscú.

El tercero aborda el regreso de los alrededor de 20.000 niños ucranianos deportados a Rusia, hecho por el que la Corte Penal Internacional emitió en 2023 una orden de detención contra Vladimir Putin.

“Si salimos de la cumbre con estas tres etapas y la mayoría de países están de acuerdo, eso significa que Rusia ya no los bloqueará más”, confió el presidente ucraniano.