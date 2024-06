El Gobierno de Malawi confirmó que el vicepresidente y otras nueve personas murieron en un accidente aéreo

El vicepresidente de Malaui, Saulos Chilima (izquierda), saluda a funcionarios gubernamentales a su regreso de un viaje a Corea del Sur, en Lillongwe, el 9 de junio de 2024. (AP Foto)

El vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, estuvo entre las 10 personas que murieron cuando un pequeño avión militar se estrelló en una región montañosa en el norte del país, dijo el presidente el martes. Chilima tenía 51 años.

El presidente Lazarus Chakwera anunció en un discurso en vivo en la televisión estatal que los restos del avión habían sido localizados después de una búsqueda de más de un día en espesos bosques y terreno montañoso cerca de la ciudad norteña de Mzuzu. Chakwera dijo que no hubo supervivientes del accidente.

El avión que transportaba al vicepresidente Saulos Chilima y a la ex primera dama Shanil Dzimbiri desapareció el lunes por la mañana mientras realizaba un vuelo de 45 minutos desde la capital del país del sur de África, Lilongwe, hasta la ciudad de Mzuzu, a unos 370 kilómetros (230 millas) al norte.

Los controladores de tráfico aéreo dijeron al avión que no intentara aterrizar en el aeropuerto de Mzuzu debido al mal tiempo y la mala visibilidad y le pidieron que regresara a Lilongwe, dijo el presidente Lazarus Chakwera. Luego, el control del tráfico aéreo perdió contacto con la aeronave y desapareció del radar, dijo.

El vicepresidente de Malaui, Saulos Chilima, izquierda, y su esposa Mary descienden de un avión a su regreso de Corea del Sur, en Lilongüe, Malaui, el domingo 9 de junio de 2024. (AP Foto)

A bordo se encontraban siete pasajeros y tres tripulantes militares. El presidente describió el avión como un pequeño aparato propulsado por hélice operado por las fuerzas armadas de Malawi.

Alrededor de 600 personas participaron en la búsqueda en una gran plantación forestal en las montañas Viphya, cerca de Mzuzu, dijeron las autoridades. Dijeron que se habían movilizado 300 agentes de policía para unirse a los soldados y guardabosques en la operación de búsqueda. El portavoz de la Cruz Roja de Malawi, Felix Washoni, dijo que su organización también tenía miembros del equipo involucrados en la búsqueda y que estaban utilizando un dron para ayudar en los esfuerzos por encontrar el avión.

En un discurso televisado en vivo a la nación el lunes por la noche, el presidente ijo que las autoridades habían utilizado torres de telecomunicaciones para rastrear la última posición conocida del avión en un radio de 10 kilómetros (6 millas) en una de las plantaciones. Esa zona fue el foco de la operación de búsqueda y rescate, dijo.

“He dado órdenes estrictas de que la operación continúe hasta que se encuentre el avión”, dijo Chakwera.

El presidente de Malawi, Lazarus McCarthy Chakwera. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Chakwera dijo que Dzimbiri, la ex esposa del ex presidente Bakili Muluzi, también estaba entre los pasajeros. El grupo viajaba para asistir al funeral de un ex ministro del gobierno. Chilima acababa de regresar de una visita oficial a Corea del Sur el domingo.

El mandatario pidió a los malawíes que oren por las víctimas y sus familias.

Chilima fue vicepresidente desde 2020. Fue candidato en las elecciones presidenciales de Malawi de 2019 y terminó tercero, detrás del titular, Peter Mutharika, y Chakwera. Posteriormente, la votación fue anulada por el Tribunal Constitucional de Malawi debido a irregularidades.

Luego, Chilima se unió a la campaña de Chakwera como su compañero de fórmula en una histórica repetición electoral en 2020, cuando Chakwera fue elegido presidente. Fue la primera vez en África que un resultado electoral anulado por un tribunal resultó en una derrota para el presidente en ejercicio.

Chilima era vicepresidente desde 2020. REUTERS TV/Eldson Chagara/via REUTERS

Chilima había enfrentado anteriormente cargos de corrupción por acusaciones de que recibió dinero a cambio de influir en la adjudicación de contratos gubernamentales, pero los fiscales retiraron los cargos el mes pasado. Él había negado las acusaciones, pero el caso generó críticas de que la administración de Chakwera no estaba adoptando una postura lo suficientemente dura contra la corrupción.

(con información de AP)