La golfista número uno del mundo tuvo un mal día y jugó un hoyo peor que un aficionado

"Soy humana, voy a tener días malos", admitió Korda después de una ronda de 10 sobre par (John Jones-USA TODAY Sports)

Nelly Korda, la actual número uno del golf mundial por ranking de Ladies Professional Golf Association (LPGA), vivió un día para el olvido en la primera ronda de la 79º edición del US Women’s Open, que se celebra en el Lancaster Country Club de Pennsylvania. Tras meses mostrando una forma excepcional, Korda enfrentó una jornada complicada que la ubicó en una posición crítica en el torneo. Y vivió una pesadilla en el hoyo 12.

El inicio del jueves fue esperanzador para la joven de 25 años que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estaba en búsqueda de su séptima victoria en los nueve torneos en lo que va del año -junto a este Major- y partía como favorita por consenso. Sin embargo, su rendimiento cayó en picada: registró una ronda inicial de 10 golpes sobre par para un total de 80.

El calvario de Korda comenzó temprano en el hoyo 10 con un bogey, pero las dificultades reales surgieron en el hoyo 12. Se trata de un par tres de 161 yardas protegido por un hazard de agua. Aquí, Korda encontró el agua tres veces en su camino hacia un devastador séptuple bogey.

Korda lucha para pasar el corte tras un debut complicado en el US Women's Open (Thomas Shea-USA TODAY Sports)

Korda comenzó con un golpe que sobrevoló el green y dejó la pelota en el búnker trasero. A partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Su segundo golpe cayó en el agua, además del mismo golpe, por caer al hazard la penalización suma un golpe al score. El siguiente golpe, también fallido, al agua nuevamente, comenzó a tornar la situación de difícil en catastrófica.

Cuando fue a intentar el sexto golpe, Korda volvió a mandar su pelota al agua. Finalmente, después de su octavo golpe, la estadounidense logró dejar atrás el agua, pero necesitó dos putts adicionales para completar el hoyo con un total de 10 golpes.

Su dificultad en el hoyo comenzó con la espera en el tee de salida, elegir el palo para el primer golpe y tener tiempo para sobre pensar muchas veces perjudica en el golf: “Estuvimos esperando como 25 a 30 minutos en ese tee y yo estaba entre un hierro siete y un hierro seis. Realmente no sabía qué usar”, dijo.

Korda era una de las candidatas a quedarse con el Major por ser la número uno del mundo y haber ganado seis de los ocho torneos que van del año (Thomas Shea-USA TODAY Sports)

Y contó sobre su actuación: “A veces no es bueno ver a otras chicas jugar frente a vos. Puse el tee un poco más atrás del tee box, usé un hierro seis y simplemente pasó a través del viento, terminó en el bunker trasero con una hoja debajo de mi pelota. Entonces, cuando golpeé, simplemente salió disparada. No podía hacer nada al respecto. Y sí, simplemente hice algunos golpes realmente malos una y otra vez”.

“Simplemente, no quería hacer 80, pero continué haciendo bogeys”, contó Korda tras su ronda. “Soy humana. Voy a tener días malos. Jugué un golf realmente sólido hasta este momento. Hoy fue un mal día. Esto es todo lo que puedo decir”, cerró la número uno.

Las dificultades no pararon allí para Korda, quien, a pesar de realizar tres birdies que le ayudaron a equilibrar en algo sus últimos nueve hoyos, tuvo que conformarse con su posición en la clasificación. Ahora enfrenta una ardua batalla para pasar el corte y mantenerse en competencia durante el fin de semana.

Nelly Korda, número uno del mundo, sufrió un colapso en el hoyo 12 del US Open (Thomas Shea-USA TODAY Sports)

“Honestamente, no hay muchos pensamientos positivos”, dijo Korda con cierto desgano. “No le pegué bien. Me encontré muchas veces en situaciones difíciles. Sacar un 10 en un par 3 definitivamente no te servirá de nada en un US Open”, dijo sobre su actuación.

La jornada decepcionante de Korda la ubicó en el puesto 140 de la clasificación tras el primer día de competencia. Muy lejos de las principales contendientes como Minjee Lee de Australia, Wichanee Meechai de Tailandia, la estadounidense Andrea Lee y Yuka Saso de Japón.