El granero granelero Laax atacado por lo hutíes

Un granelero de propiedad griega y con bandera de las Islas Marshall que fue atacado por los rebeldes hutíes de Yemen a principios de esta semana tenía un cargamento de cereales con destino a Irán, el principal benefactor del grupo, dijeron las autoridades el jueves.

El ataque a Laax se produce mientras los hutíes continúan sus bombardeos contra el transporte marítimo a lo largo del corredor del Mar Rojo, parte de una campaña que, según dicen, tiene como objetivo presionar a Israel y Occidente por la guerra en Gaza. Sin embargo, a medida que el transporte marítimo a través de esa arteria disminuyó, los rebeldes atacaron buques asociados con Irán, así como los sustentos económicos de Teherán, China y Rusia.

Inicialmente, después del ataque, el Laax había indicado que su destino era Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos. El jueves, sin embargo, su destino en la lista parecía ser Bandar Jomeini, Irán.

En esta toma se aprecia el hueco abierto en la línea de flotación del Laax (Fuerzas Framcesas estacionadas en Yibuti)

Un comunicado emitido por las fuerzas navales francesas con base en los Emiratos Árabes Unidos que patrullan el Medio Oriente también identificó el envío de granos del barco con destino a Irán. Dijo que un equipo de Yibuti había inspeccionado los daños causados por el ataque, que, según dijo, involucró tanto a drones como a misiles, y no encontró restos de explosivos peligrosos a bordo del barco.

Las imágenes difundidas por la marina francesa mostraron daños tanto en la línea de flotación del buque como en su cubierta.

El lugar donde el Laax recibió el ataque (Fuerzas Framcesas estacionadas en Yibuti)

En el ataque del martes, cinco misiles impactaron en Laax durante el asalto de una hora, dijo la empresa de seguridad privada LSS-SAPU a The Associated Press. LSS-SAPU, que anteriormente ayudó a evacuar a los marineros del Rubymar atacado por los hutíes y que luego se hundió, dijo que no había habido ninguna advertencia previa por radio de los hutíes.

LSS-SAPU tenía tres guardias de seguridad armados a bordo del Laax en el momento del ataque. Entre la tripulación del barco había 13 filipinos y un ucraniano, dijo en un comunicado el Departamento de Trabajadores Migrantes de Filipinas.

El bombardeo a Laax se produjo mientras los hutíes continúan sus ataques contra el transporte marítimo a lo largo del corredor del Mar Rojo (Fuerzas Framcesas estacionadas en Yibuti)

En los últimos meses, los hutíes han intensificado los ataques contra el transporte marítimo en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, exigiendo que Israel ponga fin a la guerra en Gaza, que ha matado a más de 36.000 palestinos allí. La guerra comenzó después de que militantes liderados por Hamás atacaran Israel el 7 de octubre, matando a unas 1.200 personas y tomando alrededor de 250 rehenes.

Los hutíes han lanzado más de 50 ataques contra barcos, han matado a tres marineros, se han apoderado de un barco y han hundido otro desde noviembre, según la Administración Marítima de Estados Unidos.

El miércoles, otro dron estadounidense MQ-9 Reaper aparentemente se estrelló en Yemen, y los hutíes afirmaron que le dispararon un misil tierra-aire. La Fuerza Aérea de EE. UU. no informó de la desaparición de ningún avión, lo que hace sospechar que el dron pudo haber sido pilotado por la CIA. Es posible que se hayan perdido hasta tres sólo este mes.

(Con información de AP)