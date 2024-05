Rebeldes hutíes de Yemen apoyados por Irán durante una manifestación contra Israel y EEUU (Foto: EuropaPress)

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron seis buques en tres mares diferentes, entre ellos el granelero Laax, con bandera de las Islas Marshall, que resultó dañado tras informar de un ataque con misiles de los extremistas frente a las costas de Yemen, según informó este miércoles el grupo respaldado por Irán.

Los hutíes atacaron el Laax en una serie de ataques el martes. También lanzaron ataques contra los buques Morea y Sealady en el mar Rojo, el Alba y el Maersk Hartford en el mar Arábigo y el Minvera Antonia en el Mediterráneo, dijo el portavoz militar Yahya Saree en un discurso televisado.

El grupo, que describe sus maniobras como actos de solidaridad con Hamas en la guerra de Israel en Gaza, han lanzado repetidos ataques con drones y misiles en la región del mar Rojo desde noviembre, ampliándose posteriormente al océano Índico. Estos disparos el martes se produjeron mientras tanques israelíes se adentraron por primera vez en el corazón de Rafah.

Cinco misiles disparados desde Yemen alcanzaron al Laax, que transportaba grano, pero el buque pudo seguir navegando hasta su destino y la tripulación se encontraba a salvo, según informó el miércoles a Reuters la compañía de seguridad del barco, LSS-SAPU.

“El buque ha sufrido daños pero no está entrándole agua, no se está inclinando y no hay heridos a bordo”, dijo un portavoz de LSS-SAPU. “Se dirige a su destino con una velocidad normal”, añadió.

El grupo extremista respaldado por Irán confirmó el disparo de misiles y envío de drones a embarcaciones en el mar Rojo, en el mar Arábigo y en el Mediterráneo (REUTERS/ARCHIVO)

El portavoz de LSS-SAPU, empresa que se encargó de evacuar a la tripulación del buque Rubymar, que se hundió tras ser alcanzado por un misil hutí a principios de este año, dijo que el propietario del Laax, en Grecia, no tenía ninguna relación con Israel o Estados Unidos.

Los hutíes han prometido atacar cualquier barco que navegue hacia puertos israelíes, incluso en el Mediterráneo. También han identificado como objetivos a buques afiliados a Estados Unidos y Reino Unido.

Según datos de LSEG, el portacontenedores Maersk Hartford, de bandera estadounidense, parece ser el único buque de los recientemente atacados que tiene vínculos con naciones que los hutíes dicen tener como objetivo.

El granelero de carbón Morea y el buque de transporte de trigo Sealady tienen bandera de Malta, el quimiquero Minerva Antonia tiene bandera griega y el carbonero Alba luce los colores de Portugal.

Reuters no pudo ponerse en contacto de inmediato con los propietarios registrados de esos buques para recabar sus comentarios.

La campaña de los hutíes ha conseguido hundir un barco, apresar otro, matar a dos tripulantes y perturbar el transporte marítimo mundial al obligar a los buques a evitar el cercano canal de Suez y desviar el comercio alrededor a África.

