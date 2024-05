Elecciones en Sudáfrica: el partido de Mandela lidera en el recuento de votos pero no le alcanzaría para lograr una mayoría

South African president Cyril Ramaphosa casts his vote during the South African elections in Soweto, South Africa May 29, 2024 REUTERS/Oupa Nkosi

El oficialista Congreso Nacional Africano (CNA), de Nelson Mandela, lidera el recuento de votos de las elecciones legislativas pero, aún así, perdería su mayoría absoluta, actualmente sostenida por 230 diputados.

El recuento de votos aún no ha finalizado por lo que no está dicha la última palabra; sin embargo, con el 34% de las papeletas contabilizadas, la tendencia demuestra que el CNA consiguió el 42,31% de las intenciones, frente al 24,61% de la Alianza Democrática (AD, la centroderecha liberal) de John Steenhuisen, y el 9,38% del uMkhonto weSizwe (MK), de Jacob Zuma. El problema es que, a pesar de estar en el primer puesto, el resultado del CNA dista ampliamente del 57,7% obtenido en 2019, por lo que no le permitiría seguir gobernando con las facilidades que éste le proporcionaba.

Inclusive, el presidente Cyril Ramaphosa quedaría obligado a buscar alianzas con otras formaciones para poder acceder a un segundo mandato de cinco años que será definido en junio por los 400 diputados que resulten electos. De todas formas, luego de emitir su voto en Soweto, declaró que “no me cabe la menor duda de que el pueblo depositará su confianza en el CNA”.

Este escenario es un reflejo del descontento social con el partido gobernante, que lleva ininterrumpidamente en el poder desde 1994, cuando Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país, y que nunca había carecido de mayoría absoluta. Si bien aún mantiene cierto respeto por su lucha contra el apartheid y sus políticas de bienestar social y empoderamiento económico de las últimas tres décadas, lo cierto es que los recientes escándalos de corrupción acompañados de la alta tasa de desempleo y el auge de la delincuencia han desgastado el prestigio del partido.

El ANC ha perdido gran parte de su prestigio por los escándalos de corrupción, el alto desempleo y la violencia, que inspiraron a la gente a votar un cambio (EFE)

En Johannesburgo, algunos de los más de 16 millones de sudafricanos que acudieron a las urnas no dudaron en manifestar su voluntad de cambio. “Tengo la esperanza de que el ANC se dé cuenta de que ya no lo necesitamos”, dijo una estudiante de 21 años, mientras que una mujer de 26 sumó que “honestamente, necesitamos un cambio en este país”.

“Hace mucho tiempo que el CNA manda en este país pero no ha cambiado” nada, continuó un hombre desempleado de 56 años.

“Mi madre y yo votamos por el MK. Con el ANC el desempleo no hará más que aumentar y la juventud y la formación profesional quedarán de lado”, agregó una joven de 20 años, de la provincia de Zulú, que supo ser un tradicional bastión del oficialismo pero ahora tiene mayoría de seguidores de Zuma. “El MK realmente le está sacando votos al ANC”, analizó por su parte el profesor de ciencias políticas Siphamandla Zondi.

Zuma logró sacar ventaja del oficialismo en la provincia de Zulú, antiguo bastión del ANC (REUTERS)

Casi 30 millones de personas estaban habilitadas este miércoles para votar en los 23.293 colegios electorales dispuestos en todo el país. La tasa de participación se ubicó en el 58,69%, según los resultados provisionales, aunque la Comisión Electoral Independiente prevé que la fuerte afluencia de votantes -que incluso demoró el cierre de algunas sedes- deje una cifra superior al 66% del 2019.

En esta oportunidad, se presentaron 70 partidos y 11 candidatos independientes para los 400 cargos a ocupar y la dirigencia de las nueve provincias del país.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)