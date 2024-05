Estados Unidos instó a Israel a presentar un plan de posguerra “lo más rápido posible”

Antony Blinken le da la mano a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, al final de una conferencia de prensa conjunta en Chisinau, Moldavia (Vadim Ghirda/Pool via REUTERS)

Este miércoles, después de que un alto funcionario israelí predijera que los combates en Gaza durarían hasta fin de año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Israel necesita idear un plan de posguerra lo antes posible.

Blinken visitó Moldavia y en una entrevista comunicó a los periodistas: ”A falta de un plan para el día después, no habrá un día después. Y aquí es donde tenemos que ir, y (lo) que tenemos que conseguir, lo más rápido posible”.

La autoridad afirmó que dicho plan garantizaría que Israel no tenga el control de la seguridad de Gaza en el largo plazo. ”Si lo está, simplemente tendrá una insurgencia duradera en sus manos hasta donde se pueda ver en el futuro”.

FOTO DE ARCHIVO: Palestinos apagan un fuego en el lugar de un ataque israelí contra una zona designada para desplazados, en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza (REUTERS/Mohammed Salem/Archivo)

”O si no, Hamas quedará a cargo, lo cual no es aceptable. O si no, tendremos caos, falta de ley y un vacío que eventualmente será llenado nuevamente por Hamas o tal vez algo, si es posible imaginarlo, aún peor: yihadistas”, dijo Blinken.

El asesor de seguridad nacional israelí, Tzachi Hanegbi, ha dicho anteriormente que el ejército necesitaría “otros siete meses” para poder consolidar su éxito contra Hamas.

El presidente estadounidense Joe Biden apoyó la respuesta de Israel al ataque de Hamas del 7 de octubre, pero ahora se encuentra instando a Israel a que haga más para proteger a los civiles y ha enfrentado una presión cada vez mayor mientras busca la reelección en noviembre.

Blinken habló también sobre el “horrible” ataque israelí que tomo lugar el fin de semana. Este desató un infierno en un campo de desplazados en las afueras de Rafah, cobrando la vida de 45 personas, según indicaron funcionarios palestinos.

Palestinos huyen de la ciudad de Rafah (AP Foto/Jehad Alshrafi)

“Cualquiera que haya visto las imágenes no puede dejar de verse profundamente afectado por ellas, solo a un nivel humano básico”, dijo Blinken.

”Hemos sido muy claros con Israel sobre la imperativa necesidad, en este caso como en otros casos, de investigar de inmediato y determinar exactamente qué sucedió y por qué sucedió, y si es necesario rendir cuentas para asegurar que haya rendición de cuentas”, dijo la autoridad estadounidense.

El Secretario de Estado dijo que no se podía verificar que se hubieran utilizado armas estadounidenses en el ataque. Mientras tanto, The New York Times informó que expertos en armas y evidencia visual han afirmado que las bombas utilizadas en el ataque israelí que mató a decenas de palestinos fueron fabricadas en Estados Unidos.

Un grupo de palestinos en un campamento de desplazados bombardeado por el Ejército de Israel en Rafah (Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo)

The New York Times descubrió que los restos de munición filmados en el lugar del ataque al día siguiente eran restos de una GBU-39. Esta es una bomba diseñada y fabricada en Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses han estado presionando a Israel para que utilice más bombas de este tipo, con el objetivo de reducir las víctimas civiles.

Según publicó The New York Times, los fragmentos de las municiones filmados por el periodista palestino Alam Sadeq, están marcados por una serie de números que comienzan con “81873″. Este es el código de identificación único asignado por el gobierno de EEUU a Woodward, el fabricante aeroespacial que suministra piezas para bombas, incluida la GBU-39.

Hace más de siete meses comenzó la guerra. Hamas lanzó el 7 de octubre un ataque sin precedentes que provocó la muerte de 1.189 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la agencia AFP basado en cifras oficiales israelíes.

Los militantes también tomaron 252 rehenes, 121 de los cuales permanecen en Gaza, incluidos 37 que el ejército dice que están muertos. Según el Ministerio de Salud del territorio, la ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 36.171 personas en Gaza, en su mayoría civiles.

(Con información de AFP)