La insólita historia de una mujer que vivía dentro de un cartel de supermercado: tenía una cafetera, computadora y hasta ropa de cama

La mujer no afrontará cargos, pero tiene advertencias de no poder volver al cartel (Foto: Heather Jordan/Saginaw News via AP)

Esta es una historia sorprendente que parece copiada de una película, pero fue sacada de un supermercado. Una mujer de 34 años fue encontrada viviendo dentro de un cartel en el techo de un supermercado en Midland, Michigan, Estados Unidos. La mujer, cuyo nombre no fue revelado, residió por alrededor de un año en un espacio diminuto, similar a un altillo, dentro del cartel de la cadena de supermercados Family Fare. La policía la descubrió, después de que contratistas que trabajaban en el techo siguieron un cable de extensión hasta su escondite.

El descubrimiento dejó a muchos con dudas y boquiabiertos. La mujer tenía una cafetera, una computadora, ropa de cama, un teléfono e incluso una impresora en su diminuto refugio. En conversación con los agentes, describió el lugar como un “antiguo lugar seguro” conocido por su familia. Pero ahora “ya no”, dijo después de que la policía la encontrara, ya que el secreto había salido a la luz.

La estructura del cartel tenía aproximadamente 1,5 metros de ancho por 2,4 metros de alto, y contaba con una pequeña puerta a la que se podía acceder desde el techo. “Honestamente, no sé cómo llegó allí. Ella tampoco lo indicó”, dijo Brennon Warren, oficial del Departamento de Policía de Midland, según AP.

La "ninja de techo" de Michigan sobrevivió en un cartel por más de un año (Foto: Heather Jordan/Saginaw News via AP)

No había señales de una escalera, por lo que es posible que la mujer haya trepado hasta el techo, pero desde otro lugar detrás de la tienda u otros negocios. Y cuando la mujer preguntó a los agentes cómo habían llegado al tejado, uno de ellos respondió: “Por escalera. No somos ninjas de techo”.

Ninja de techo

La mujer apodada “ninja de techo” por los agentes debido a su habilidad para permanecer oculta, no explicó por qué vivió allí durante más de un año. Vestida de negro y con gafas de esquí en la cabeza, la mujer parecía estar bien equipada para vivir en su pequeño refugio.

“Había algunos pisos que estaban colocados. Un mini escritorio, su ropa, una cafetera, una impresora y una computadora, cosas que tendría en su casa”, señaló Warren.

Cuando los agentes le pidieron que abriera una pequeña puerta en la parte posterior del cartel, la mujer cooperó y aceptó irse sin inconvenientes. No se presentaron cargos en su contra. “Dígame que eso no está bien”, le dijeron a la mujer. “Eso es cierto”, respondió ella. La policía le proporcionó información sobre los servicios locales disponibles para personas en situación de calle, pero la mujer no quiso escuchar y se marchó del lugar, no se sabe a dónde.

La estructura del cartel tenía aproximadamente 1,5 metros de ancho por 2,4 metros de alto (Foto: Heather Jordan/Saginaw News via AP)

La mujer, que fue encontrada el 23 de abril de este año, no enfrentará problemas legales, salvo que vuelva a vivir dentro del cartel: ya fue advertida por la tienda. Sin embargo, el supermercado la ayudó a sacar sus pertenencias del techo. La mujer, que tiene un trabajo en otro lugar, pidió llamar a su empleador y conseguir un camión para almacenar sus pertenencias, pero los oficiales dijeron que no.

Las repercusiones

La empresa matriz de Family Fare, SpartanNash, emitió un comunicado para elogiar a sus empleados: “Estamos orgullosos de nuestros trabajadores por responder a esta situación con la máxima compasión y profesionalismo. Garantizar que haya suficientes viviendas seguras y asequibles sigue siendo un problema generalizado en todo el país que nuestra comunidad necesita asociarse para resolverlo”. Por respeto a la privacidad de la mujer, no se hicieron más comentarios.

Saralyn Temple, de Open Door (organización sin fines de lucro que brinda servicios para personas en situación de calle), señaló la creatividad de la mujer en su método de refugio. “Al tratarse de alguien que trabaja con personas sin hogar, una parte de mí reconoce que fue muy ingeniosa. Obviamente, no queremos que la gente recurra a actividades ilegales para encontrar vivienda. Hay opciones mucho mejores”, declaró.