Comenzó en Marruecos el juicio por el macrocaso de narcotráfico del Pablo Escobar del Sahara

Un tribunal de Casablanca comenzó este martes a juzgar a los acusados en el macrocaso de narcotráfico conocido como ‘El Escobar del Sahara’, en el que están implicadas personalidades de la élite deportiva y política marroquí.

Entre las personas juzgadas figuran el ex diputado y ex presidente del conocido club de fútbol Wydad de Casablanca, Said Naciri, y el presidente de la región oriental de Marruecos (que abarca las ciudades de Nador, Uxda y Berkane), el ex parlamentario Abdenabi Bioui.

Son sospechosos de tener vínculos con un importante narcotraficante maliense apodado ‘El Escobar del Sáhara’ y que cumple una pena de prisión en Marruecos.

La sesión se desarrolló en el Tribunal de Apelación de Casablanca y los abogados de Naciri y Bioui pidieron la libertad provisional de sus defendidos, según explicaron ellos mismos a los medios a su salida de la corte.

Ashraf Jadoui, abogado de Naciri, aseguró que hay garantías de que su cliente acudirá a las audiencias y explicó que la próxima jornada del juicio se celebrará el 13 de junio, tiempo dado por los jueces para permitir a la defensa que prepare sus alegatos y porque dos de los acusados en libertad provisional no han recibido la convocatoria.

El letrado de Bioui, Mohamed Kerrout, justificó su petición de libertad en que su defendido, que también es empresario en el sector inmobiliario, tiene compromisos en Marruecos, responsabilidades y personas a su cargo.

El caso se dirige contra casi una treintena de personas, la gran mayoría en prisión preventiva y entre las que figuran personalidades de la élite deportiva y política marroquí.

Según el sumario policial al que tuvo acceso EFE, esta red de narcotráfico exportó 200 toneladas de hachís desde el inicio de su actividad en 2006 a España, Argelia, Libia, Níger y Egipto, entre otros países, y acumuló millones de euros, que fueron blanqueados de distintas maneras.

Tanto Bioui como Naciri -ex parlamentario y que preside uno de los clubes más laureados de Marruecos y mejores de África- pertenecen al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), que forma parte de la coalición gubernamental de Marruecos. En este caso, están siendo investigados responsables policiales, gendarmes, notarios y empresarios.

Los dos políticos y empresarios se encuentran en detención preventiva desde el pasado 25 de diciembre, cuando la Fiscalía confirmó su imputación por delitos de tráfico de droga, falsificación, blanqueo de capitales y chantaje, entre otros.

A los acusados en la causa se les atribuyen delitos de “complicidad en tráfico, transporte y exportación de droga”, corrupción, falsificación de documentos oficiales y “comisión de acto arbitrario que atenta contra la libertad personal e individual”.

Están también imputados por “facilitar la salida y entrada de personas marroquíes del territorio marroquí de manera ordinaria en el marco de una red criminal” y “encubrir el origen ilícito de bienes procedentes de una actividad delictiva”, entre otros cargos.

Hachís incautado en Marruecos. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD NACIONAL MARROQUÍ

El caso estalló cuando un destacado cabecilla narcotraficante maliense-marroquí, llamado Ahmed Ben brahim -apodado el ‘Escobar del Sahara’ y el ‘Maliense’-, denunció a varias personalidades por “apropiarse ilegalmente” de sus bienes en el país magrebí.

Este narcotraficante fue arrestado en 2019 en el aeropuerto de Casablanca y condenado posteriormente a 10 años de cárcel por narcotráfico.

A partir de 2021, el ‘Maliense’ presentó desde la prisión varias denuncias contra Bioui, afirmando que se había apropiado de dinero e inmuebles que le pertenecían, y luego le acusó ante la policía de formar parte de su red de narcotráfico.

Quién es Ben Brahim

Ahmed Ben Brahim nació en 1976, pero antes de su captura era una figura poco conocida a nivel público en Marruecos; sin embargo, su detención propició uno de los mayores escándalos en la historia de esta nación africana.

Luego de cumplir con cuatro años de condena, Brahim decidió colaborar con la justicia, argumentando que no permitiría que sus cómplices disfrutaran de la fortuna que recolectó, principalmente porque varias de sus propiedades habían sido tomadas por terceros que no hacían parte de su núcleo de confianza.

Antes de ser narcotraficante, Ahmed Ben era pastor de una iglesia, pero su amistad con un francés hizo que terminara inmerso en el mundo criminal, en el cual escaló de manera rápida hasta convertirse en el líder de una red transnacional.

Sus confesiones permitieron que las autoridades en Marruecos entendieran que el poder obtenido por el criminal fue posible debido a sus alianzas con personas poderosas en este país, por lo que el 21 de diciembre de 2023 se registró la captura de 25 presuntos implicados en un proceso que ha sido llamado “Escobar del Sahara”.

(Con información de EFE)