Jordania frustró un tráfico de armas hacia Cisjordania en medio de las tensiones con Irán e Israel

El rey de Jordania, Abdalá II. -/Spa/Dpa

Jordania ha frustrado un presunto complot liderado por Irán para contrabandear armas al reino aliado de Estados Unidos para ayudar a los opositores a la monarquía gobernante a llevar a cabo actos de sabotaje, según dos fuentes jordanas con conocimiento del asunto.

Las armas fueron enviadas por milicias respaldadas por Irán en Siria a una célula de los Hermanos Musulmanes en Jordania que tiene vínculos con el ala militar del grupo palestino Hamas, dijeron las personas a Reuters. El alijo fue incautado cuando miembros de la célula, jordanos de ascendencia palestina, fueron arrestados a finales de marzo, dijeron.

El presunto complot y los arrestos, reportados aquí por primera vez, ocurren en un momento de tensiones altísimas en el Medio Oriente, con un Israel respaldado por Estados Unidos en guerra en Gaza con Hamas, parte de la red iraní del “Eje de Resistencia” de grupos de poder se acumularon durante décadas para oponerse a Israel.

Las dos fuentes jordanas, que solicitaron el anonimato para discutir cuestiones de seguridad, se negaron a decir qué actos de sabotaje supuestamente se estaban planeando, citando investigaciones en curso y operaciones encubiertas.

Dijeron que el objetivo del complot era desestabilizar Jordania, un país que podría convertirse en un punto álgido regional en la crisis de Gaza, ya que alberga una base militar estadounidense y comparte fronteras con Israel, así como con Siria e Irak, ambos hogar de milicias respaldadas por Irán.

Un rifle Kalashnikov. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Las fuentes no especificaron qué armas fueron incautadas en la redada de marzo, aunque dijeron que en los últimos meses los servicios de seguridad han frustrado numerosos intentos de Irán y sus grupos aliados de contrabandear armas, incluidas minas Claymore, explosivos C4 y Semtex, rifles Kalashnikov y cohetes Katyusha de 107 mm.

La mayor parte del flujo clandestino de armas hacia el país ha tenido como destino el vecino territorio palestino de Cisjordania ocupado por Israel, según fuentes jordanas. Sin embargo, algunas de las armas -incluidas las incautadas en marzo- estaban destinadas a ser utilizadas en Jordania por la célula de la Hermandad aliada a los militantes de Hamas, dijeron.

“Esconden estas armas en pozos llamados puntos muertos, toman su ubicación mediante GPS y fotografían su ubicación y luego ordenan a los hombres que las recuperen de allí”, dijo una de las fuentes, un funcionario con conocimientos en materia de seguridad, refiriéndose al modo Operandis de los contrabandistas.

Los Hermanos Musulmanes son un movimiento islamista transnacional, del cual Hamas es una rama fundada en los años 1980. El movimiento dice que no aboga por la violencia y la Hermandad de Jordania ha operado legalmente en el reino durante décadas.

Las autoridades jordanas creen que Irán y sus grupos aliados como Hamas y Hezbollah del Líbano están tratando de reclutar miembros jóvenes y radicales de la Hermandad del reino para su causa antiisraelí y antiestadounidense en un intento por expandir la red regional de fuerzas alineadas de Teherán, según las dos fuentes.

Los jordanos aseguran que la mayor parte del flujo clandestino de armas hacia el país ha tenido como destino el vecino territorio palestino de Cisjordania. REUTERS/Alaa Al-Sukhni/File Photo

Un alto representante de los Hermanos Musulmanes de Jordania confirmó que algunos de sus miembros fueron arrestados en marzo en posesión de armas, pero dijo que cualquier cosa que hicieran no estaba aprobada por el grupo y que sospechaba que estaban contrabandeando armas a Cisjordania en lugar de planear actos en Jordania.

“Hay un diálogo entre los Hermanos Musulmanes y las autoridades. Saben que si hay errores no son los HM, sólo los individuos y no la política de los HM”, dijo el representante, que pidió no ser identificado debido a lo delicado del asunto.

Otra figura importante de la Hermandad, que también pidió el anonimato, dijo a Reuters que los miembros de la célula arrestada habían sido reclutados por el jefe de Hamás, Saleh al-Arouri, quien planeó las operaciones del grupo palestino en Cisjordania desde el exilio en el Líbano. Arouri murió en un ataque con aviones no tripulados en Beirut en enero, en un ataque ampliamente atribuido a Israel.

Los portavoces del gobierno jordano y del Departamento de Defensa de Estados Unidos declinaron hacer comentarios para este artículo, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní no estuvo disponible de inmediato. Los funcionarios israelíes de la oficina del primer ministro y del Ministerio de Relaciones Exteriores no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Durante el año pasado, Jordania ha dicho que ha frustrado muchos intentos de infiltrados vinculados a milicias proiraníes en Siria que, según dice, han cruzado sus fronteras con lanzacohetes y explosivos, y agregó que algunas de las armas lograron pasar sin ser detectadas. Irán ha negado estar detrás de tales intentos.

(con información de Reuters)