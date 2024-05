Estados Unidos enviará una delegación a la asunción del nuevo presidente de Taiwán en medio de las tensiones con China

El presidente norteamericano, Joe Biden.

El presidente Joe Biden enviará a ex funcionarios estadounidenses a Taiwán cuando su nuevo presidente asuma el cargo, una muestra de apoyo a la isla calibrada para evitar enfurecer a Beijing.

Biden enviará una delegación bipartidista a la toma de posesión del lunes del presidente electo taiwanés, Lai Ching-te, compuesta por el ex asesor económico de la Casa Blanca Brian Deese, el ex funcionario del Departamento de Estado Richard Armitage, el experto en Taiwán de Brookings Institution Richard Bush y Laura Rosenberger, quien dirige el organización sin fines de lucro que gestiona las relaciones no oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, según un alto funcionario de la administración.

Beijing ha calificado a Lai, elegido en enero, de “separatista peligroso” y ha rechazado repetidas ofertas de diálogo. Beijing considera la isla autónoma como su propio territorio, una posición que el gobierno de Taipei rechaza firmemente.

“La delegación llegará este fin de semana a Taipei y durante su visita asistirá a la ceremonia de inauguración del 20 de mayo y se reunirá con una serie de figuras destacadas”, dijo un alto funcionario de la administración Biden. La medida está en línea con prácticas pasadas y no representa ningún cambio en la política estadounidense, dijo el funcionario. “Pekín será el provocador si decide responder con presión o coerción militar adicional”.

El presidente electo de Taiwán, Lai Ching-te, del Partido Democrático Progresista (PPD), ofrece una conferencia de prensa tras la victoria en las elecciones presidenciales, en Taipei, Taiwán, el 13 de enero de 2024. REUTERS/Ann Wang/Foto de archivo

Washington cambió el reconocimiento diplomático de Taipei a Beijing en 1979 y durante mucho tiempo ha dicho que no apoya una declaración formal de independencia de Taiwán. Sin embargo, mantiene relaciones no oficiales con la isla y sigue siendo su patrocinador y proveedor de armas más importante.

En los últimos cuatro años, el ejército chino ha intensificado significativamente sus actividades en torno a un Taiwán gobernado democráticamente.

Biden previamente molestó al gobierno chino con comentarios que parecían sugerir que Estados Unidos defendería la isla si fuera atacada, una desviación de una posición de “ambigüedad estratégica” mantenida desde hace mucho tiempo por Estados Unidos.

Las armadas de Estados Unidos y Taiwán llevaron a cabo silenciosamente ejercicios conjuntos en el Pacífico en abril, informó Reuters.

En esta imagen proporcionada por la Armada estadounidense, el destructor de clase Arleigh Burke USS Halsey (DDG 97), equipado con misiles guiados, hace operaciones de rutina en el Estrecho de Taiwán el miércoles 8 de mayo de 2024. (Especialista de Comunicación de Masas de 3ra clase Ismael Martinez/Armada de Estados Unidos via AP)

Biden, un demócrata, impuso nuevos aranceles comerciales a una serie de sectores chinos el martes, mientras que Taiwán informó que las fuerzas chinas estaban llevando a cabo su última “patrulla de combate” cerca de la isla ese mismo día.

Biden ha enviado tres delegaciones similares a Taiwán, la más reciente en enero después de las elecciones, y grupos de exfuncionarios estadounidenses a las tomas de posesión en 2008, 2012 y 2016 durante las administraciones de los expresidentes George W. Bush y Barack Obama.

Beijing denunció las visitas y cortó las comunicaciones con Washington sobre asuntos militares y climáticos después de un viaje a Taiwán en 2022 de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Esas conversaciones fueron restablecidas recientemente.

El funcionario estadounidense dijo que “estamos en contacto” con Taipei sobre el “contenido” del discurso de toma de posesión de Lai, reforzando sus políticas de larga data sobre el tema.

Miembros de la Armada de Taiwán y medios de comunicación a bordo de un barco de operación especial navegan cerca de un barco misilístico de clase Kuang Hua VI, durante un simulacro que forma parte de una demostración para los medios, para mostrar la preparación para el combate antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar, en las aguas cercanas a un Base militar en Kaohsiung, Taiwán, 31 de enero de 2024. REUTERS/Carlos García Rawlins/Foto de archivo

“Somos bastante realistas en cuanto a que los objetivos estratégicos a largo plazo de la República Popular China no van a cambiar”, en referencia a la República Popular China y su objetivo de “reunificación” con Taiwán.

El funcionario dijo que China probablemente mantendría la presión sobre Taiwán bajo la nueva administración y que esperaban que las conversaciones restablecidas entre Estados Unidos y China pudieran reducir las tensiones.

“En este próximo mandato, no buscamos sacudir ni cambiar las cosas aquí”, dijo el funcionario. “El status quo ha sido nuestro sinónimo durante este período”.

(con información de Reuters)