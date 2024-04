¿Por qué las elecciones en India duran seis semanas?

Las elecciones de este año en India durarán seis semanas (AFP)

India se prepara para iniciar este viernes su proceso electoral en el que definirá el futuro del país y si éste quedará nuevamente en manos del primer ministro Narendra Modi, para un tercer mandato, o si otro político tomará su lugar. Sin embargo, directamente proporcional a su gigantesco tamaño será la extensión de este período, que se prolongará durante seis semanas y concluirá recién el 4 de junio.

La respuesta a este fenómeno inusual podría hallarse rápidamente al considerar la cantidad de personas que habitan la nación: se trata del país más poblado del mundo, con 969 millones de personas habilitadas para votar. Esto supone más de una décima parte de la población mundial o cuatro veces el número de electores habilitados en la siguiente democracia más grande, Estados Unidos.

No obstante, existen otros factores que hacen a su larga duración.

En la misma línea que este primer argumento, cabe considerar que a tal cantidad de habitantes debe haber una similar cantidad de territorio, con más de un millón de millas cuadradas. Estas largas distancias también influyen en el establecimiento de los centros de votación y todo el personal que debe asistir a cada uno, en todo tipo de entornos y ecosistemas.

Las leyes indias establecen que las personas no pueden desplazarse más de 2 kilómetros para ir desde su casa hasta un colegio electoral aunque no hace mención a las travesías que muchos deben emprender, como es el caso de quienes acuden al valle Spiti, en el Himalaya, a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Miles de trabajadores deben desplazarse a todos los puntos del país para garantizar la celebración de los comicios (Grosby)

Para garantizar esta amplia cobertura, unos 12 millones de trabajadores deben recorrer todo el país para llegar a los puntos y organizar cada evento. Por ejemplo, en 2009, un grupo de cinco personas se adentró en el bosque de Gir, en Gujarat, al oeste del país, para llegar hasta el único habitante de un remoto templo hindú.

“Es un honor, de verdad. Demuestra cómo India valora su democracia”, sostuvo el sacerdote Bharatdas Darshandas.

Asimismo, junto con estos empleados se desplazan 300.000 miembros de las fuerzas de seguridad federales cuya función no es simplemente el transporte de las máquinas de votación sino también mantener la paz y el orden dado que, en los primeros años democráticos del país, surgían muchos enfrentamientos entre partidarios rivales. No obstante, de momento no suelen presenciarse este tipo de sucesos por lo que, aunque transmita confianza a los electores, la medida ha sido objeto de críticas en el pasado.

El problema es, nuevamente, que estos cientos de miles de oficiales no pueden cubrir simultáneamente todo el país, por lo que es necesario que se realicen las votaciones en etapas, permitiéndoles el desplazamiento hasta cada zona.

En lo que respecta a las máquinas electorales, estas han sido una de las piezas clave en la celebración de elecciones ya que fueron diseñadas para poder atender la alta demanda diaria, que puede alcanzar las 12.000 personas por jornada. Se trata de aparatos portátiles y ligeros con una unidad de control, una unidad de votación y una pequeña impresora.

Las jornadas electorales han atendido hasta 12.000 personas en un sólo centro (AFP)

A las dificultades logísticas se suman las limitaciones propias de la cultura. Si bien la Comisión Electoral programa las elecciones evitando días festivos y religiosos, así como temporadas de cosecha, fechas académicas y condiciones meteorológicas adversas, este año habrá dos eventos que cruzarán el evento.

Uno será el 21 de abril cuando se celebra Mahavir Jayanti, uno de los festivales más importantes del jainismo, una religión de unas seis millones de personas en India. El segundo, el cumpleaños de Buda, el 23 de mayo, cuando los monjes llevan reliquias sagradas a Buda y la gente decora sus casas con flores.

Aún no está claro cuánto podrían afectar la tasa de participación que, en 2019, logró alcanzar el 67 por ciento, es decir, la más alta en la historia del país.