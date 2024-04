Cómo es el tren que no va a ninguna parte y se transformó en un hotel de lujo en Sudáfrica

Kruger Shalati: Lujo y safari desde un tren en Sudáfrica

En Sudáfrica hay una atracción que combina lujo y naturaleza, se trata del Kruger Shalati: The Train on the Bridge. Este hotel, situado en Skukuza dentro del Parque Nacional Kruger abrió sus puertas en diciembre de 2020 después de retrasos en el desarrollo debido al Covid-19. El alojamiento ofrece una estancia inolvidable en un tren sobre un puente, con vistas al río Sabie. Además incluye 24 suites modernas, diseñadas a partir de vagones de tren renovados, cada una con su propio balcón. Estas habitaciones les da a los huéspedes una visión privilegiada de la fauna local, entre la que se encuentran los famosos “Cinco Grandes” de África: leones, leopardos, rinocerontes, elefantes y búfalos.

El Parque Nacional Kruger no es solo uno de los mayores santuarios de vida silvestre del continente, sino también parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que añade un valor cultural excepcional a la estancia en Kruger Shalati. La fusión del alojamiento de lujo con la observación directa de la fauna en su hábitat natural les da a los huéspedes una experiencia turística distinta. El elemento distintivo de este hotel es su pileta con una vista panorámica que les permite a los visitantes refrescarse mientras observan el entorno salvaje que los rodea.

Cuánto cuesta pasar la noche en el tren

Los precios para alojarse en las habitaciones dobles y twin a bordo parten desde 9.950 rands (aproximadamente 530 dólares) por persona por noche. Este costo no solo cubre el alojamiento, sino que también incluye todas las comidas, una selección de bebidas, dos aventuras de safari y traslados hacia y desde el aeropuerto. Para los huéspedes que decidan prolongar su estancia, se ofrecen descuentos para incentivar a que quieran reservar periodos de hospedaje más largos.

Un tren/hotel que fusiona lujo y naturaleza en Sudáfrica

Parque Nacional Kruger Shalati

El 26 de marzo de 1898 cuando Paul Kruger, presidente de la entonces República Sudafricana (o Transvaal), anunció la creación de un parque gubernamental de vida salvaje que era la similar al actual Parque Nacional Kruger, nombre que adquirió en 1926. Este es el parque más antiguo de África y el segundo del mundo. Abarca dos millones de hectáreas y es parte de la Reserva Internacional de la Biosfera de los Cañones de Kruger.

Jerry Mabena, director ejecutivo de Motsamayi Tourism Group, propietario del hotel, dice que el lugar del alojamiento se remonta a los primeros días del parque, cuando los trenes a vapor pasaban por Kruger en la década de 1920 en la línea ferroviaria Selati. En ese tiempo, los trenes eran el principal medio de acceso de los visitantes a Kruger. Llegaban incluso a detenerse sobre el propio puente donde actualmente se encuentra el tren/hotel.

“La idea para nosotros era recrear la experiencia de una forma u otra”, dijo Mabena. “Cuando tuvimos la oportunidad de comprar vagones viejos suspendidos de Transnet, que es nuestro operador logístico ferroviario en Sudáfrica, no pudimos decir que no a la idea”.

La construcción de una nueva línea de ferrocarril que construyeron en Kruger en la década de 1970 hizo que deshabiliten la línea Selati y al puente. Pero en 2016 comenzó el proyecto de devolver al puente su esplendor original. Y allí está instalado el tren/hotel.

Una noche entre los "Cinco Grandes" así es dormir en Kruger Shalati

Lujosas habitaciones

Los interiores de los vagones fueron actualizados con un diseño moderno. “Buscábamos un estilo que se alejara de lo colonial”, comentaba Mabena. Aquellos huéspedes que elijan no cerrar las cortinas podrán despertarse con el amanecer. El río se convierte en un centro de actividad de la vida silvestre y les permite a los visitantes pasar el día en los balcones o disfrutar de la pileta, mientras observan la naturaleza. La presencia de hipopótamos con sus gruñidos en la zona es parte de la experiencia.

Thuli Mnisi, guía de Safari en Kruger Shalati dijo: “Es completamente distinto a otros hospedajes, cuando los visitantes llegan al tren por primera vez, quedan maravillados, el panorama es excepcional”. El Parque Nacional Kruger ofrece oportunidades de safari autoguiado, sin embargo, Mnisi opina que contar con un guía supera cualquier otra experiencia. “Nos mantenemos en contacto entre nosotros, conocemos los lugares para observar a los animales”, señaló.

Esta propuesta de alojamiento se resalta por su originalidad, al reutilizar históricos vagones de tren y convertirlos en elegantes habitaciones, lo que a su vez muestra un compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio. Además, la iniciativa provee una ventana única a la biodiversidad del Parque Nacional Kruger que les permite a los huéspedes ver los grandes animales de África sin salir de su suite.