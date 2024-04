Yulia Navalnaya encabeza la lista de TIME de los líderes más influyentes: “Putin es el jefe de un grupo de delincuencia organizada”

La portada de TIME con Yulia Navalnaya como líder destacada

Yulia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny, encabeza la categoría de los “líderes” incluidos por la revista TIME en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo.

La categoría incluye a 24 entre mandatarios, funcionarios y activistas que se destacaron por su papel en la más candentes cuestiones de la actualidad o por haber generado un impacto que marcó el pulso de la conversación global este año.

Además de Navalnaya, TIME destacó las figuras de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; el vicepresidente de China, William Lai; el gobernador de Texas, Greg Abbott; la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva; el director de la CIA, William Burns.

También se incluyó a Jean Carroll, la escritora y periodista que le ganó un juicio al ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de la Conferencia de los Océanos, Rena Lee; el presidente de Filipinas, Ferdinand “Bongbong” Marcos; el ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, entre otros.

“Si creen que pueden matar a Alexei y se acabó, se equivocan”

Yulia Navalnaya, viuda de Alexei Navalny, espera en el frente de la embajada de Rusia de Berlin para votar el 17 marzo de 2024 (REUTERS/Annegret Hilse/Archivo)

Navalnaya, de 47 años, habló con TIME menos de dos meses después de la sospechosa muerte en un campo de prisioneros ruso de su marido, considerado el enemigo número uno del presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que ella y su marido no hablaron de lo que harían en caso de su muerte. Pero tras la muerte de Navalny el 16 de febrero, sintió que sólo tenía una opción: asumir su papel como cabeza del movimiento de protesta contra Putin. Dijo que quiere dar a los seguidores de Navalny fe en el futuro de Rusia, así como una sensación de esperanza: “Sobre todo quería darles un poco de alivio, reconfortarlos”.

“[Alexei y yo] no hablamos [de mi entrada en política]”, dijo Navalnaya. “Simplemente pensé que no se puede permitir que esto ocurra. Si creen que pueden matar a Alexei y se acabó, se equivocan”.

La activista rusa expresó su frustración con los líderes occidentales, que, según ella, han evitado sancionar al círculo íntimo del Presidente Vladimir Putin.

El líder opositor ruso Alexei Navalny, derecha, abraza a su esposa Yulia, al ser liberado por un tribunal en Kirov, Rusia, el viernes 19 de julio de 2013. (AP Foto/Dmitry Lovetsky, archivo)

“Tales sanciones golpean realmente el poder de Putin, mientras que las sanciones que afectan a personas al azar, como las que impusieron la UE y Gran Bretaña tras el asesinato de Alexei, son bastante irrisorias. Son sanciones contra las bases”, afirmó.

Además, reiteró su caracterización de Putin como un “gángster”, no como un político.

“El problema es que Occidente considera a Putin un político. Pero hace tiempo que dejó de serlo. Es el jefe de un grupo de delincuencia organizada. Todo su círculo íntimo son criminales. Han cometido crímenes de guerra, han violado leyes, han robado muchísimo dinero al pueblo ruso, todo ello mientras mantenían al pueblo ruso en la pobreza”, afirmó.

“No me importa si Putin me teme o no”

En marzo, Navalnaya convocó a miles de rusos a acudir a los colegios electorales y a las embajadas el último día de las elecciones presidenciales rusas para demostrar su resistencia a Vladimir Putin.

Navalnaya convocó a una protesta en día de las elecciones en Rusia

Dijo que su equipo trabajaría con la comunidad internacional para no reconocer a Putin como líder “legítimo” después de que ganara las elecciones por un margen abrumador.

El Kremlin calificó a Navalnaya de exiliada “fuera de onda”, mientras que los medios de comunicación estatales rusos la han sometido a ataques personales por su aspecto físico y sus acciones tras la muerte de su marido.

“Honestamente, no me importa si [Putin] me teme o no”, dijo Navalnaya a TIME.

“Pero a la luz de la campaña que han lanzado contra mí en los últimos meses, siempre inventando, generando noticias a mi alrededor, está claro que algunos propagandistas le vendieron la teoría de que necesitan luchar contra mí. Así que esa presión crecerá. Al Estado ruso siempre le gusta encontrar otro enemigo”, afirmó.

“Símbolo y luchadora de los valores democráticos”

“Para beneficio de la gente de todo el mundo, Yulia Navalnaya ha asumido ahora su propio papel de liderazgo en la escena mundial”, escribió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en un breve comentario a la inclusión de Navalnaya en la lista de TIME.

Harris afirmó que la promesa de Navalnaya de seguir oponiéndose al Kremlin ha dado “renovadas esperanzas a quienes trabajan contra la corrupción y por una Rusia libre y democrática”.

“Navalnaya ha surgido no sólo como un símbolo de los valores democráticos, sino como una valiente luchadora por ellos. Estados Unidos está con ella y con todos los que luchan por la libertad y la democracia”, declaró Harris.

Narges Mohammadi

La prominente activista iraní Narges Mohammadi en una foto de agosto de 2007. (Foto AP /Vahid Salemi, archivo)

TIME también incluyó a la activista iraní Narges Mohammadi entre las líderes más influyentes, una elección significativa en momentos en que el régimen persa volvió al centro de la atención mundial tras su ataque a Israel.

En 2023, mientras cumplía una sentencia de diez años en Teherán, Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

“Su vida está dedicada a luchar contra la opresión de las mujeres, y su voz es fuerte y alta, incluso entre rejas. Cuando, en diciembre, recibió el Premio Nobel de la Paz 2023, sus hijos aceptaron el galardón en su nombre. Narges lo había ganado desde la cárcel”, escribió la premio Nobel Nadia Murad. “Durante décadas, Narges ha ayudado a las mujeres iraníes a reunir el valor necesario para protestar contra la injusticia. Su influencia no puede ser sofocada por la cárcel, ni puede limitarse a un solo país. Ella representa la lucha por la justicia cueste lo que cueste, y su valentía es el mejor argumento contra cualquier dirigente, en cualquier parte del mundo, que permita a una mujer pensar que es mejor quedarse callada”.