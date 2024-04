El calendario de los multimillonarios: los eventos y lugares a los que asisten los empresarios más importantes del mundo

Jeff Bezos asistió a la fiesta donde tocó DJ D-Sol por el Super Bowl de 2023 (EFE/Alessandro Di Marco)

Según Forbes, revista especializada en negocios, en 2024 se registraron 2.781 personas en el mundo que acumulan más de USD 1.000 millones en ganancia personal. “Hay más multimillonarios que nunca”, afirmó la publicación. De hecho son 26 más que los que había registrados en 2021. Hay citas a las que suelen asistir para relacionarse, negociar o descansar de la rutina.

Davos en enero

Davos es una pequeña ciudad de Suiza. Luego de cada fiesta de Año Nuevo los millonarios mundiales se encuentran allí para llevar a cabo el Foro Económico Mundial. Este exclusivo encuentro, que atrae a figuras como Bill Gates, Marc Benioff (fundador de Salesforce) y Mark Zuckerberg, entre otros, se caracteriza por su elevado costo de acceso. Alcanza decenas de miles de dólares por invitación. Aquellos que buscan interactuar con personalidades de tal calibre deben enfrentarse a la realidad de los altos precios de alojamiento y servicios en la localidad alpina, donde incluso un pancho puede llegar a costar 43 dólares ($37.300 pesos aproximadamente).

Durante el evento los alojamientos más lujosos de Davos, como el Steigenberger Grandhotel Belvédère y AlpenGold, cierran sus puertas al público general. Esto obliga a los interesados en asistir a buscar alternativas como el alquiler de apartamentos. No obstante, estas opciones no son más accesibles económicamente, puesto que los precios pueden incrementarse hasta diez veces sobre la tarifa habitual. El alquiler de un modesto apartamento fue de casi 27.500 dólares (poco menos de $24.000.000 pesos) durante los cinco días que duró la conferencia en 2024.

La dificultad para encontrar restaurantes disponibles añade otro desafío para los visitantes y participantes del Foro Económico Mundial, ya que muchos establecimientos se reservan exclusivamente para eventos relacionados con la conferencia. Los elevados precios y la limitada disponibilidad de servicios son una muestra de la exclusividad de este evento.

El Super Bowl en febrero

Parte de los multimillonaria se vuelcan cada año al Super Bowl. Es la final de fútbol americano del campeonato de la NFL (Estados Unidos). Propietarios de los equipos participantes como Rob Walton de los Denver Broncos (también ex presidente de Walmart), el administrador de fondos de cobertura David Tepper de los Carolina Panthers, el magnate inmobiliario Stanley Kroenke de los Los Ángeles Rams, y Jerry Jones de los Dallas Cowboys, demuestran el interés de los ultra ricos por este deporte. Las experiencias de lujo que se ofrecen durante el fin de semana del evento deportivo, que incluyen vuelos privados, alojamiento de cinco estrellas y acceso exclusivo al campo, atraen a estas personas adineradas.

Jerry Jones es el propietario de los Dallas Cowboys (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Además las reuniones para este grupo incluyen fiestas privadas con actuaciones de estrellas como DJ D-Sol, también conocido como David Solomon, CEO de Goldman Sachs. En 2023 tocó en una celebración a la que asistieron millonarios de la talla de Jeff Bezos y Josh Harris, cofundador de Apollo Global Management, empresa de gestión de activos.

Hong Kong también en la lista

El Art Basel de Hong Kong recibe una considerable cantidad de coleccionistas y aficionados al arte de todo el mundo. La feria se convirtió en una de las reuniones más destacadas en el ámbito internacional del arte contemporáneo. Es el punto de encuentro para -por ejemplo- los adinerados coleccionistas chinos. A bordo de jets privados acuden para adquirir piezas exclusivas y agrandar sus colecciones privadas.

La edición de 2023 contó con la presencia de numerosos multimillonarios y coleccionistas de arte, incluidos Jerry Yang, cofundador de Yahoo, Neil Shen de Sequoia Capital China (empresa de capital riesgo), y el prominente desarrollador inmobiliario Adam Kwok. Este evento no sólo se destacó por reunir a figuras clave del mundo empresarial y del arte, sino también por registrar ventas récord. “Purple Compression”, de George Condo, y “Kisan”, de Kazuo Shiraga, fueron algunas de las obras vendidas por 4,75 millones de dólares y 5 millones de dólares respectivamente.

Golf en abril

Cada primavera boreal, el Masters de Augusta se convierte en el eje de la atención de los multimillonarios aficionados al golf. Es en el Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia, Estados Unidos. Entre sus miembros se cuentan figuras notables como Warren Buffett (presidente de Berkshire Hathaway), Bill Gates, Warren Stephens (presidente de Stephens Inc., banco de inversión privado) y Stanley Druckenmiller (inversor), lo que dimensiona el prestigio y la exclusividad del club.

Bill Gates es miembro del Augusta National Golf Club (REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo)

El club es conocido por su historia y criterios de admisión altamente selectivos. No solo destaca por su asociación con grandes empresarios sino también por atraer a centenares de aviones privadas a los aeropuertos cercanos durante el torneo. Phil Knight, ex CEO de Nike y el hotelero Robert Rowling son ejemplos de los que estuvieron allí el año pasado.

Para el público general interesado en ser parte de este súper evento deportivo existen oportunidades a través de un sistema de sorteo para obtener boletos. En las reventas el precio de una entrada puede ascender hasta los $10.000 dólares ($8.600.000 pesos aproximadamente).

Cine en mayo

El Festival de Cine de Cannes se convirtió en un punto de encuentro para los ricos que desean exhibir sus yates de lujo. Además de participar en exclusivas fiestas. Aunque el evento está destinado principalmente para profesionales de la industria, los adinerados tienen la posibilidad de acceder. Aprovechan la ocasión tanto para ver potenciales ganadores de los Oscar como para socializar con celebridades. En 2024 Jeff Bezos marcó su presencia en el festival, desembarcó de su yate de 500 millones de dólares, el Koru, para asistir a la fiesta de Vanity Fair en el Hotel du Cap-Eden-Roc. Es un lugar predilecto entre las personalidades más acaudaladas y figuras del cine como Robert de Niro, Naomi Campbell y Pedro Almodóvar.

Personalidades como François-Henri Pinault (heredero de François Pinault) y el fallecido Paul Allen (cofundador de Microsoft) han sido anfitriones de fiestas en Cannes. Pinault organiza anualmente la cena Kering Women in Motion, y Allen era conocido por sus fiestas temáticas a bordo de sus yates. Estas reuniones se han establecido como momentos destacados del festival, son sinónimo de opulencia y exclusividad.

Caballos en junio

El Royal Ascot, una de las carreras de caballos más emblemáticas, se lleva a cabo todos los años a unos 50 kilómetros de Londres. Atrae no solo a la familia real británica sino también a multimillonarios de todo el mundo. Este encuentro se distingue por su concurrencia de alto perfil. Pasan por allí propietarios de caballos como los herederos de Chanel, los hermanos Alain y Gerard Wertheimer; Kirsten Rausing heredera de Tetra Pak, y el magnate de la construcción Anthony Bamford. Este evento, que se extiende durante cinco días, reúne aproximadamente a 300.000 asistentes cada año.

El Royal Ascot reúne aproximadamente a 300.000 asistentes cada año. (REUTERS/Toby Melville)

El Royal Ascot no solo es famoso por sus carreras sino también por sus estrictas normas de vestimenta y su proceso de selección exclusivo para acceder al Royal Enclosure. Para ingresar, es necesario cumplir con un riguroso código de vestimenta que prohíbe los tirantes delgados, los moños, entre otras cosas. Además de requerir que los que quieran ingresar sean avalados por dos patrocinadores.

Finanzas en julio

Cada verano la pequeña localidad de Hailey, Idaho, Estados Unidos se transforma en el epicentro de un evento que atrae a algunas de las figuras más destacadas del mundo empresarial. Es gracias a la Conferencia Sun Valley de Allen & Company. Este encuentro, iniciado en 1983 por la firma de inversión boutique liderada por Herbert Allen, es conocido por ser un punto de encuentro de personalidades como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Warren Buffett. La conferencia sobre finanzas ha ganado fama por ser el lugar donde se gestaron importantes negocios, tales como la compra del Washington Post por parte Jeff Bezos en 2013, y el inicio de la adquisición de ABC por Disney en 1995.

Este exclusivo evento, que se realiza en el prestigioso Sun Valley Lodge, ofrece a sus invitados la oportunidad de combinar el ocio con el negocio a través de actividades como golf, senderismo, rafting y partidos de tenis. A pesar de ser un encuentro estrictamente privado, donde incluso la prensa tiene acceso limitado, las instalaciones del resort están abiertas al público cuando no se realiza la conferencia. Aquellos interesados pueden disfrutar de sus comodidades, como la pista de patinaje sobre hielo disponible todo el año, un spa de lujo y una piscina con vistas a las montañas. Los precios de las habitaciones más básicas comienzan en unos 500 dólares ($430.000 pesos aproximadamente) por noche durante el verano boreal y las suites superan los 1.500 dólares (alrededor de $1.300.000 de pesos).

Nevada en agosto

El Burning Man es un festival de arte y música que se lleva a cabo en Nevada, Estados Unidos. Se ha convertido en un imán para algunos de los billonarios más notorios del mundo desde la década de 1990. Figuras tecnológicas como los fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, así como Eric Schmidt, quien fuera CEO de la misma empresa, se cuentan entre sus asistentes regulares. Otros participantes de alto perfil son los fundadores de Facebook, Dustin Moskowitz y Mark Zuckerberg, así como Garrett Camp, cofundador de Uber, y el gestor de fondos de cobertura Ray Dalio.

Muchas de estas personalidades aterrizan en el aeropuerto improvisado de Black Rock City en aviones chárter, se desplazan en coches de arte personalizados y eligen acampar en lujosas instalaciones que incluyen muebles, aire acondicionado y chefs personales, cuyos servicios pueden ascender a las seis cifras.

Mónaco en septiembre

El Monaco Yacht Show es celebrado al finalizar el verano boreal en Monte Carlo. Se destaca como el punto de encuentro para multimillonarios que buscan adquirir lujosos yates. Este evento reúne más de 100 embarcaciones equipadas con comodidades como elevadores, bares, spas, piscinas, gimnasios, jacuzzis y helipuertos. También ofrece accesorios como motos acuáticas y submarinos personales.

El Mónaco Yacht Show reúne más de 100 embarcaciones (REUTERS/Eric Gaillard)

Históricamente el Monaco Yacht Show ha sido la exhibición preferida por personas adineradas, incluidos magnates como Paul Allen, Steve Wynn (empresario estadounidense) y Pier Luigi Loro Piana (empresario italiano). Incluso han mostrado sus propias embarcaciones en el evento. Además de la exhibición de yates, el evento brinda al público general la posibilidad de explorar estas lujosas embarcaciones por un precio de entrada de 600 euros (cerca de $550.000 pesos) al día.

Arte en octubre

La Frieze Art Fair se celebra anualmente en Londres. Es un punto de encuentro crucial para adinerados coleccionistas de arte contemporáneo de todo el mundo y se pueden adquirir obras por millones de dólares. Este evento no solo atrae a coleccionistas individuales sino también al personal que trabaja para ellos. Esto demuestra la amplia gama de interesados en el mercado del arte actual.

Este evento ha visto a coleccionistas de alto perfil como Steve Cohen de Point72, el magnate de diamantes Laurence Graff y Gabrielle Bacon, esposa del legendario inversor de fondos de cobertura Louis Bacon. A pesar de que los detalles específicos de las compras se mantienen en privado, se sabe que las obras de arte vendidas en la feria alcanzan precios de millones de dólares. La feria está abierta al público general con entradas disponibles desde las 46 libras esterlinas (cerca de $50.000 pesos).

París en noviembre

El Bal des Débutantes es un evento en París que es exclusivo y reúne a jóvenes de la alta sociedad y de familias influyentes de todo el mundo. Es un punto de encuentro para la élite global, donde el esplendor y la tradición se dan la mano. A este baile se llega por invitación directa de su fundadora, Ophélie Renouard. Lo hace para esquivar la comercialización de su prestigio. Cada año, aproximadamente 20 jóvenes mujeres son elegidas para participar en un fin de semana lleno de actividades que incluyen sesiones fotográficas, citas con diseñadores de moda y peluquerías, además de lecciones de vals.

Los criterios de selección permanecen bajo la curaduría personal de Renouard, quien escoge a participantes de distintas procedencias y esferas de influencia. Incluye la nobleza europea, descendientes de celebridades de Hollywood y herederas de grandes fortunas. Entre las debutantes de ediciones pasadas se destaca la Princesa Akshita Bhanj Deo, de India. También Ava Phillipe, hija de Reese Witherspoon y Ryan Phillipe.

Año Nuevo en St. Barts

Este año la Isla de San Bartolomé (en el Caribe, al este de Puerto Rico), conocida como St. Barts, no contará con la ostentosa fiesta de Año Nuevo que solía ofrecer el multimillonario ruso Roman Abramovich, sancionado ex propietario del Chelsea FC. La celebración, famosa por sus lujos y la presencia de personalidades de alto perfil, no se llevará a cabo y dejará un vacío en las festividades de la isla caribeña. Como reemplazo aparece la fiesta de Nikki Beach, aunque no cuenta con el mismo nivel de exclusividad y despliegue.

La impactante decisión de Abramovich de cancelar su emblemático evento de Año Nuevo, que anteriormente había contado con actuaciones de estrellas como Beyoncé, se suma a los cambios en los planes de celebración de muchos millonarios. En el pasado figuras de la talla de David Geffen ( productor de cine y teatro), Barry Diller (empresario y ejecutivo de medios de comunicación) y Diane von Furstenberg (diseñadora de moda) han sido vistas disfrutando de sus yates en las aguas de esta isla durante la temporada navideña.