“Si no dedicamos dinero a las familias, no hay futuro”: qué sucedió cuando una provincia italiana invirtió en bebés

Hay un apoyo tangible para familias con tres o más hijos (Imagen ilustrativa Infobae)

En medio de la crisis de natalidad que enfrenta Italia, una región se erige como el faro de la procreación en Europa. Alto Adigio-Tirol del Sur, con su capital en Bolzano, mantiene una tasa de natalidad estable, a contracorriente del declive observado en el resto del país y gran parte del continente, así lo reportó The New York Times. Esta peculiaridad no sólo responde a factores culturales y económicos sino también a una serie de políticas pro familia implementadas por el gobierno local que han demostrado ser eficaces para incentivar el crecimiento de la población.

“Si no invertimos dinero en las familias, no hay futuro para ninguno de nosotros. La familia es un proyecto a largo plazo, así que las políticas también tienen que ser a largo plazo”, expresó Waltraud Deeg, ex consejera provincial y pieza clave en la creación de estas iniciativas. En Alto Adigio el apoyo a las familias se traduce en descuentos y ayudas económicas directas para productos infantiles, servicios de guardería, atención sanitaria, transporte y actividades recreativas, creando un entorno favorable para la crianza de los hijos.

La Universidad de Trento aporta una mirada experta al fenómeno: “La diferencia es que hay una inversión constante, a lo largo de los años, no como la mayoría de las políticas nacionales que se realizan una sola vez”, indicó Agnese Vitali, demógrafa destacada. Esta visión a largo plazo es crucial para entender el éxito de Bolzano en un contexto nacional donde las bonificaciones únicas por nacimiento ofrecidas por el gobierno no han logrado impactar significativamente en la tasa de natalidad.

Alto Adigio-Tirol del Sur, un faro de esperanza en la crisis de natalidad de Europa (Imagen ilustrativa Infobae)

Además de las políticas familiares, Alto Adigio-Tirol del Sur sobresale por su singularidad cultural y económica. Antiguamente bajo dominio austriaco, la región conserva fuertes lazos con su herencia, incluyendo el idioma alemán y tradiciones que difieren del típico estilo de vida italiano. Esta combinación de bienestar económico, con el mayor ingreso per cápita del país, y una firme gestión autonómica en materia fiscal, crea un escenario único que favorece el bienestar de las familias.

Stefano Baldo, ciudadano de Bolzano y padre de seis, testimonia las ventajas de estas políticas: “Es muy conveniente”. Desde descansos por lactancia accesibles para cualquiera de los padres hasta significativas ayudas económicas, que incluyen 200 euros mensuales por hijo menor de tres años y bonos adicionales que totalizan unos 1900 euros (aproximadamente 2000 dólares) provenientes del gobierno nacional. Además, la Tarjeta Familia +, otorga descuentos en alimentos y transporte público a familias con tres o más hijos.

El modelo de Casa Bimbo, inspirado en un programa alemán, refleja otro aspecto innovador de la estrategia de Bolzano para el cuidado infantil. Este sistema permite que educadores certificados transformen sus hogares en guarderías, ofreciendo así una solución adaptable especialmente valorada en áreas rurales.

Bolzano sobresale por su bienestar económico y una gestión autónoma eficiente (Imagen ilustrativa Infobae)

La acogida y satisfacción de las familias hacia esta propuesta es patente en el relato de la vida cotidiana de los Baldo, donde la convivencia, el juego, y la educación de los hijos fluyen respaldados por estas políticas.

La región no solo cuida a sus habitantes más jóvenes, sino que también involucra a los mayores a través del programa “abuelos policías de tráfico”, otro ejemplo de cómo la comunidad se une para garantizar un ambiente seguro y acogedor para el crecimiento de las familias.

La experiencia de Alto Adigio-Tirol del Sur ofrece una valiosa lección sobre cómo las políticas públicas enfocadas en el bienestar familiar y el apoyo a largo plazo pueden contribuir decisivamente a revertir tendencias demográficas adversas. A medida que Italia y otros países europeos buscan soluciones a la disminución de sus tasas de natalidad, el caso de Bolzano emerge como un modelo a considerar, demostrando que la inversión en las familias es una inversión en el futuro.