El Ejército de Israel recuperó un misil balístico iraní que cayó sobre el Mar Muerto: “Irán sabe que esto es una escalada peligrosa”

El Ejército De Israel Muestra Un Misil Balístico Iraní

El ejército israelí mostró este martes una parte de un misil balístico iraní que fue recuperado del Mar Muerto después de que Irán lanzara cientos de proyectiles en su primer ataque directo contra Israel.

Los restos son sólo el 70% de todo el misil, ya que la ojiva y otras secciones fueron destruidas durante la interceptación.

Israel, con la ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Jordania, repelió una enorme salva de misiles y drones iraníes lanzada durante la noche entre el sábado y el domingo pasado.

Militares israelíes muestran un misil balístico iraní que recuperaron del Mar Muerto (REUTERS/Amir Cohen)

El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que además de drones y misiles de mediano alcance, Irán lanzó 110 misiles balísticos hacia Israel, en un ataque sin precedentes que intensificó aún más la tensión en la región.

“Irán sabía que cuando estaba disparando más de 110 misiles balísticos, además de los misiles de crucero, los cohetes y los drones, disparar 110 misiles balísticos es una escalada para la región, es una escalada peligrosa. Si esos misiles balísticos hubieran golpeado a Israel, causaría consecuencias peligrosas para la región”, dijo Hagari.

El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari (REUTERS/Amir Cohen)

Israel dijo que la salva iraní llevaba un total de 60 toneladas de explosivos.

Hagari afirmó que Israel demostró sus capacidades defensivas, pero también tiene capacidades ofensivas, y que una respuesta al ataque de Irán llegaría en el momento y en la forma que Israel elija.

“Responderemos de la forma que elijamos en el momento que elijamos. No sólo tenemos capacidades ofensivas que se demostraron el sábado por la noche. Tenemos muy buenas... Tenemos capacidades ofensivas y sabremos qué hacer, cuándo y cómo hacerlo”, agregó el contraalmirante.

Una maqueta de un misil en Teherán, Irán (REUTERS)

Por su parte, Ei portavoz de las FDI, el teniente coronel Peter Lerner, aseguró que: “Sabes, creo que siempre existe el temor de una escalada, pero no estamos buscando una escalada. Buscamos asegurarnos de que Irán no haga esto. No se nos puede permitir vivir bajo la amenaza de estos ataques misiles balísticos. Eso es inaceptable. Nadie lo aceptaría. A usted no le gustaría estar en esa situación”.

“Por eso, desde que analizamos esta situación, decimos que es una norma que no se puede permitir. Envía un mensaje muy claro de que Irán no volverá a hacer esto. Y no es solo eso, sino también el hecho de que a lo largo de los años Irán ha estado muy activo en nuestra región. El sábado por la noche, entre bastidores, subieron al escenario, junto con sus representantes con Hezbollah, con los Hutíes, con Hamas, y han rodeado a Israel en un anillo de fuego. Eso es inaceptable. No pueden tener éxito en sus diabólicas intenciones”, agregó.

(Con información de Reuters)