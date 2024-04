El día que Sandra Bullock llamó desesperada al 911

Sandra Bullock informó al 911 sobre la presencia del intruso y facilitó la rápida intervención policial

Sandra Bullock la pasó muy mal. Un hombre se metió en su casa. El hecho estremeció a la comunidad de Hollywood, la actriz vivió un momento de pánico cuando Joshua James Corbett, un hombre obsesionado con la actriz, irrumpió en su residencia en Los Ángeles. Bullock fue sorprendida por ruidos inusuales a las 6:30 a.m encontrándose con Corbett dentro de su hogar. La rápida reacción de la actriz fue encerrarse en su habitación y alertar a las autoridades.

El hombre había acechado por varios días antes del incidente los accesos a la casa de Bullock y escribió en una libreta frases que mostraban su obsesión por la actriz. La estrella de Hollywood, alarmada, llamó al 911 y expresó su angustia mientras permanecía escondida. Aquel 14 de julio de 2014, cuando Corbett irrumpió en la casa de la actriz, impactó en la vida de Bullock.

“Alguien entró en mi casa, estoy encerrada en el armario. Tengo una puerta de seguridad en mi cuarto, y estoy encerrada ahora mismo”. Así empezó la llamada número de emergencias que hizo la actriz estadounidense luego de darse cuenta de que un hombre había entrado en su casa.

En una audiencia llevada a cabo en la Corte Superior de Los Ángeles, se reprodujo un audio que capturó el momento exacto en que Sandra Bullock experimentó un episodio de angustia mientras guiaba a la policía a través de su hogar. Joshua Corbett había tocado timbre durante 15 minutos en la entrada de la casa de Bullock. Después escaló el portón de la casa de la actriz y abrió a la fuerza una de las puertas.

La comunicación de Bullock con el 911 fue crucial para coordinar el operativo de seguridad dentro de su residencia. A pesar de haber visto solo a una persona, Bullock informó haber escuchado posibles voces adicionales en la propiedad. “Los oigo”, afirmó Bullock. “Escucho que alguien golpea con fuerza a mi puerta”, agregó. La rápida reacción de las autoridades y la colaboración detallada de la estrella facilitaron la intervención policial y la seguridad de la actriz.

La rápida intervención policial salvó a Sandra Bullock de un acosador (REUTERS/Mario Anzuoni)

El acosador tenía armas

La investigación reveló que Corbett, de 39 años, había escalado el portón y forzado la entrada a la mansión de Bullock. Aunque el intruso no portaba armas al momento del incidente, registros posteriores en su vivienda descubrieron un verdadero arsenal, incluyendo dos fusiles automáticos y una ametralladora.

Además el detenido tenía una carta de dos páginas en la que declaraba su amor hacia Bullock y que revelaba una obsesión perturbadora. La carta tenía palabras inquietantes, como el momento en que Corbett afirma: “Podías haberme tenido hoy, sin embargo, escogiste a otras personas sobre mí” y además decía: “Estaré a tu alrededor, como ya sabes”, estas frases manifestaban una vigilancia constante hacia la actriz.

Además de la carta, los oficiales de policía descubrieron una libreta espiral con 25 páginas llenas de escritos sobre la vida de Sandra Bullock y lo que el acosador consideraba una relación con ella. Esta libreta mostraba cuán lejos iba la idolatría y la fantasía de un vínculo amoroso de Corbett hacia la actriz, firmada con las palabras: “Siempre y para siempre, con amor, tu esposo”.

El acosador se suicidó

Corbett fue sentenciado a una pena de cinco años en libertad condicional, a diez años de alejamiento de Sandra Bullock y a recibir tratamiento en un centro de salud mental.

En 2018 Joshua James Corbett se suicidó después de haberse atrincherado durante varias horas en su hogar. Este suceso fue después de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. La Policía de Los Ángeles intervino en su residencia bajo la sospecha de que Joshua había infringido los términos de su libertad condicional y había emitido amenazas contra la policía.

Joshua James Corbett durante el juicio por el acoso a la estrella

Bullock afectada por lo que pasó

En 2021 la actriz habló sobre lo que sucedió en 2014 en una entrevista con Red Table Talk, un programa de entrevistas y compartió la experiencia angustiante que vivió en su hogar. En la entrevista resaltó cómo la ausencia de su hijo Louis esa noche en particular cambió significativamente el curso de los hechos. La actriz expuso cómo la decisión de permitir que su niñera llevara a su hijo Louis a pasar la noche en otro lugar, específicamente en un apartamento cercano, fue un factor decisivo que le cambió la vida.

Además Sandra reveló que padeció de trastorno de estrés postraumático y que deseaba evitar transferir su temor y elevada ansiedad a su hijo. Por esta razón, decidió iniciar un tratamiento de desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Este método, según los expertos, integra la terapia de exposición con movimientos oculares dirigidos, facilitando el procesamiento de los recuerdos traumáticos y modifican la reacción ante estos.

El apoyo de sus hijos, Louis, de 11 años, y Laila, de 8, fue fundamental para su mejoría. “Me hicieron entender que si no me recuperaba en ese instante, no iba a estar presente para vivir los instantes que deseo experimentar”, concluyó.