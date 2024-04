Israel pidió al Consejo de Seguridad de la ONU todas las sanciones posibles contra el régimen de Irán tras el ataque

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan (REUTERS/ARCHIVO)

El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, pidió este domingo al Consejo de Seguridad que imponga “todas las sanciones posibles” a Irán, tras el ataque sin precedentes con drones y misiles que lanzó contra territorio israelí.

“El Consejo debe actuar”, aseguró Erdan en una reunión de urgencia del Consejo, al exigir en particular que “se impongan todas las sanciones posibles a Irán antes de que sea demasiado tarde”.

En particular, el funcionario israelí se refirió al mecanismo de “retroceso” que permite a los miembros del acuerdo nuclear iraní de 2015, que Estados Unidos abandonó en 2018, reimponer sanciones internacionales contra Teherán, retiradas a cambio de su compromiso de no llevar a cabo actividades nucleares con fines militares.

“Tenemos una responsabilidad colectiva en tanto que miembros del Consejo de Seguridad de que Irán respete las resoluciones del Consejo y cesar sus violaciones de la Carta” de la ONU, subrayó de su lado el embajador adjunto estadounidense, Robert Wood.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discutió este domingo el ataque perpetrado por el régimen de Irán a Israel (EFE/ARCHIVO)

Durante su intervención, Erdan dijo también que “este ataque cruzó todas las líneas rojas e Israel se reserva el derecho legal a responder. No somos la rana en el agua hirviendo: somos una nación de leones. Tras este ataque masivo y directo contra Israel el mundo entero, no solo Israel, no pueden quedarse de brazos cruzados”.

“Tras semejante ataque masivo contra Israel, el mundo entero, y menos todavía Israel, no puede quedarse de brazos cruzados. Defendemos nuestro futuro”, proclamó Erdan, que dio las gracias expresamente a Estados Unidos por su apoyo.

Así mismo, Erdan insistió en la necesidad de una contundente reacción internacional.

“Necesitamos un mundo liderado por Churchills, no por Chamberlains”, sentenció en referencia a los primeros ministros británicos Neville Chamberlain, denunciado por el apaciguamiento del régimen nazi, y Winston Churchill, que dirigió el Reino Unido en la guerra contra la Alemania de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

“Basta de alfombras rojas aquí en la ONU. Basta de apaciguamiento. Hoy el Consejo debe actuar, condenar a Irán por su terror, activar el mecanismo de marcha atrás y recuperar las sanciones incapacitantes”, añadió. Esta respuesta “no es por Israel, ni por la región, sino por el mundo”. “Paren a Irán hoy”, reclamó Erdan.

No más guerras

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió sobre una posible profundización del conflicto en Oriente Medio.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Ni la región ni el mundo pueden permitirse más guerras”, clamó Guterres. “Oriente Medio está al borde del abismo”, dijo al Consejo de Seguridad.

“Los pueblos de la región se enfrentan a un peligro real de conflicto generalizado y devastador. Este es un momento para la desescalada y la distensión. Es el momento de mostrar la máxima moderación”, insistió a las partes.

Guterres volvió a pedir un “alto el fuego inmediato” en Gaza y la liberación de los rehenes tomados por Hamás durante su ataque contra Israel del 7 de octubre.

El ataque iraní se produjo más de seis meses después del inicio de la ofensiva liderada por Israel en la Franja de Gaza contra el grupo palestino Hamás, apoyado por Irán.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)