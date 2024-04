Tensión en Medio Oriente: la cobertura de la prensa internacional de los ataques de Irán contra Israel

La prensa internacional informa minuto a minuto lo ocurrido tras los ataques de Irán contra Israel

La prensa internacional se hizo eco de los ataques perpetrados por el régimen de Irán contra territorio israelí que, una vez más, amenazan con una escalada de tensiones en Medio Oriente.

La República Islámica ya lanzó decenas de drones de ataque y misiles balísticos desde su territorio en al menos tres oleadas que se dirigen hacia territorio de Israel. Ante esta situación, las autoridades israelíes activaron sus defensas antiaéreas y su aviación para intentar interceptar los ataques persas.

Medios israelíes estiman que los drones lleguen al espacio aéreo israelí sobre las 2.00-3.00 horas y de que el objetivo de las Fuerzas Armadas israelíes es derribarlos antes de que lleguen a entrar en su espacio aéreo.

Sin embargo, un funcionario de Defensa aseguró a la radio del Ejército israelí que más de 100 drones iraníes ya han sido interceptados fuera del espacio aéreo por Estados Unidos y Reino Unido, principales aliados de Israel.

Un sistema antimisiles opera después de que Irán lanzara drones y misiles hacia Israel, visto desde Ashkelon, Israel (REUTERS/Amir Cohen)

Cobertura de la prensa internacional

En su portada, el diario israelí The Jerusalem Post fijó durante un par de horas una imagen con el título: “Israel bajo ataque”. Luego la modificó con una foto de los primeros misiles interceptados por el sistema de defensa antiaérea Cúpula de Hierro.

Times of Israel, en tanto, ofrece un seguimiento minuto a minuto en su portada.

The Jerusalem Post (Israel)

The Times of Israel (Israel)

“Irán lanza un ataque de represalia contra territorio israelí, según ambas naciones”, titula The New York Times, mientras que The Washington Post informa en primera plana el derribo de algunos drones iraníes por parte de Estados Unidos.

The New York Times (EEUU)

The Washington Post (EEUU)

El medio británico The Sunday Times también refleja en su portada el apoyo del Reino Unido a Israel al informar del despegue de aviones de la RAF mientras continúan los disparos de Irán hacia Israel.

“Irán ha lanzado más de 100 drones en un ataque contra Israel”, titula The Guardian.

The Sunday Times (Reino Unido)

The Guardian (Reino Unido)

“Irán toma represalias por el bombardeo de su consulado en Damasco con un ataque con drones y misiles contra Israel y anuncia que el ‘asunto’ ya está ‘cerrado’”, reporta el diario francés Le Monde.

Le Monde (Francia)

En esa línea aborda la cobertura Al Arabiya: “Irán dispara misiles balísticos contra Israel en respuesta al ataque al consulado sirio”.

El País (España)

Al Arabiya

El País de España, por su parte, abre su portada bajo el título: “Irán ataca Israel con misiles y drones”.