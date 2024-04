BlackRock alcanzó un récord de 10,5 billones de dólares en activos bajo gestión impulsado por el mercado de valores y Bitcoin

El logotipo de la empresa y la información comercial de BlackRock se muestran en una pantalla en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en Nueva York, EE.UU. REUTERS/Brendan McDermid/Foto de archivo

BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, ha establecido un nuevo récord al lograr que los activos bajo su administración alcancen los 10,5 billones de dólares. Este notable hito se sustenta en el robusto desempeño de los mercados de valores y el extraordinario éxito de su nuevo fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoins al contado, el cual ha sido partícipe de un crecimiento récord del patrimonio. En el primer trimestre de este año fiscal, BlackRock no solo ha manifestado un incremento del 36 por ciento en sus ingresos netos, elevándolos a 1.570 millones de dólares (unos 1.570 millones de euros), sino que también ha reportado un crecimiento de 11 por ciento en sus ingresos, los cuales ascienden a 4.700 millones de dólares (cerca de 4.700 millones de euros).

Los analistas evidencian un interés particular en la capacidad de BlackRock para atraer activos, especialmente en un contexto en el que la compañía ha superado las expectativas de los expertos con ingresos netos ajustados de 1.470 millones de dólares (alrededor de 1.470 millones de euros). No obstante, a pesar de estos impresionantes resultados financieros, la empresa no cumplió con las previsiones de entradas netas, logrando captar 57.000 millones de dólares (aproximadamente 57.000 millones de euros), lo cual estuvo por debajo de las expectativas debido principalmente a retiros de 19.000 millones de dólares (unos 19.000 millones de euros) en productos de gestión de efectivo.

El CEO de BlackRock, Larry Fink, destacó el extenso abanico de oportunidades que se presentan para la compañía: “Vemos un potencial de crecimiento significativo en infraestructura, tecnología, jubilación y soluciones de cartera completa”. Este optimismo se refleja en la diversificación de sus productos y la búsqueda por encarar nuevos mercados, como el de las criptomonedas, donde su ETF de bitcoins al contado ha marcado un precedente al sumar 18.700 millones de dólares (alrededor de 18.700 millones de euros) en activos, después de alcanzar rápidamente los 10.000 millones de dólares (cerca de 10.000 millones de euros) en un tiempo récord.

Los ETF de Bitcoin, respaldados por gestoras globales como BlackRock, VanEck e Invesco, brindan una estructura ampliamente utilizada en diversos activos a nivel mundial, facilitando la adquisición, venta y conservación de Bitcoins

Dentro de los flujos hacia los ETF durante el trimestre, BlackRock logró captar 67.000 millones de dólares (equivalentes a unos 67000 millones de euros), destacándose principalmente por el interés en fondos de renta variable y renta fija. Específicamente, los fondos de renta fija atrajeron 42.000 millones de dólares (aproximadamente 42.000 millones de euros), y los fondos de acciones, 18.000 millones de dólares (cerca de 18.000 millones de euros). Este movimiento se produce en un contexto donde la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene las tasas de interés en un máximo de 23 años, afectando la demanda por ciertos productos financieros.

Además, los ingresos por tecnología de BlackRock han tenido un aumento anual significativo, situándose en 377 mil millones de dólares (alrededor de 377.000 millones de euros), lo que representa un alza de 37 mil millones de dólares respecto al año anterior. Este segmento es especialmente valorado por los inversores por su menor correlación con las fluctuaciones del mercado. Por otro lado, el margen operativo de la compañía se ha visto mejorado, llegando al 35,8 por ciento, lo cual supera las expectativas de los analistas.

Finalmente, es relevante mencionar que, a pesar de los anunciados recortes de empleo en enero como medida para controlar costes, las acciones de BlackRock han experimentado un alza aproximada de 2,6 por ciento en las operaciones previas al mercado. Los analistas proyectan que el precio de las acciones de la firma podría experimentar un leve descenso en 2024, después de un impresionante cuarto trimestre durante el cual se apreciaron más de un 25 por ciento.