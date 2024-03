Zelensky aseguró que sin ayuda estadounidense, las fuerzas ucranianas tendrán que ceder más terreno a Rusia

Sobre la respuesta de Joe Biden al bloqueo en el Congreso, Zelensky opinó que el presidente de EEUU “es cauteloso ante un ataque nuclear por parte de Rusia" (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

Las tropas ucranianas están a la defensiva en el campo de batalla, enfrentando escasez de suministros de artillería, con la ayuda estadounidense retenida en el Congreso y la Unión Europea no entregando a tiempo las municiones que había prometido anteriormente.

“Si no hay apoyo de Estados Unidos, significa que no tenemos defensa aérea, ni misiles Patriot, ni bloqueadores para la guerra electrónica, ni proyectiles de artillería de 155 milímetros”, dijo el presidente ucraniano Volodimir Zelensky durante una entrevista con The Washington Post. “Significa que retrocederemos, retrocederemos, paso a paso, en pequeños pasos”.

El ejército ucraniano dijo que su máximo comandante, Oleksander Syrskyi, había hablado con el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Charles Brown, sobre cuestiones del campo de batalla. Un relato de la conversación, en Telegram, dijo que Syrskyi discutió “la cuestión de la ayuda vital de Estados Unidos a Ucrania”, incluido el fortalecimiento de las defensas contra los ataques aéreos rusos y la construcción de fortificaciones.

“Si necesitas 8.000 municiones al día para defender la línea del frente, pero solo tienes, por ejemplo, 2.000, tienes que hacer menos”, explicó Zelensky al Post. “¿Cómo? Por supuesto, para retroceder. Acorta la línea del frente. Si se corta, los rusos podrían ir a las grandes ciudades”.

“Estamos tratando de encontrar alguna manera de no retroceder”, dijo, a la vez que reconoció que “si no se dan pasos para preparar otra contraofensiva, Rusia los dará. Eso es lo que aprendimos en esta guerra: si no lo haces, Rusia lo hará”.

Cuando el periodista del Post, David Ignatius, le preguntó si Ucrania se estaba quedando sin interceptores y otras armas de defensa aérea para proteger sus ciudades e infraestructura, el mandatario respondió: “Eso es cierto. No quiero que Rusia sepa cuántos misiles de defensa aérea tenemos, pero básicamente tienes razón. Sin el apoyo del Congreso, tendremos un gran déficit de misiles. Este es el problema. Estamos aumentando nuestros propios sistemas de defensa aérea, pero no es suficiente”.

“Si no hay defensa aérea para proteger nuestro sistema energético y los rusos lo atacan, mi pregunta es: ¿Por qué no podemos responderles? Su sociedad tiene que aprender a vivir sin gasolina, sin diésel, sin electricidad. … Es justo”, advirtió.

“Los misiles ATACM-300, esa es la respuesta”, señaló acerca de las armas que Ucrania más deseaba obtener de Estados Unidos. “Cuando Rusia sepa que podemos destruir estos aviones, no atacará desde Crimea. Es como con la flota marítima. Los expulsamos de nuestras aguas territoriales. Ahora los expulsaremos de los aeropuertos de Crimea”.

Sobre la respuesta de Joe Biden al bloqueo en el Congreso, Zelensky opinó que el presidente de EEUU “es cauteloso ante un ataque nuclear por parte de Rusia. (Putin) Está loco. No hay nadie en el mundo que pueda decirte al 100% lo que hará. Por eso Biden es cauteloso”.

Zelensky dijo el jueves al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que era vital que el Congreso aprobara rápidamente un nuevo paquete de ayuda militar para Kiev con el fin de mantener la unidad internacional en el conflicto con Rusia.

El republicano Mike Johnson ha retrasado durante meses un proyecto de ley que proporcionaría 60.000 millones de dólares en ayuda militar y financiera a Ucrania.

“La rápida aprobación de la ayuda estadounidense a Ucrania por parte del Congreso es vital. Reconocemos que hay diferentes puntos de vista en la Cámara de Representantes sobre cómo proceder, pero la clave es mantener la cuestión de la ayuda a Ucrania como un factor unificador”, dijo Zelenskiy en X.

En su discurso nocturno en video, Zelensky aseguró que le dijo a Johnson que los ataques rusos contra ciudades ucranianas estaban “intensificándose y sólo pueden detenerse con la fuerza física de nuestra defensa”.

“Y es muy importante que el Congreso mantenga su liderazgo para que la defensa de la libertad siga siendo una idea que une, dentro de nuestros países y en una mayoría en el mundo”, agregó el ucraniano.

El viernes pasado, Rusia llevó a cabo su mayor ataque aéreo contra el sistema energético de Ucrania desde su invasión en febrero de 2022, dañando unidades de energía en una importante presa y provocando apagones a más de un millón de personas.

Moscú ha descrito sus recientes ataques como parte de una serie de ofensivas de “venganza” en respuesta a los ataques ucranianos a regiones rusas. Rusia ha aumentado su uso de misiles balísticos más difíciles de detener. Niega haber atacado a civiles, aunque muchos han muerto en sus ataques.

