Israel interceptó un cargamento de armas iraníes que iban de contrabando a Cisjordania para perpetrar atentados terroristas

Israel interceptó un cargamento de armas iraníes con destino a Cisjordania

Las Fuerzas Armadas israelíes interceptaron un cargamento de armas de la Guardia Revolucionaria iraní que iba a ser introducido de contrabando en Cisjordania.

“Este descubrimiento pone de manifiesto la amenaza que suponen Irán y sus títeres y la necesidad de que las fuerzas de seguridad israelíes se mantengan vigilantes y adopten medidas proactivas frente a tales intentos de desestabilización”, señalaron las Fuerzas Armadas israelíes y el servicio de inteligencia Shin Bet en un comunicado.

En el cargamento había armamento sofisticado, como cohetes, explosivos, minas y lanzagranadas. También se han interceptado 50 pistolas y 33 fusiles M4, 25 granadas de mano y trece proyectiles anticarro.

Las autoridades israelíes aseguraron que había varios palestinos implicados preparando “atentados terroristas contra objetivos israelíes” que ya han sido detenidos. Entre ellos está Munir Makdad, vecino de Ein al Hilwe, en Líbano, quien trabajaba desde hace años para el grupo terrorista libanés Hezbollah y la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

Las autoridades israelíes aseguran que Makdad trataba de reclutar a palestinos en Cisjordania para “cometer atentados, traficar con armas iraníes lograr financiación para estas actividades”.

Israel señaló que Irán intentaba ingresar el armamento a Cisjordania para perpetrar atentados terroristas (Nasser Ishtayeh/SOPA Images via / DPA)

En la operación estarían implicados además miembros de la sección de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria iraní que dirige Yavad Yafari, con un historial de mando de fuerzas iraníes en Siria.

La información fue obtenida por el servicio de inteligencia y por el Ejército de Israel al interrogar a presos palestinos sospechosos de planear “ataques terroristas”.

Como parte de la operación, el Shin Bet se incautó de gran cantidad de “arma avanzadas” y prometió seguir “tomando medidas activas en todo momento para monitorizar y frustrar cualquier actividad que ponga en peligro la seguridad del Estado de Israel y sus ciudadanos”.

En los últimos años han proliferado nuevas milicias armadas en Cisjordania, aglutinando a jóvenes de todas las facciones palestinas, que han intensificado los ataques contra tropas israelíes y colonos; con armas y financiación que Israel atribuye a Irán, mediante Hamas y la Yihad Islámica.

Por su parte, la incautación de este arsenal se da en medio de la guerra en la Franja de Gaza tras los ataques terroristas del pasado mes de octubre perpetrados por Hamas, grupo extremista palestino respaldado militar y financiero por el régimen de Irán, al igual que Hezbollah en Líbano.

El pasado mes de febrero el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, advirtió que Teherán ha acelerado sus envíos de armas a Hezbollah a través de Siria desde que comenzó la guerra en Gaza.

Desde el inicio de la operación militar israelí en el enclave palestino, el grupo terrorista libanés comenzó una serie de ataques en apoyo a los extremistas de Hamas.

La Guardia Revolucionaria de Irán colabora financiera y militarmente con los grupos terroristas Hamas y Hezbollah (West Asia News Agency/Handout vía REUTERS)

Katz, en una carta enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo también que Israel tiene un “derecho inherente a defender su territorio y a sus ciudadanos”.

Remarcó, además, que Teherán comete “graves violaciones” de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como violaciones de las resoluciones 2231 y 1540.

“En los últimos meses, mientras Israel está inmerso en un conflicto armado en numerosos frentes, Irán está acelerando el ritmo de sus transferencias de armas a Hezbollah. Irán lo está haciendo por tierra, utilizando la porosa frontera sirio-libanesa, así como por aire y mar, en violación de la RCSNU 1701″, afirmó el ministro.

Según Katz, los envíos incluyen componentes para sistemas de defensa antiaérea, aviones no tripulados (incluidos el Shahed-101 y el Shahed-136) y varios misiles diferentes (entre ellos el Mini-Ababil y el interceptor antiaéreo 358).

“Irán es la cabeza de la serpiente. No seremos pacientes mucho más tiempo para una solución diplomática en el norte. Si la dramática información de inteligencia que revelamos al Consejo de Seguridad no produce cambios, no dudaremos en actuar”, escribió el mes pasado en sus redes sociales.

(Con información de Europa Press y EFE)