El máximo líder militar de Hamas en Gaza lleva seis días sin contacto con los negociadores y sospechan que quiere bloquear el alto el fuego

El líder de Hamas en Gaza Yahya Sinwar, (Europa Press/Contacto/Yousef Masoud)

El camino para lograr una tregua en Gaza antes del inicio de Ramadán sigue encontrando obstáculos mientras este lunes continuaban en El Cairo los esfuerzos de los mediadores de Qatar, Egipto y Estados Unidos.

El principal problema es que, desde hace al menos una semana, los negociadores egipcios y qataríes no logran ponerse en contacto con el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, cuyo visto bueno al acuerdo es fundamental para su implementación, informó el Wall Street Journal.

Por esa razón, un funcionario anónimo de Hamas adelantó al diario estadounidense que parece improbable que se alcance antes del inicio previsto del Ramadán, el 10 de marzo, y que, en cambio, podría concretarse el primer fin de semana del mes sagrado musulmán.

Se cree que Sinwar, presunto artífice de los atentados del 7 de octubre, está escondido en la madriguera de túneles que hay bajo Khan Younis, la ciudad del sur de Gaza donde nació en 1962. Funcionarios estadounidenses dijeron que coinciden con la evaluación israelí de que Sinwar se esconde en algún lugar bajo su ciudad natal y se ha rodeado de rehenes, una póliza de seguro definitiva.

El último mensaje enviado por Sinwar a la dirección política de Hamas en Qatar decía que no había que apresurarse a conseguir un acuerdo sobre los rehenes, según personas familiarizadas con las conversaciones. Afirmaron que Sinwar esperaba que una incursión israelí en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, durante el Ramadán empujara a los palestinos que viven en Israel y Cisjordania a levantarse contra Israel.

Se cree que Sinwar, presunto artífice de los atentados del 7 de octubre, está escondido en la madriguera de túneles que hay bajo Khan Younis (EFE/ Pablo Duer)

Israel también cree ahora que Sinwar puede preferir que las tensiones aumenten durante el Ramadán en lugar de lograr una pausa en los combates, según un funcionario israelí citado por el WSJ.

Funcionarios anónimos citados por medios israelíes como el Canal 12 e Ynet dijeron que Jerusalén sospecha que Sinwar no tiene intención de llegar a un acuerdo en los próximos días y espera una escalada de violencia durante el Ramadán.

En tal caso, Israel teme una escalada no sólo a lo largo de sus fronteras con Gaza y Líbano, sino también en Cisjordania, donde las tensiones son elevadas, así como en Jerusalén, donde se temen enfrentamientos por el Monte del Templo y el acceso al lugar sagrado.

Israel ha aceptado el marco de un acuerdo negociado a finales del mes pasado en París por mediadores estadounidenses, qataríes y egipcios, según informaron funcionarios israelíes y estadounidenses. Dicho marco incluye una pausa de seis semanas en los combates y una mayor afluencia de ayuda a Gaza, pero Hamas aún no ha dado una respuesta detallada.

Israel no envió ayer un equipo negociador a El Cairo tras recibir una respuesta insatisfactoria de Hamas sobre el último marco para un acuerdo sobre la liberación de rehenes.

Humo tras una ofensiva israelí en Khan Younis (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

La organización terrorista con base en Gaza se negó a atender la exigencia de Jerusalén de proporcionar una lista de rehenes vivos y de fijar cuántos prisioneros de seguridad palestinos debe liberar Israel por cada rehén liberado, según un funcionario israelí.

Israel dio a Hamas un plazo hasta el Ramadán para devolver a los rehenes retenidos en Gaza o enfrentarse a una ofensiva terrestre en Rafah, en la frontera egipcia, donde más de un millón de gazatíes desplazados buscan refugio. El Ramadán, que comienza este año en torno al 10 de marzo, ha sido en los últimos años un foco de violencia en Israel y los territorios palestinos.

Objetivo de Israel

La operación israelí en Gaza no podrá concluir hasta que Sinwar sea capturado, asesinado o deje de estar en condiciones de dirigir la organización, según han declarado en entrevistas funcionarios y ex funcionarios israelíes. Subrayando la necesidad de eliminar al líder terrorista, y el grado en que la guerra depende del éxito de esa misión, el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en una reunión de su facción del partido Likud a principios de este mes: “Mataremos a los dirigentes de Hamas. No debemos terminar la guerra antes de eso”.

Pero localizar a Sinwar puede no ser tan difícil, táctica o políticamente, como montar una operación militar para neutralizarlo sin matar o herir a muchos de los rehenes que se cree que están cerca, según funcionarios de inteligencia y seguridad israelíes, estadounidenses y de otros países occidentales que describieron la difícil búsqueda del hombre más buscado de Israel. Muchos de ellos hablaron bajo condición de anonimato para discutir información y operaciones sensibles.

“No se trata de localizarlo, sino de hacer algo” sin arriesgar la vida de los rehenes, dijo un alto funcionario israelí.