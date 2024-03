El Parlamento Europeo acusó a Putin de asesinar al opositor Alexei Navalny y exigió una investigación transparente

El Parlamento Europeo acusó a Vladimir Putin de asesinar al opositor Alexei Navalny y exigió una investigación transparente (REUTERS)

El Parlamento Europeo aprobó este jueves una declaración en la que manifiesta su “enérgico” rechazo al “asesinato” del opositor ruso Alexei Navalny por parte del presidente Vladimir Putin.

“El Gobierno ruso y Vladimir Putin cargan personalmente con la responsabilidad penal y política del asesinato de su opositor más destacado, Alexei Navalny”, quien cumplía una condena “infundada y de motivación política” en una cárcel del Círculo Polar Ártico, se lee en el texto que obtuvo el respaldo de 506 miembros de la Eurocámara, con sólo 9 votos en contra y 32 abstenciones. A continuación, se exige una investigación internacional “independiente y transparente” sobre las circunstancias exactas de la inusual muerte del activista, que permitan “garantizar la rendición de cuentas y la justicia” en este caso.

También, los eurodiputados instaron a las autoridades rusas a que permitan a los familiares del activista celebrar este viernes su funeral en una iglesia del distrito moscovita de Marino, al sureste de Moscú. Este episodio llegará después de semanas de lucha de su madre, Lyudmila Navalnaya, por conseguir la tenencia del cuerpo y el permiso para velarlo en público, junto a sus seguidores y allegados.

Los Parlamentarios señalaron que Navalny cumplía una condena “infundada y de motivación política” en una cárcel del Círculo Polar Ártico (AP)

No sabemos si el funeral será “pacífico” o si la policía irrumpirá y arrestará “a quienes acudan a dar el último adiós”, dijeron sus familiares, quienes temen que las escenas del pasado 16 de febrero, en monumentos y plazas de todo el país, con seguidores homenajeando y reclamando por la muerte del activista, se repitan en las próximas horas.

Por último, el escrito extiende su “más sentido pésame” a la familia y los colegas de Navalny, especialmente a su esposa Yulia Navalnaya, a quien le manifestaron su “pleno apoyo” en su determinación por continuar la labor de su pareja, y se insta al retiro “inmediato e incondicional” de todos los cargos “arbitrarios” contra otros presos políticos y detenidos injustamente.

El pronunciamiento del Parlamento se sumó a la de otros líderes de la comunidad europea, como el presidente francés, Emmanuel Macron; el estadounidense, Joe Biden; el canciller alemán, Olaf Scholz; y la propia presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, quienes al conocerse la noticia, no tardaron en apuntar contra el Kremlin.

La comunidad internacional no tardó en cargar contra Vladimir Putin por la muerte del activista (REUTERS)

“Lo que le ha ocurrido a Navalny es una prueba más de la brutalidad de Putin, nadie debe dejarse engañar, Putin es responsable de la muerte de Navalny”, sostuvo Biden mientras Macron exigió “explicaciones sin demora” por parte de Rusia.

Por su parte, Yulia agradeció la iniciativa de los parlamentarios pero les advirtió que este tipo de acciones no tiene efecto sobre Putin, que logra continuar con su autoritarismo de todas formas.

“Si realmente quieren derrocar a Putin, tienen que ser innovadores y dejar de ser aburridos. No pueden hacerle daño con otra resolución u otro paquete de sanciones que no se diferencia en nada de los anteriores, o pensando que es alguien que tiene principios morales. No estamos dirigiéndonos a un político sino a un monstruo”, expresó la viuda durante su discurso.

Yulia Navalnaya advirtió que "no estamos dirigiéndonos a un político sino a un monstruo" al referirse a Putin (REUTERS)

“Le hicieron pasar hambre en una celda minúscula, aislado del mundo exterior, sin visitas, llamadas ni cartas”, ejemplificó en ese sentido.

(Con información de EFE)