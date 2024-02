El Ejército de Israel llegó hasta la “Habitación 6″, el escondite subterráneo del líder de Hamas

Yahya Sinwar, el jefe de Hamás en Gaza, en un túnel (Photo by Israeli Army / AFP)

Las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) continúan intensificándose en el territorio palestino con el objetivo de localizar al líder de Hamas, Yahya Sinwar. Según informaciones militares, Sinwar había anticipado conducir sus operaciones desde una base subterránea fortificada conocida como “Room 6″ (Habitación 6).

Este lugar, diseñado específicamente para soportar estancias prolongadas y resistir asedios, estaba completamente equipado con personal militar, líneas de comunicación y sistemas de seguridad. No obstante, un movimiento estratégico sorpresivo de las IDF obligó a Sinwar a abandonar precipitadamente esta ubicación.

Las autoridades de seguridad israelíes han señalado que Sinwar, caracterizado por su habilidad para adaptarse rápidamente a los cambios de escenario y su desconfianza hacia aquellos a su alrededor, ha tenido que modificar su comportamiento. La perspicacia con que ha manejado anteriormente sus estrategias se ve ahora desafiada por la presión creciente de las operaciones militares israelíes que lo obligan a moverse constantemente a través de la red de túneles subterráneos en la Ciudad de Gaza y sus alrededores.

La construcción de estos túneles, según revelan las fuentes militares, no fue una tarea menor. Están diseñados no solo para facilitar el movimiento sin ser detectados, sino también para albergar y proteger a figuras clave en situaciones extremas. El descubrimiento de “Room 6″ por parte de las IDF reveló un complejo subterráneo excepcionalmente profundo y bien equipado. No era simplemente un lugar de paso, sino un centro de mando dotado de habitaciones, guardias de seguridad y una red de comunicaciones, todo diseñado para engañar y confundir a las fuerzas de inteligencia de Israel.

El abandono apresurado de Sinwar de sus ubicaciones planificadas ha sido interpretado como un signo de la creciente presión a la que se ve sometido. La evidencia dejada atrás, incluyendo dinero y documentos importantes, sugiere no solo una salida repentina, sino también la posibilidad de que la estrategia de movilidad constante de Sinwar esté alcanzando sus límites.

La presión sobre Sinwar y otros líderes de Hamas se intensifica aún más con las acciones bélicas de las IDF sobre y bajo el terreno, especialmente en el área de Khan Yunis y con la prospectiva de operaciones en Rafah. Estas maniobras buscan no solo localizar a Sinwar, sino también restringir sus opciones de movimiento y refugio, aumentando así la posibilidad de errores por parte del líder de Hamas y su equipo de seguridad.

Las operaciones constantes en la Franja de Gaza por parte de las IDF, sin dar tregua alguna, revelan una estrategia de presión diseñada para aprovechar la naturaleza suspicaz de Sinwar. La búsqueda en los túneles, aunque lenta, continúa progresando, limitando los espacios seguros para Sinwar y los miembros de Hamas.