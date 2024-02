Reportan avances en las negociaciones para la liberación de los rehenes israelíes

Soldados israelíes operan en la Franja de Gaza en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, en esta imagen sin fecha difundida el 24 de febrero de 2024. Fuerzas de Defensa de Israel/Handout via REUTERS

Las negociaciones entabladas el viernes en París para impulsar una tregua en la Franja de Gaza han logrado “avances”, informaron este sábado medios israelíes, que apuntan que el gabinete de guerra de Israel se reunirá hoy o mañana para discutir el asunto.

Según el periódico israelí Walla, que cita dos fuentes familiares con las negociaciones, la reunión de ayer en la capital francesa, en la que participaron los representantes de Israel, Egipto y Qatar, concluyó con una nueva propuesta de Washington “que podría permitir avanzar hacia negociaciones detalladas para un acuerdo”, aunque el diario no ofreció detalles sobre el mismo.

”Se logró un progreso significativo”, publicó por su parte hoy el diario israelí en lengua inglesa Haaretz, de acuerdo con fuentes conocedoras de la reunión, en la que participaron el director del Mossad, David Barnea; el jefe del servicio de la inteligencia interior (Shin Bet), Ronen Bar, y representantes del Ejército, según Walla.

Entre los detalles que quedan por discutir, detalló este medio, está el número y la identidad de los presos palestinos que serán liberados por rehenes israelíes como parte del acuerdo.

Varias personas reaccionan mientras amigos, familiares y simpatizantes de los rehenes secuestrados durante el mortífero ataque del 7 de octubre contra Israel perpetrado por el grupo terrorista palestino Hamas, comparten una comida alrededor de una larga mesa de Shabat, que forma parte de una instalación artística interactiva en la Plaza de los Rehenes, en medio del actual conflicto en Gaza entre Israel y Hamas, en Tel Aviv, Israel, 23 de febrero de 2024. REUTERS/Dylan Martinez

De acuerdo con Haaretz, “todas las partes están demostrando flexibilidad” y un acuerdo puede ser alcanzado antes del ramadán.

Ya el jueves, fuentes palestinas desde El Cairo detallaron a EFE que podría alcanzarse en los próximos días un cese de las hostilidades en la Franja, ya que el grupo terrorista Hamas estaría dispuesto a ciertas “concesiones”.

Los islamistas estarían dispuestos a seis semanas de tregua temporal siempre que “las conversaciones para un alto al fuego permanente” comiencen inmediatamente después, detalló ese día el líder de Hamas, Mousa Abu Marzouk, en una entrevista con la emisora egipcia Al Ghad.

En las negociaciones también participaron el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; el jefe de inteligencia egipcio, Abbas Kamel, y el jefe de la CIA, Bill Burns.

Previo a dicho encuentro multilateral, el asesor de la Casa Blanca para Medio Oriente y quien encabeza las negociaciones sobre rehenes, Brett McGurk, visitó El Cairo y se reunió el jueves con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien recordó que Israel prevé la “continuación de intensas operaciones terrestres” en la Franja.

El Ministro de Defensa, Yoav Gallant, visita la Franja de Gaza y realiza una evaluación de la situación operativa en Khan Younis con tropas de combate y comandantes de las FDI. Europa Press/Contacto/Ariel Hermoni/Israel Mod/Archivo

Por su parte, uno de los ministros del gabinete de guerra, Benny Gantz, advirtió ese día que si no se logra un acuerdo con Hamas, Israel invadirá la ciudad de Rafah en marzo, mes en el que comienza el ramadán.

No dejaremos “piedra sin remover” en el esfuerzo por liberar a los secuestrados el 7 de octubre, dijo Gantz durante una rueda de prensa en la sede del Ejército en Tel Aviv, donde también confirmó “señales iniciales que indican la posibilidad de avanzar” hacia una tregua.

Israel advirtió ante la ONU que el régimen de Irán aceleró el envío de armas al grupo terrorista Hezbollah a través de Siria

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, advirtió que el régimen de Irán ha acelerado sus envíos de armas al grupo terrorista Hezbollah a través de Siria desde que comenzó la guerra en Gaza,

El funcionario, en una carta enviada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dijo también que Israel tiene un “derecho inherente a defender su territorio y a sus ciudadanos”.

Katz aseguró que Teherán comete “graves violaciones” de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, así como violaciones de las resoluciones 2231 y 1540.

La gente escucha el discurso del líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a través de una pantalla durante una reunión en apoyo a los palestinos, en medio del conflicto en curso entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas, en Teherán, Irán, 3 de noviembre de 2023. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS/Archivo

“En los últimos meses, mientras Israel está inmerso en un conflicto armado en numerosos frentes, Irán está acelerando el ritmo de sus transferencias de armas a Hezbollah. Irán lo está haciendo por tierra, utilizando la porosa frontera sirio-libanesa, así como por aire y mar, en violación de la RCSNU 1701″, afirmó el ministro.

Según Katz, los envíos incluyen componentes para sistemas de defensa antiaérea, aviones no tripulados (incluidos el Shahed-101 y el Shahed-136) y varios misiles diferentes (entre ellos el Mini-Ababil y el interceptor antiaéreo 358).

“Irán es la cabeza de la serpiente. No seremos pacientes mucho más tiempo para una solución diplomática en el norte. Si la dramática información de inteligencia que revelamos al Consejo de Seguridad no produce cambios, no dudaremos en actuar”, escribió este viernes en su cuenta de X.

(Con información de EFE)