Netanyahu afirmó que Israel no pagará por la liberación de los rehenes de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso ante la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Jerusalén, el 18 de febrero de 2024. REUTERS/Ronen Zvulun/Foto de archivo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmaron el martes que Israel no pagaría ningún precio por la devolución de los rehenes que siguen retenidos en Gaza, en un contexto de negociaciones para lograr su liberación.

A una pregunta por los 134 rehenes que permanecen en Gaza, Smotrich dijo a Kan Radio que su retorno era “muy importante”, pero que no podían ser liberados “a cualquier precio”.

La forma de liberarlos era aumentar la presión militar sobre Gaza y derrotar a Hamas, el grupo terrorista que gobierna la franja bloqueada, agregó.

Sus declaraciones provocaron los reproches del líder de la oposición, Yair Lapid, y del ministro Benny Gantz, y enfurecieron a algunas familias de rehenes que han estado intentando aumentar la presión sobre el Gobierno para que llegue a un acuerdo.

Poco después de la entrevista radiofónica, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu publicó una declaración en la que se hacía eco de la postura de Smotrich.

“Hay mucha presión sobre Israel desde dentro y fuera del país para que detenga la guerra antes de que logremos todos nuestros objetivos, incluido un acuerdo para liberar a los rehenes a cualquier precio”, dijo Netanyahu. “No estamos dispuestos a pagar ningún precio, desde luego no el costo delirante que nos exige Hamas, que significaría la derrota del Estado de Israel”.

Las declaraciones las hizo en un momento en el que Estados Unidos tiene previsto que su enviado para Oriente Próximo prosiga las conversaciones con Egipto, Israel y Qatar, que pretenden negociar un alto el fuego y la liberación de los rehenes.

Israel dijo que 1.200 personas murieron y 253 más fueron secuestradas en Gaza durante el ataque del 7 de octubre dirigido por Hamas contra sus ciudades. Desde entonces, la ofensiva aérea, terrestre y marítima de Israel ha matado a casi 29.000 palestinos, con miles más atrapados bajo los escombros, según las autoridades palestinas controladas por Hamas, y ha arrasado gran parte del enclave, que se encuentra sitiado.

Un grupo de personas portan antorchas durante una manifestación para exigir la liberación inmediata de los rehenes capturados por el grupo insurgente Hamás en la Franja de Gaza, en Jerusalén, el 19 de febrero de 2024. (AP Foto/Leo Correa)

Campaña internacional por la liberación de rehenes

Estrellas y líderes comunitarios, como la presentadora norteamericana Kathy Gifford, han hecho un llamamiento directo a Sheikha Moza bint-Nasser, miembro prominente de la familia real de Qatar, para que intensifique su participación en la liberación de los secuestrados. “Utilice su poder y adopte un papel más activo en la liberación de los rehenes”, expresó Gifford, en un mensaje que resuena con urgencia y esperanza.

Gifford destacó la importancia de la compasión y el poder de Moza para generar un cambio positivo.

Desde el comienzo del conflicto entre Israel y Hamas, Moza ha utilizado activamente sus plataformas para criticar a Israel y apoyar a Gaza, mostrándose como una voz prominente sobre la guerra en el ámbito digital. Gifford, sin embargo, remarca que Moza podría influir positivamente en la situación, basándose en su poder y autoridad en la región, con el fin de asistir a los rehenes.

La peculiaridad de este llamado a la acción reside en la influencia que Qatar ha demostrado en negociaciones previas, facilitando el primer acuerdo de liberación entre Israel y el grupo terrorista. Ahora, con la guerra persistiendo y las vidas de inocentes en juego, la campaña aspira a que el empuje adicional de figuras como Sheikha Moza pueda acelerar la liberación de los rehenes y ofrecer un rayo de esperanza para poner fin al conflicto.

Además de su prominencia en la diplomacia, Sheikha Moza es reconocida por su activismo en pro de la educación, aprovechando los vastos recursos de Qatar para promover iniciativas educativas.

“Los rehenes de Gaza, muchos de ellos mujeres y niños, siguen sufriendo un daño inconmensurable a pesar de no haber hecho nada malo. Como madre y abuela, esto me rompe el corazón. Seguro que a ti, Sheikha Moza, también te toca la fibra sensible. Rezo por que uses tu voz compasiva para unirte a los llamamientos en favor de su libertad”, escribió en su cuenta de X Betsy DeVos, empresaria y política estadounidense, que fue secretaria de Educación de los Estados Unidos.

(Con información de Reuters)