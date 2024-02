Punto crítico en la guerra: Zelensky señaló que una reestructuración del liderazgo militar de Ucrania es inminente

En esta imagen proporcionada por la oficina de presidencia de Ucrania, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en el centro, durante su visita a la región de Zaporiyia, donde se producen intensos combates con tropas rusas, en Ucrania (Oficina de presidencia de Ucrania via AP) AP

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que está pensando en despedir al principal oficial militar del país como parte de una reestructuración más amplia del liderazgo, una posibilidad que ha conmocionado a la nación que libra una guerra para poner fin a la invasión de Rusia y también ha preocupado a los aliados occidentales de Ucrania. .

Te puede interesar: Rusia y Ucrania intercambiaron más de 400 prisioneros de guerra

Zelensky confirmó en una entrevista con la emisora italiana RAI TV publicada el domingo por la noche que estaba pensando en destituir al general Valerii Zaluzhnyi, el popular comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania. Dijo que estaba contemplando la medida para garantizar que el país siga siendo dirigido por personas que estén “convencidas de la victoria” contra Rusia.

“Es necesario un reinicio, un nuevo comienzo”, dijo Zelensky. La revisión “no se trata de una sola persona sino de la dirección del liderazgo del país”.

Te puede interesar: Kiev aseguró que Rusia no tiene disposición para entregar los cuerpos de los fallecidos en el derribo del Il-76

“Estoy pensando en este reemplazo, pero aquí no se puede decir que reemplazamos a una sola persona”, dijo Zelensky. “Cuando hablamos de esto, me refiero al reemplazo de una serie de líderes estatales, no solo en un solo sector”. “Como los militares. Si queremos ganar, todos debemos empujar en la misma dirección, convencidos de la victoria. No podemos desanimarnos, dejar caer los brazos. Debemos tener la energía positiva adecuada”.

Los comentarios de Zelensky fueron su primer reconocimiento del posible despido de Zaluzhnyi. El posible derrocamiento del general ya ha causado revuelo en Ucrania y deleitó al Kremlin a medida que la guerra se acerca a su segundo aniversario.

Volodimir Zelensky junto a soldados en Robotyne.

Zaluzhnyi es ampliamente respetado entre los militares ucranianos y considerado un héroe nacional. Se le atribuye haber detenido la invasión rusa a gran escala en los primeros días de la guerra y haber hecho retroceder con pericia a las tropas de Moscú.

Te puede interesar: Emmanuel Macron condenó un ataque ruso que mató a dos ciudadanos franceses en Ucrania

El alcalde de Kiev, Vitalii Klitschko, criticó la posibilidad del despido de Zaluzhnyi, diciendo que se debía al liderazgo del general que “muchos ucranianos realmente confían en las fuerzas armadas”.

“Hoy es un momento en el que la política podría prevalecer sobre la razón y los intereses del país”, dijo Klitschko en las redes sociales. El alcalde de la capital de Ucrania ha criticado abiertamente a Zelensky. La presidencia, a su vez, ha acusado a la oficina de Klitschko de ineficiencias.

No está claro quién podría reemplazar a Zaluzhnyi y si su sucesor tendría el mismo nivel de respeto por parte de las tropas ucranianas y los líderes de defensa extranjeros. Su despido podría degradar la moral en un momento crítico de la guerra.

Según informes de los medios ucranianos y occidentales, Zelensky pidió a Zaluzhnyi que dimitiera la semana pasada, pero el general se negó. Zaluzhnyi no ha comentado públicamente sobre los informes.

Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeriy Zaluzhnyi. REUTERS/Gleb Garanich/Foto de archivo REUTERS

Las tensiones entre él y el presidente han aumentado desde que una muy esperada contraofensiva ucraniana, que se lanzó en junio con la ayuda de una serie de armas occidentales, no logró producir importantes ganancias territoriales en las áreas ocupadas por Rusia, decepcionando a los aliados.

Ucrania ahora está lidiando con escasez de municiones y personal mientras Rusia está a la ofensiva, montando ataques implacables. Cuatro personas murieron y al menos una resultó herida en un ataque el lunes por la tarde sobre la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, dijo el jefe de la administración militar local.

Según se informa, la necesidad de una amplia movilización para reforzar el número de tropas ucranianas ha sido una de las áreas de desacuerdo entre Zelensky y Zaluzhnyi.

Zelensky dijo a finales del año pasado que había rechazado la solicitud de los militares de reunir hasta 500.000 personas, exigiendo más detalles sobre cómo se organizaría y pagaría la movilización.

Una ruptura entre Zaluzhnyi y Zelensky salió a la luz por primera vez en el otoño cuando el general reconoció en una entrevista con The Economist que la lucha con Rusia se había estancado. El presidente negó rotundamente que ese fuera el caso.

Volodimir Zelensky visitó el frente.

Por su parte, Zaluzhnyi ha publicado dos ensayos en los que expone su visión de cómo Ucrania puede ganar la guerra. En sus escritos, dijo que era fundamental que Ucrania tuviera superioridad aérea, ampliara su eficiencia en la lucha contra la artillería enemiga, acumulara reservas y aumentara las capacidades de guerra electrónica.

Ucrania necesita desesperadamente más asistencia militar occidental mientras las fuerzas rusas presionan en muchas direcciones de la línea del frente de 1.500 kilómetros (900 millas), pero un paquete de ayuda ha sido bloqueado en el Congreso de Estados Unidos. La destitución de Zaluzhnyi podría alimentar la incertidumbre entre los aliados occidentales.

Rusia se ha regocijado ante la perspectiva, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que las conversaciones sobre el despido de Zaluzhnyi expusieron divisiones en el liderazgo ucraniano.

El periódico Ukrainska Pravda informó el lunes que Zelensky también estaba considerando la destitución del jefe del Estado Mayor Serhii Shaptala.

Zaluzhnyi felicitó el lunes a Shaptala por su cumpleaños y publicó una foto de ellos juntos en Facebook.

“Aún será muy difícil para nosotros, pero definitivamente nunca nos avergonzaremos”, escribió Zaluzhnyi.

(con información de AP)