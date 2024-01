El rol de China en Medio Oriente: Xi Jinping encarna la falta de agilidad de Beijing en la región

El presidente de China, Xi Jinping, jugó un rol importante en los acuerdos de paz entre Irán y Arabia Saudita /Kremlin/Dpa

(Washington, Estados Unidos) Medio Oriente está nuevamente convulsionado. La guerra entre Israel y Hamas luego de los ataques terroristas del grupo palestino el 7 octubre fueron el primer paso para que las tensiones hayan escalado, ahora con Irán jugando fuerte al punto que una de las milicias que financia atacó una base de Estados Unidos y mató a tres soldados norteamericanos.

En ese escenario complejo China tiene cada vez más influencia. Pero sus ritmos son otros. “La política en Medio Oriente de China es realmente diferente del ritmo de la política estadounidense en Medio Oriente”, dijo Jon Alterman, vicepresidente senior de la Cátedra Zbigniew Brzezinski de Seguridad Global y Geoestrategia y director del Programa de Oriente Medio del CSIS, en un evento organizado por ese think tank este miércoles.

“¿Dónde está la agilidad? ¿Dónde está la flexibilidad? China realmente no piensa que hay emergencias en el Medio Oriente y mi experiencia sentado en Washington es que la gente dice que el Medio Oriente siempre está lleno de emergencias. A lo que eso nos lleva es al segundo punto. ¿China realmente tiene o quiere tener la agilidad para responder a todas estas contingencias?”, preguntó.

Alterman destacó la gran diferencia de actitud entre las dos potencias. Mientras Estados Unidos se muestra activo en busca de cambiar la realidad en la región luego del 7 de octubre, China muestra otra actitud. “No solo no tiene la agilidad, sino que no quiere desarrollarla para jugar de esa manera. Lo que me sorprende mientras miro los eventos de los últimos meses es cuán irrelevante ha demostrado ser la diplomacia china en curso”, agregó.

Otros expertos, como Gedaliah Afterman, director del Programa de Política Asiática de la Universidad Reichman, creen que la presencia de China en Medio Oriente es cada vez más importante y que el gigante asiático está siendo inteligente en llenar los espacios que se generan. En ese sentido puso como ejemplo el acuerdo de paz firmado entre Arabia Saudita a Irán en marzo del año pasado, firmado en China con la mediación de Xi Jinping.

El Comité Conjunto Tripartito de China-Irán-Arabia Saudí se reunió en diciembre (MINISTERIO DE EXTERIORES DE CHINA)

“No tuvo que hacer mucho. Llegó a los últimos 100 metros del maratón, pero obtuvo mucho crédito de la región. Y eso es algo que sólo China podría hacer. Estados Unidos no pudo concretar este acuerdo. Y creo que fue una medida inteligente en el sentido de que no le costó nada a China. No tenía ningún riesgo, pero obtuvo mucho crédito y creo que generó expectativa en la región de que podría volverse más activa política o diplomáticamente también”, agregó Afterman.

“El problema en la región es que hay una falta de confianza en Estados Unidos. Así que la combinación de esta brecha de confianza, porque Estados Unidos no es visto como un mediador honesto, hace que China se vuelva más y más importante”, dijo el académico.

De todas formas, el experto cree que “China quiere hablar mucho” y “quiere construir una imagen pero no quiere que mucha gente tenga demasiadas expectativas” sobre su rol.

Yun Sun, directora del programa de China en el Centro Stimson, compartió la idea de que la diplomacia china nunca fue ágil. “La agilidad requiere de una inversión previa. La agilidad no puede crearse de la nada. Se tiene que tener una base sobre la cual construir agilidad, construir planeamiento de contingencias, construir mecanismos de prevención de crisis, y eso requiere una acumulación significativa de relaciones, activos y estrategias”, dijo Sun.

En la actual crisis creciente en Medio Oriente China no se ha involucrado, a diferencia del rol que ha asumido Estados Unidos junto con Qatar y Egipto para, entre otras cosas, negociar altos al fuego y liberación de rehenes. Según Sun, no lo han hecho porque “los chinos no han percibido esta crisis creciente como una amenaza fundamental o crítica para su seguridad nacional por el momento”.

El resquebrajamiento de las relaciones China-Israel

El gobierno de Benjamin Netanyahu anunció en junio del año pasado que viajaría a China, en lo que fue todo un gesto político en momentos en que su gobierno estaba más alejado de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tenía previsto viajar a China previo a los ataques terroristas de Hamas (ABIR SULTAN/ REUTERS)

Los vínculos entre ambos países parecían acercarse, hasta los violentos ataques de Hamas en Israel el 7 de octubre. Para el gobierno de Netanyahu fue toda una decepción que China nunca cuestionara el ataque terrorista e implicó una vuelta atrás en esos avances diplomáticos.

Según Sun, “Israel necesita desarrollar alguna reevaluación de la relación con China y qué tan lejos está China dispuesta a llegar para defender lo que Israel percibe como sus intereses nacionales medulares”.

Para Gedaliah Afterman, “hubo una sobre-expectativa del lado israelí” sobre cómo podía crecer el vínculo con China.. “Cuando uno lo mira en retrospectiva resulta bastante claro que esas expectativas no eran realistas”, agregó.

“Quizás Israel necesitaba pensar que al menos los chinos serían un poco más considerados con sus preocupaciones de seguridad nacional y jugarían un rol un poco más balanceado en vez de ponerse completamente del lado de los países árabes”, agregó Sun.

La influencia económica china en Medio Oriente

Según los expertos hay indicadores que evidencian la creciente presencia de China en términos comerciales y de inversiones estratégicas en países clave de la región. Sobre todo en asuntos tecnológicos.

Afterman destacó que muchos países de la región ven a China como un actor serio. “Creo que seguirá siendo así y no creo que debamos subestimar esa comprensión. Y no es por seguridad. Nadie espera que China vaya a protegerlos. Pero hay otros elementos”, dijo.

En 2022 el presidente chino Xi Jinping participó junto a los líderes árabes en una cumbre China-Árabe en Riad, Arabia Saudita (Agencia de Prensa Saudita)

“La Franja y la Ruta y la Ruta de la Seda Digital han sido relativamente exitosas en Medio Oriente y específicamente en el Golfo Pérsico. Y cuando los líderes regionales miran su futuro, ven más a China y menos a Estados Unidos”, agregó Afterman.

Alterman, por su parte, destacó algunas áreas en las que China es seductor para los países de Medio Oriente: ”Los avances tecnológicos en áreas como inteligencia artificial, computación cuántica, tecnologías de vigilancia, están redefiniendo las estrategias de seguridad nacional”.